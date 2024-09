Virksomhederne der censurerer internettet og deres mørke mørke hemmeligheder

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Hvert minut bliver der uploadet 500 timers video til YouTube, 450.000 tweets bliver lagt op, og svimlende 2,5 millioner opslag bliver lavet på Facebook. Vi drukner i indhold, og indenfor den syndflod af indhold er der helt sikkert en del af det, som er krænkende – fordi det er voldeligt, racistisk, misogynt og så videre – og som bliver anmeldt.

Men hvad sker der, hvis indhold bliver anmeldt?

Instruktørerne Moritz Riesewieck og Hans Block har lavet en dokumentar, der udforsker det spørgsmål, og svaret er langt mere deprimerende, end man kunne forestille sig. Den hedder The Cleaners, og jeg tog fat i de to mænd for at diskutere, hvordan folkene bag de sociale medier renser internettet, og hvad det betyder for andre menneskers liv.

Moritz Riesewieck (til venstre) og Hans Block. Photo © Konrad Waldmann / Gebrueder Beetz Filmproduktion

VICE: Fortæl lidt om, hvorfor I blev tiltrukket af emnet, og hvorfor I ville lave en film om det?

Hans Block: I 2013 endte en video med børnemishandling på Facebook, og vi spurgte os selv, hvordan det kunne ske, for det er jo klart, at den slags indhold findes derude, men ikke på sociale medier. Så vi begyndte at undersøge, om der er folk, der filtrerer vores indhold eller kuraterer, hvad vi ser. Vi fandt ud af, at der sidder tusindvis af mennesker foran computerskærme, som gennemgår, hvad vi må se og ikke se. Meget af arbejdet er udliciteret til den tredje verden — især til Manila, og der er næsten ingen, der ved noget om det.

Da vi forsøgte at kontakte medarbejderne, fandt vi hurtigt ud af, at der er meget hemmelighedskræmmeri i branchen. Virksomhederne forsøgte simpelthen at forhindre dem i at udtale sig. De benytter en masse kontrakter om privatliv og holder øje med de ansattes konti, så de er sikre på, at de ikke taler med nogen udefrakommende. De bruger endda også kodeord. Hvis ansatte arbejder på Facebook, skal de sige, at de arbejder på “honningegrævling-projektet”. De oplever en del frygt og pres, for der er voldsomme konsekvenser. De skal betale en bøde på 75.000 kroner, hvis de taler om deres arbejde. Det står simpelthen i deres hemmelige kontrakter. De frygter endda, at de ender i fængsel.

Men I formåede alligevel at komme i kontakt med nogle af de ansatte og få dem til at stole på jer. Modererer de alt indhold eller kun det, der bliver anmeldt?

Moritz Riesewieck: Indholdet kan ende i Filippinerne på to måder. Enten via et pre-filter, altså en algoritme, der kan analysere billeder og vurdere, om en bestemt form er et kønsorgan, om en bestemt farve er blod eller scanne efter bestemte hudfarver. Så når pre-filteret opdager noget upassende, sender maskinen indholdet til Filippinerne, hvor en moderator dobbelttjekker for at se, om maskinen havde ret. Den anden mulighed er, at en bruger har anmeldt indhold, som er upassende.

Foto © Gebrueder Beetz Filmproduktion

Så algoritmen er faktisk i stand til at opdele folk efter race, hvordan kan man forsvare det? Er det fordi, man vil fange terrorister og bander?

Hans: Vi har forsøgt at finde ud af præcis, hvad den her maskine gør, og det er en af de største hemmeligheder, virksomhederne har. Vi aner ikke, hvordan maskinen er indstillet til at opdage indhold. Der er oplagte ting som våben eller et nøgent kønsorgan, men nogle af moderatorerne sagde faktisk, at hudfarve blev brugt til at holde øje med terrorisme.

Hvad sker der, når noget bliver slettet? Bliver det kun fjernet fra brugeren, eller bliver det fjernet fuldstændig?

Hans: Det bliver taget helt ned. Undtagen hvis det er børneporno – det er en anden sag. Hvis en moderator finder børnepornografi, skal de rapportere IP-adressen, stedet og navnet på brugeren. Det bliver sendt til en privat organisation i USA, og der bliver informationen analyseret og sendt videre til politiet.

Er moderatorene ordentligt uddannet? Både i forhold til at forstå den kontekst indeholdet forekommer i, og i forhold til at forstå, hvor stor indflydelse deres beslutninger kan have?

