Del The Funky Homosapien fortæller os om sit livsfarlige fald på Roskilde Festival

Del The Funky Homosapien brækkede syv ribben, og et af dem punkterede hans ene lunge, da han faldt ned fra Orange Scene under Gorillaz’ koncert på Roskilde Festival den 7. juli. Siden da er den 45-årige rapper med det borgerlige navn Teren Jones blevet opereret og udskrevet fra hospitalet. Da vi taler med ham, har han brugt fem dage på et dansk hotelværelse, hvor han har brugt tiden på at se battlerap-videoer, spille Nintendo og prøve at skrive nogle tekster. Han er konstant på morfin og kan ikke nedtrappe. “Jeg prøvede at lade virkningen aftage på et tidspunkt for at se, hvordan det ville føles,” siger han over telefonen. “Det var uudholdeligt.”

På trods af morfinen og chokket husker Jones uheldet tydeligt. Han havde kun spillet to koncerter med Gorillaz i Europa i den her omgang før showet i Danmark, og han havde sovet siden sin ankomst til Roskilde. Han vågnede kort før sin optræden. Det var nat, der var en røgmaskine, og han havde solbriller på. Han var ikke klar over, at der er en platform, der stikker ud fra midten af scenen, så han kom ud for at rappe sit første vers på “Clint Eastwood”, som han har gjort mange gange før, gik forbi bandets frontmand, Damon Albarn, og fik næsten ikke rappet sin første linje, før han faldt ud over kanten. “Og så lå jeg på jorden, krøllet sammen, og græd, mens jeg kiggede op på lysene,” siger han. “Jeg græd og tiggede om hjælp, i ekstrem smerte. Jeg tror, at Damon prøvede at række sin hånd ned mod mig, men jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg troede faktisk, jeg skulle dø.”

Han blev kørt direkte på hospitalet, hvor den danske velfærdsstat tog sig af situationen. “Jeg må sige, at det danske sundhedsvæsen tog sig af tingene,” siger han. “Hvis det var sket et andet sted, for eksempel USA, ville jeg være død nu.” Han fik en epidural, så lægerne kunne sprøjte morfin direkte ind i hans blodårer og en kanyle til at hjælpe ham med at trække vejret. Lægerne snakkede ham igennem det hele, men det var alligevel en blodig omgang: “De blev nødt til at operere og indførte et rør direkte i min lunge. Så ham fyren pumpede både blod og luft ud af min lunge. Jeg havde fire eller fem rør proppet ind i mig.”

Efter en succesfuld operation er det eneste, Jones kan gøre nu, at tage den med ro. Domino, der er producer og også medlem af hiphop-gruppen Hieroglyphics, hjælper ham og henter mad til ham. Jones prøver at skrive tekster, når han har mulighed for det, og han besvimer ikke længere på grund af morfinen, fordi hans krop har opbygget en tolerance. Alligevel har han smerter, og han er frustreret. Nogen burde have advaret ham om scenens setup, siger han: “Hvis der er nogen som helst form for fare, ville nogen normalt sige det til mig. Jeg havde sovet i al den tid, jeg havde været der. Jeg gik direkte i omklædningsrummet, lagde mig bare på sofaen og faldt i søvn. Jeg var udmattet. Så da jeg vågnede op, sagde de til mig, at det var tid til at gå på, jeg gik på scenen, de gav mig en mikrofon…Jeg ved det ikke. Alt, jeg ved, er, at det ikke var min fejl. Jeg løb derud i troen om, at alt var cool, og pludselig var det ikke cool længere.”

Normalt ville han være ude og stå på skateboard, men det kommer ikke til at ske i det næste lange stykke tid. Hans nye album, Gate 13, et genialt minimalistisk og livligt samarbejde med produceren Amp Live, kom ud så sent som april, men Jones bliver nu nødt til at aflyse resten af sin turné i år. Lægerne har sagt til ham, at det vil tage ham omkring tre måneder at komme sig, men han tror ikke, at den tid vil være nok til at slippe af med alle mén: “Jeg vil tro, at jeg kommer til at blive handicappet i et eller andet omfang. Jeg har svært ved at tro på, at jeg vil komme tilbage til 100 procent efter det her. Det giver bare ikke nogen mening. Selv hvis du reparerer en ting, kan det være, at den fungerer igen, men den er ikke, som da du først købte den. Det virker bare latterligt for mig.” Han brækkede sin albue på turné med Hieroglyphics for et par år siden, da han gik for vidt i en leg på en gynge på en legeplads. Knoglen helede, men skaden generer ham stadig fra tid til anden. Det er forståeligt, at han har svært ved at se, hvordan han skal komme fuldstændigt tilbage fra en smadret brystkasse.

Men de tekster, han skriver indimellem YouTube-videoerne og Nintendo-pauserne, er stadig sjove, siger han. Gate 13 er pakket med skarpe punchlines – noget, han sætter en dyd i som gammel battlerapper – og han har ikke tænkt sig at lægge det på hylden nu. “Du kan tage sådan nogle ting og finde en måde at udtrykke dem,” siger han. “Det er virkelig alt, det er. Humor er bare en socialt acceptabel måde at sige ting, du ellers ikke ville kunne sige. Så jeg har vel en god humoristisk sans, for ellers ville jeg sikkert styrte kaotisk rundt eller blive arresteret.”

Der er ikke noget, nogen kan gøre for at hjælpe (igen, det danske velfærdssystem gør det hele nemmere), men Jones siger, at de beskeder, han har modtaget indtil videre, har været uvurderlige. Han har overvejet helt at droppe koncerter, fordi han har tabt sin tro på på musikbranchen efter faldet. “Og så føler jeg, at hvis jeg var død, ville folk bare have fortsat med deres liv og tjent penge på min død samtidig,” siger han. Men al den støtte, han har fået indtil nu, har holdt ham fra at give op. “Den ene grund til, at jeg vil fortsætte med at optræde, er mine fans. Så det er meget opmuntrende og betryggende at se, at så mange folk stadig føler for de ting, jeg laver.”