Debatten raser: Skal man stille ketchup i køleskabet eller ej?

Hvis du føler trang til at smide lidt ekstra ketchup på din burger, finder man på restauranter som oftest flasken på bordet (ved stuetemperatur), men derhjemme opbevarer du den sandsynligvis i køleskabet.

Eller lader du den også bare stå ude? Hvilken version af livet lever du?

Debatten raser på nettet, og folk er meget delte over, hvorvidt ketchups rettefulde hjem er i køleskabet eller i køkkenskabet.

Diskussionen lader til at være startet, da en Twitter-bruger stillede spørgsmålet: “Hvor hører ketchup hjemme? I køleskabet eller ikke i køleskabet?”

På Twitter svarede 77 procent, at ketchuppen hører til på køl, mens 23 procent mente, den skulle opbevares ved stuetemperatur. Og debatten fortsatte længe efter, afstemningen lukkede.

Kigger man efter på en flaske Heinz for eksempel, kan man se, at producenten holder med køleskabsfolket. På flasken står der: “For at opnå det bedste resultat skal flasken opbevares på køl efter åbning.”

Da vi bad Heinz om en kommentar, henviste en talsperson til en FAQ på firmaets hjemmeside: “På grund af det naturlige syreindhold kan Heinz® Ketchup opbevares udenfor køleskabet. Men produktets stabilitet kan påvirkes af miljøet, det opbevares i efter åbning. Vi anbefaler at produktet opbevares på køl efter åbning. Afkøling vil opretholde kvaliteten efter åbning.”

Jeff Nelken er fødevaresikkerhedskonsulent, og han siger, at ketchup er syreholdigt nok til at forhindre fordærv, men kvaliteten vil dale, hvis den ikke kommer på køl.

“Lad os antage, at vi taler om den slags standard ketchup, man køber i supermarkedet og ikke hjemmelavet ketchup, da de er to vidt forskellige dyr,” sagde Nelken til MUNCHIES. “Ketchup har altid nogle standardingredienser: sukker, salt og eddike.”

De tre er stabiliserende ingredienser, fortæller Nelken, og med en pH-værdi omkring 3,7 er ketchup meget syreholdigt, og derfor ikke befordrende for bakterier. Men at efterlade ketchuppen på køkkenbordet er ikke nødvendigvis den bedste idé.

“Når man åbner en flaske ketchup, og lader den stå ukølet, vil der komme luft ned i ketchuppen, hver gang man åbner den,” sagde Nelken. “Da der er bakterier og mug i luften, tillader man, at der kommer nogle bakterier og mugpartikler ned i flasken. I løbet af 30 dage vil ketchuppen begynde at skille, og kvaliteten vil dale.

“Den vil også begynde at lugte en smule harsk. Den bliver ikke dårlig, men der vil være mugvækst, og det stimulerer en form for kemisk reaktion. Stiller man flasken i køleskabet, kan ketchup holde sig i seks måneder. Efter 30 dage ved stuetemperatur kan man begynde at se og lugte en ændring i kvaliteten, og den vil få en lidt funky smag eller duft.”

Dr. Rick Holley forsker i mikrobeøkologi og fødevarer ved University of Manitoba. Han sagde, at man sagtens kan spise ketchup, der er blevet opbevaret ved stuetemperatur, men stemte alligevel for at man skal opbevare den i køleskabet. “Set fra et fødevaresikkerhedsperspektiv er ketchup syreholdigt på grund af den lave pH-værdi og behøves derfor ikke opbevares på køl,” fortalte Holley til MUNCHIES. “Men farven er mere stabil ved lav temperatur i mørket, så på den måde er køleskabet en bedre løsning.”

Når restauranter lader ketchuppen stå ved stuetemperatur, kan det måske være fordi, der bliver brugt så meget ketchup, at hverken farve eller kvalitet når at blive forværret. Men i nogle tilfælde kan der være andet i spil.

“Ser man nærmere på indersiden af ketchupflaskens låg, der hvor låget skrues fast på flasken, kan man rundt i kanten se mug, der bygger sig op,” sagde Nelken.

Det er ifølge Nelken ofte et resultat af, at restauranternes personale kombinerer flere delvist brugte flasker for at skabe én fyldt.

“Blander man ketchup på den måde, øger man hastigheden på 30-dages processen, så når man putter ketchuppen på maden, er den ikke længere så sød og god,” sagde Nelken. “Restauranterne sparer småpenge, men de sætter deres omdømme på spil.”

Er man af den overbevisning, at ketchup ikke skal i køleren, sætter man måske pris på den funky smag, der følger med en stuetemperaturs-ketchup – eller også spiser man bare rigtig meget af det. Folk er under alle omstændigheder optaget af emnet. I kølvandet på debatten begyndte det britiske supermarked Asda at opbevare uåbnede ketchupflasker på køl, hvilket end ikke Heinz mener er nødvendigt.

Ketchup er virkeligt noget, der kan dele vandene. Men måske er der håb.

Hold os opdateret.