Deltager i Den Store Bagedyst i England laver ved et uheld en kage, der ligner en diller

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Den Store Bagedyst kommer oprindeligt fra England, hvor det er et endnu større fænomen end i Danmark. Nu med kønsorganer.

Siden første sæson i 2010 har programmet kickstartet en renæssance for kagebagning, som har inspireret titusindvis af kvinder til at lære at bage på de næsten uddøde husholdningsskoler, ligesom programmet har fået salget af kagestativer til at skyde i vejret. Syv år senere er det stadig en garant for høje seertal, hvor næsten syv millioner briter ser med hver uge.

Ikke dårligt for et program, der udelukkende handler om en rimelig mondæn form for madlavning. Men selvom Den Store Bagedyst virker til at være et sundt og fornuftigt program, så tøver de ikke med at komme med nogle ret vovede hentydninger for at henvende sig til et publikum, som virker til at elske far (og mor)-jokes.

Bare se på det her opslag fra Bagedystens Twitterkonto, som er spækket med erotiske ordspil. De er endda gået hele vejen og har kombineret klip i slowmotion med musik, der lyder som soundtracket til en pornofilm fra 70’erne. Programmet er lige blevet købt af Channel 4 for intet mindre end 615 millioner kroner, efter at have haft hjemme på BBC, og derfor er det mindre overraskende, at programmet er begyndt at appellere til et begær efter andet end bare kage, for at tiltrække seere. Channel 4 er nemlig ikke ligefrem kendt for at være den mest lødige kanal i Storbritannien.

Til gengæld virker det ikke helt planlagt, at der for nylig var et brød i programmet, der efter sigende skulle ligne en snegl, der chillede under en svamp, bagt af deltageren Julia Chernogorova. Problemet er bare, at sneglen mere ligner en, øh, opsvulmet fallos.

Den slående lighed kunne deltageren også selv få øje på, for som hun sagde: “Det ser ret upassende ud.”

Horderne bag skærmene kunne også godt se, hvad det lignede.

Der gik selvfølgelig ikke længe, før Den Store Bagedyst udnyttede sneglen som en metode til at sælge programmet på de sociale medier.

Til trods for sneglens falliske fremtoning formåede Julia Chernogorova at gå videre til næste runde af programmet, hvor hun fortsat skal kæmpe mod de andre bagere og udsættes for pik-jokes fra værterne.

Det er faktisk ikke engang første gang, at en penis har sneget sig ind på bagedystens millionpublikums TV-skærme. Tilbage i sæson 2 blev et han-egern filmet, og hans testikler gav anledning til overskrifter som “Advarsel, kan indeholde nødder! Bagedyst-seere chokeret over synet af et han-egerns ædle dele” i de britiske tabloidaviser.

Hvem siger, at bagning skal være kedeligt?