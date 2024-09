Billeder af døde katte og bare numser ved Bukarests vandforsyning

Denne billedserie er oprindeligt udgivet af VICE Rumænien

Når noget er lige så livsnødvendigt som rent drikkevand, så er det som regel bedst ikke at tænke for meget over, hvor det har været, inden du får det i glasset. Det er nemmere bare at antage, at det er boblet op fra en eller anden krystalklar bjergkilde, inden det flyder gennem et helt sterilt vandværk og ud af din vandhane.

Befolkningen i Bukarest kan desværre ikke være ligeså lykkeligt uvidende om deres drikkevand. Alle ved, at det kommer fra en stor kunstig sø, der hedder Lacul Morii (eller “Møllesøen”) der ligger midt i et boligområde i byen. Søens naboer er ikke så glade for at betale ekstra for at få afhentet storskrald, og alternativet er selvfølgelig at smide det i vandet eller ved siden af søen.

Søens vand flyder også ud i en flod kaldet Dâmbovița, som løber gennem det centrale Bukarest. På varme dage er den rådne stank fra floden, der svæver ind over byen, et alarmerende tegn på, hvad der sker med vandet.

Da den rumænske fotograf Eli Driu tog forbi søen for et par uger siden, kunne hun ikke vende blikket væk fra skraldet, de døde dyr og manden, der lagde en morgenlort lige ved siden af vandet. Den rumænske regering siger, at vandet fra søen bliver omhyggeligt filtreret, inden folk rent faktisk drikker det, men det vil formentlig ikke overraske nogen, at folk i Bukarest generelt foretrækker vand på flaske.

