De værste jokes tjenere fortæller i jagten på drikkepenge

I restaurationsbranchen er det let at falde ind i en rutine. Man tørrer borde af, samler beskidt service ind og fjerner skummet fra fadøllen uden overhovedet at tænke over det. Det hele kører på automatpilot, og når aftenen så er omme, tjekker man ud med en alt for høj promille i blodet.

Jeg talte for nyligt med en kollega, der kører på samme slags autopilot, når hun er på arbejde, men hendes rutine består i at fortælle kunderne vittigheder – dårlige vittigheder. Da hun arbejdede som tjener, havde hun et fast arsenal af one-linere, som fik kunderne til at grine hver gang. “Når jeg hører en kunde bestille en ‘Skinny Bitch,’ så vender jeg mig om på meget dramatisk vis og siger: ‘Var der nogen, der kaldte?’”

Det er et gammelt trick i branchen at levere lidt underholdning ved bordet – også selvom det er lidt deprimerende – og det kan være ganske lukrativt. Underholdning er nemlig lig med drikkepenge, og drikkepenge er lig med forhøjet livskvalitet.

For nyligt var jeg på besøg hos en række restauranter og barer i Amsterdam for selv at tjekke joke-arsenalet ud. Tricks med ølglas og toilet-pranks er de nye store diller. Værsgo.

Quinten (24), The Pool Bar Amsterdam

“Jeg har ikke nogen vittigheder, jeg sådan går rundt og fortæller ved alle borde, men jeg kan godt finde på at drille par på baren lidt. Hvis de giver mig drikkepenge, siger jeg til pigen: ‘Det har bare at være baseret på min arbejdspræsentation og ikke bare være fordi, du synes, jeg ser godt ud.’ Jeg ved det godt… Det er virkelig en lam joke. Nogle gange bruger jeg et par fadølsglas som kikkert. Det ser fjollet ud nu, men man skal opleve det, når alle kunderne er fulde. Så er det morsomt.”

Rijk (26), The Pool Bar Amsterdam



“Når folk beder om en stor øl, tager jeg sommetider en hel kande. Når de så beder om en lille øl, får de et shotglas. Det er ikke en særligt intelligent joke, men den er sjov nok, og det er en let måde at få folk til at grine på.”

Maguy (21), Bar Moustache

“Min mest brugte joke er faktisk et ret godt salgstrick. Hvis jeg går over til gæsterne og spørger, om de har lyst til dessert, og jeg kan se, de ikke helt kan bestemme sig, siger jeg altid – med en sukkersød tone i stemmen – ‘Desserter sætter sig ikke på hofterne, de sætter sig på hjertet.’ Det får dem altid til at le, og så bestiller de gerne en dessert.”

Auke (44)

“Jeg joker ret tit med kunderne. Man bliver nødt til at forstå, hvor langt man kan gå med dem. Nogle gange siger jeg ting, der går lige til stregen, men kun med kunder, jeg kender godt. Hvis det er en gammel dame, kan jeg finde på at sige: ‘Hvad skulle det være, bedstemor?’ Jeg laver altid sjov med briter. Jeg arbejder på en fiskerestaurant, og når de spørger, om vi serverer krabbe, svarer jeg: ‘Vi serverer ikke crap her.’”

Charlie (25), Restaurant Lt. Cornelius

“Jeg fortæller tit en rigtig dårlig vittighed, når jeg hører nogen sige ‘lækkert,’ efter jeg har serveret maden for vedkommende. Så siger jeg: ‘Det ved du da ikke endnu.’ Den griner folk altid af.”

Brechtje (20), De Heeren van de Aemstel

“Sommetider opfører jeg mig, som om jeg er helt dum. Når folk stiller dumme spørgsmål som, ‘Har I øl?’, siger jeg nej. Jeg finder selvfølgelig en øl til dem alligevel. Hvis folk spørger, om vi har et toilet, siger jeg: ‘Nej, beklager. Vi har ikke noget toilet. Hvis du går ud og til venstre og krydser broen, så ligger der et lige der.’ Det er altid sjovt at se, hvor overraskede folk bliver.”

Jeanne (24), Café Bouwman

“Vi har en barkat, der hedder Doutzen. Folk synes, det er sjovt, når hun kravler op på en stol ved baren, og for at gøre det endnu sjovere serverer vi et lille shotglas med vand for hende. Nogle af gæsterne tror faktisk, at hun sidder og drikker sprut. Det er et billigt trick, men det er sjovt.

Der var engang en, der tog glasset fra katten, fordi han troede, det var til ham. Så blev vi nødt til at skynde os at sige: ‘Beklager, det er kattens vand.’”