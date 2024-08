De vildeste ting folk har gjort for at slippe for værnepligt i Mellemøsten

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Arabien



11 lande i den arabiske verden har obligatorisk værnepligt for unge. Blandt dem er Syrien, Egypten, Algeriet, Kuwait, Qatar og de Forenede Arabiske Emirater. Og hvis du forsøger at snyde dig ud af værneligt i de lande, kan det resultere i fængselstraf.



Alligevel er mange unge mænd i den del af verden så desperate for at undgå de to år i værnepligt og potentiel udstationering i en krigszone, at de er villige til at løbe risikoen og finde på absurde, smertefulde og til tider direkte farlige måder at slippe ud af det på.

Jeg har rakt ud til en håndfuld af dem for at høre om nogle af de vildeste ting, folk har gjort for at komme udenom værnepligten og har i den forbindelse hørt historier om spande fyldt med mayonnaise, brækkede lemmer og pludselige forsvindinger. For at beskytte deres identiteter har vi valgt at tilbageholde kildernes navne og i de fleste tilfælde også deres nationalitet.

Mayokuren

Hussein

”Et par måneder før jeg skulle til session, bestemte jeg mig for at tage så meget på i vægt, som jeg kunne, så jeg kunne blive kasseret. Jeg spiste fastfood, indtil jeg var ved at revne, i månedsvis – burgere, pizzaere og kager. Jeg smurte mayo på alt og spiste det som snack mellem måltider. Jeg lagde selvfølgelig alt, hvad der hedder motion på hylden og spiste store måltider sent på aftenen.

”Jeg har studeret naturvidenskab, så jeg var godt klar over, at jeg smadrede min krop. Men jeg var aldrig et øjeblik i tvivl. Jeg var klar til at betale prisen for at slippe for militærtjeneste. Det endte med, at jeg tog 30 kilo på over cirka seks måneder. Da jeg skulle til session, kiggede militærlægen vredt på mig og sagde, ’Hvordan er det dog, du ser ud?’ Så skrev han under på, at jeg var kasseret på grund af ’ekstrem overvægt og mangel på kondition’.”

Evighedsstuderende

Omar

”Jeg læste forretningsadministration på universitetet i Damaskus, da krigen brød ud. Jeg havde planlagt min fremtid – jeg skulle gøre studierne færdige og finde job i en bank eller et forsikringsselskab. Jeg ville ikke i krig, så min eneste mulighed var at udskyde mine eksamener og blive evighedsstuderende for at udsætte min værnepligt. Men det var kun muligt, hvis jeg begyndte at dumpe mine kurser. Jeg fik to år til at gå på den måde, men var samtidigt klar over, at hvis jeg fortsat dumpede efter det tredje år, ville jeg blive smidt ud af skolen. Seks måneder inden fristen oprandt, forlod jeg Syrien og har ikke været tilbage siden.”

Deforme lemmer

Mustapha

”Nogle dage inden min session brækkede jeg armen ved et mindre uheld. Jeg så det selvfølgelig som en mulighed for at blive kasseret, men min læge forklarede, at det kun ville udsætte min indkaldelse midlertidigt.

Så jeg besluttede mig for at gå til session uden gips på armen, så det så ud, som om min arm var deform. Det var utroligt smertefuldt at fjerne gipsen, før bruddet var helet, og jeg var vanvittigt angst, da jeg skulle undersøges til sessionen. Jeg vidste, jeg kunne havne i fængsel for at forsøge at snyde mig til en kassering.



Overraskende nok, så virkede det. Gipsen havde fået min brækkede arm til at se meget mindre ud end den anden, så jeg blev kasseret på stedet. Efter noget tid kom jeg mig også efter at have fjernet gipsen, og selv om det forvoldte mig stor smerte, så ville jeg gøre det igen.”

Gik i kloster

Majed

”Jeg anede ikke, at min kristne tro ville komme mig til gavn, før jeg fandt ud af, at jeg kunne undgå militærtjeneste ved at studere teologi. Jeg skrev mig op til et kloster i udkanten af byen for at vise, hvor seriøs min tro var, og jeg havde altid en bibel med under armen, hvor end jeg gik. Jeg var ikke religiøs særligt længe, men det hjalp mig med at undgå militæret.”

Falsk seksualitet

Mohammed

”Den eneste vej ud, jeg kunne komme i tanke om, var at lade som om, jeg var homoseksuel – det er forbudt i hæren her. Jeg troppede op til session i ’feminint’ tøj og med en ring i næsen og parfume på, mens jeg anlagde en affekteret accent. Jeg ved godt, at det ikke har noget som helst at gøre med være homoseksuel i virkeligheden, men det er den slags klicheer, som folk i militæret forventer. Jeg blev overdraget i militærpolitiets varetægt og sad i fængsel i tre måneder for at være bøsse, men jeg slap for militærtjeneste. Jeg forlod landet, efter jeg kom ud.”

Bortført

Shaker

”Jeg meldte mig til den syriske hær i 2011. Det var, mens volden eskalerede og krigen hærgede, så jeg bad om sygeorlov seks måneder inde i forløbet. Jeg havde hjemve og bad min far om at tage hen til kasernen og meddele mine overordnede, at jeg var blevet bortført af oprørere – det var ikke usædvanligt på daværende tidspunkt. Det gjorde han så, og i dag er jeg teknisk set en af de mange forsvundne soldater.

