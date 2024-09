I Ukraine elsker de Lenins afhuggede hoveder

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Ligesom alle andre tidligere Sovjetrepublikker har Ukraine et kompliceret forhold til dets kommunistiske rødder. Gennem årene blev statuer af revolutionære personligheder som Karl Marx, Friedrich Engels og især Vladimir Lenin opført overalt i landet. I 1991 var der 5500 statuer alene i Ukraine. Visse steder skuede Lenins stålfaste blik udover torve og pladser helt frem til 2015 og fungerede som en meget fysisk krog i fortiden.

Videos by VICE

Efter Sojvetunionen brød sammen måtte Ukraine forsøge at samle stumperne af deres land op og begynde forfra, og der mindede statuerne mest folk om tidligere tiders dårligdom. De begyndte at forsvinde, først umærkeligt, og så på én gang, foranlediget af den orange revolution i 2004. I forbindelse med den officielle “afkommunisering” vedtog det ukrainske parlament i 2015 endelig en lov, der forbød de gamle monumenter, og det satte gang i et nyt fænomen, der blev kendt som Leninopad (Lenin-fald), hvor alle Lenin-statuerne blev væltet. I dag står ikke en eneste tilbage.

Novobohdanivka. 30. september 2016

Men de findes stadig derude, så fotograf Niels Ackermann og journalist Sébastien Gobert tog på jagt efter dem. I en ny bog dokumenterer parret, der til daglig bor i Kiev, den uglamourøse skæbne, Ukraines faldne helt har fået. Når man ser Lenins afhuggede hoved ligge på en overgroet mark, eller ser Lenin klædt ud som Darth Vader, træder de mange politiske og kulturelle lag i afkommuniseringen frem. Lenin var bolsjevikkernes anfører, kommunismens ledestjerne og revolutionens fader og netop i år, hvor det er 100-året for den russiske revolution, er det et særligt mærkværdigt syn at se hans ensomme buste skændigt smidt i et skab, halvt begravet under bunker af legetøj, ligesom almindeligt skrald.

I landsbyen Korzhi forsøger de at sælge deres statue for 100.000 kroner, og pengene skal bruges til at renovere den lokale skole og børnehave. Prisen er høj, og de har endnu ikke modtaget nogen bud. Den lokale mekaniker står for salget, og han forventer, at han må nøjes med at sælge den som skrot og kun indhente 25.000. 3. juni 2016.

Det her Lenin-hoved er over to meter højt og stod tidligere ved V.I. Lenin Atomkraftværk i Tjernobyl. Det står i dag i et rengøringsrum. Til trods for myndighedernes påstand om stråling er der ikke fundet noget radioaktivitet. 6. oktober 2016

Shabo i Odessa-regionen. 21. november 2015

Teplivka. 26. juli 2016