Moritz: Jeg vil mene, at det her er den største skandale omkring det her emne, for de er meget unge. Mange af dem er 18 eller 19 år gamle og lige kommet ud af skolen. Virksomhederne rekruterer på gaden og forlanger kun nogle meget få kompetencer, som mere eller mindre bare er at kunne bruge en computer. Så får de tre til fem dages træning, og i løbet af den tid skal de lære alle Facebooks, Googles og YouTubes retningslinjer. Der er hundredvis af eksempler, de skal kende til. For eksempel skal de kunne huske 37 terrororganisationer i hovedet – deres flag, uniformer, deres talemåder – alt sammen på 3-5 dage. Så skal de give retningslinjerne tilbage til virksomheden, fordi de er bange for, at nogen vil lække dem.

En anden ubehagelig detaljer er, at de kun har nogle få sekunder til at beslutte sig. For at nå den daglige kvote på 25.000 billeder om dagen, har de kun tre til fem sekunder til hvert billede. Man kan ikke nå at analysere teksten eller billedet ordentligt, når man har så kort tid. Når de klikker, skal de bagefter forklare, hvorfor det skal slettes – nøgenhed, terrorisme, vold, etc. Så bruger de kategoriseringen til at træne algoritmen. Facebook arbejder meget hårdt på at træne AI (kunstig intelligens, red) til at udføre moderatorernes job i fremtiden.

Foto © Konrad Waldmann / Gebrueder Beetz Filmproduktion

Så de ansatte hjælper med at træne en algoritme, der i sidste ende vil tage deres job?

Hans: Jeg tror ikke, det er muligt at få kunstig intelligens til at udføre det her job, for de kan ganske vist godt analysere billeder, men det er også vigtigt at se en kontekst og kunne tolke på, hvad man ser. Hvis du ser nogen slås, kunne det være en scene fra en film eller teater. Den slags vil en maskine aldrig kunne skelne mellem.

Er de ansatte forberedt på hvor voldsomme og traumatiserende ting, de kan blive udsat for – død, overgreb, børneporno og så videre?

Moritz: Overhovedet ikke. Der er en moderator i filmen, som på sin første dag, da hun lige havde gennemgået kurset og skrevet under på sin kontrakt, erkendte, hvad det var hun skulle. Hun endte med at skulle forholde sig til børneporno på sin første arbejdsdag, og da hun sagde til sin leder, at hun ikke var i stand til det, svarede han: “Du har skrevet under på en kontrakt. Det er dit job at gøre det.” Der er ingen psykologisk forberedelse. De har et møde hvert kvartal, hvor hele holdet bliver sat i et lokale og en psykolog spørger, om der er nogen, der har et problem. Selvfølgelig sidder alle bare og kigger ned i jorden, for de er bange for at tale om det, de synes er svært – af frygt for at blive fyret. Der er en god grund til, at Facebook udliciterer arbejdet til Filippinerne, for der er et kæmpemæssigt socialt pres forbundet med jobbet. Lønnen er ikke kun til dem selv, den er tit til en hel familie på otte eller ti personer. Det er ikke nemt at forlade sådan et job igen.

Hvor stor er den her branche?

Moritz: Vi kender ikke det præcise omfang, men vi mener, at Facebook alene har omkring 10.000 mennesker ansat der. Hvis du så tilføjer alle de andre virksomheder, der udliciterer arbejde til Filippinenerne, så er vi tættere på 100.000. Det er en kæmpe industri.

I beskæftiger jer en del med partiskhed i filmen. I taler med en moderator, der beskriver sig selv som “syndsbekæmper” og er meget religiøs, mens en anden person er stor støtte af præsident Rodrigo Duterte og hans voldelige tilgang til kriminalitet og stoffer. Blander de deres personlige holdninger og etik ind i noget, der burde være objektivt?

Hans: Hver gang, Facebook bliver spurgt ind til deres retningslinjer, forsøger de at påstå, at deres retningslinjer er objektive og kan håndteres af alle. Det er ikke sandt, og det er, hvad filmen handler om. Det er væsentligt, hvilken kulturel baggrund man har. Der er så mange aspekter af retningslinjerne, som skal fortolkes, og hvor man bruge sin mavefornemmelse for at tage en beslutning.

Religion betyder meget i Filippinerne, og katolicismen er meget stærk. Tanken om selvopofrelse er meget fremtrædende i deres kultur. Så mange af de ansatte mener, man skal ofre sig selv for at redde verden fra sine synder og gøre den til et bedre sted. Det er simpelthen en religiøs mission for mange af dem. De bruger religion for at få deres arbejde til at give mening, og det får dem til at blive ved i lidt længere tid. Når man er traumatiseret af sit arbejde, skal man forsøge at finde en mening med galskaben. På et politisk plan er Duterte meget magtfuld, og folk tror på hans projekt. Næsten alle de moderatorer, vi talte med, var virkelig stolte over, at han havde vundet valget. Nogle mennesker ser deres indsats som en forlængelse af Dutertes arbejde, så de sletter bare de ting, der ikke passer til landets overordnede politiske holdninger.

Alle holder rigtig meget øje med Facebook for tiden på grund af de skandaler, de har haft. Hvilken indflydelse, tror du, det kommer til at have på modererering af indhold?

Moritz: Hver eneste gang Zuckerberg bliver spurgt, siger han, at han vil hyre yderligere 20.000 mand for at sikre sikkert indhold. Men det er ikke løsningen. Det handler ikke om antallet af ansatte – du kan sagtens hyre yderligere 20.000 underbetalte filippinere, uden det løser problemerne med onlinecensur. I stedet burde han ansætte dygtige journalister. Facebook er ikke kun et sted, hvor folk deler deres feriebilleder eller inviterer deres venner til fødselsdag – det er den største kommunikationsinfrastruktur i hele verden. Flere og flere bruger Facebook for at holde sig selv underrettet på, hvad der sker ude i verden, så det er meget vigtigt at holde øje med, hvem der beslutter, hvad der skal udgives. Tænk, hvis der sad nogle andre og besluttede, hvad der måtte ligge på Guardians forside i morgen – det ville være en katastrofe og en skandale, men sådan er status quo på de sociale medier. Det må og skal ændre sig, men det koster penge, og virksomhedernes eneste mål er at tjene flere penge… Det er derfor, de hyrer dårligt betalte folk i Filippinerne.

Nogle af de her anmeldelser, blandt andet om terrorisme, kommer direkte fra den amerikanske regering, er det ikke rigtigt?

Moritz: Helt bestemt. Listen over hvilke terrororganisationer, der er forbudt på Facebook, kommer direkte fra den amerikanske stat, men det er klart, at der er forskellige opfattelser af, hvem der er terrorister, og hvem der er frihedskæmpere. Det er en løgn, som Facebook bliver ved med at gentage: At de er en neutral platform, at de bare er et værktøj, deres brugere kan benytte. Det er ikke sandt – de tager redaktionelle beslutninger hver eneste dag.

Hvordan klarede de mennesker, I talte med, sig? Er de tvunget til at holde kæft, eller bliver de overvåget eller noget?

Hans: Da vi lavede vores efterforskning, opdagede vi på et tidspunkt, at moderatorvirksomhederne tog billeder af os, som de delte ud til deres ansatte – også tidligere ansatte – med en advarsel om, at de ville komme i problemer, hvis de snakkede med os. De gør alt, hvad de kan, for at sprede frygt blandt deres medarbejdere. En ansat kontaktede os via Facebook og var meget oprørt. Han sagde, at vi skulle forlade byen, inden der skete noget med os. Selv de tidligere ansatte er bange for at sige noget, efter de har forladt virksomheden. Men vi sørgede for at have advokater på vores hold, som kunne hjælpe dem. Vi vidste alt om, hvad der stod i deres kontrakter, og hvad vi kan tillade os at sige i filmen.

En af de værste tragedier i filmen er historien om en ansat, som begår selvmord. Så vidt I ved, er det så enkeltstående, eller sker det en del, uden det bliver anmeldt?

Moritz: Det sker en del i virksomheden. Selvmordsraten er meget høj. Hver gang vi talte med moderatorer, kendte de næsten alle sammen en tidligere kollega, der havde begået selvmord på grund af arbejdet. Det er et problem for branchen. Derfor var det vigtigt at have det med i filmen. De bliver nødt til at ansætte rigtige psykologer for at passe på deres medarbejdere. Den pågældende mand, som tog sit eget liv, arbejdede med at moderere indhold, hvor folk gør skade på dem selv, og havde gentagende gange bedt om at få andre opgaver.

Er virksomhederne, der står bag de sociale medier, klar over, at folk begår selvmord på grund af deres arbejde?

Hans: Godt spørgsmål. Ja, det tror jeg. De ved det, fordi vi har lavet den her film, men det her er også et generelt problem ved udlicitering. Det er så nemt for Facebook at sige: “Vi vidste ikke noget om det, for det er ikke vores firma, og vi er ikke ansvarlige, for vi har hverken ansat dem eller styret deres arbejdsforhold.” Det er den pris vi, og Facebook, betaler for, at de sociale medier skal renses – folk begår selvmord. Vi bliver nødt til at presse virksomhederne, så meget som vi overhovedet kan.