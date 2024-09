Billeder fra weekendens demonstration mod grænsekontrollen

Demonstrant nedstirrer sikkerhedsvagt i lufthavnen. Alle billeder er taget af Alexander Zehntner ved mindre andet nævnes.

Lørdag mødtes flere hundrede danskere og svenskere på perronen i Københavns Lufthavn for at demonstrere imod den nyligt indførte grænsekontrol imellem vores to nabolande: siden den 4. januar har alle rejsende fra Danmark til Sverige skulle fremvise gyldigt billed-id. Det svenske tiltag er et forsøg på at begrænse antallet af flygtninge, der søger asyl i Sverige. Den danske regeringen svarede igen ved at indføre midlertidig grænsekontrol mod den tyske grænse senere samme dag.

Demonstranten Salim Assi fremviser et hjemmelavet pas.

Stramningen af grænsekontrollen er blevet kritiseret af de danske venstrefløjspartier, såvel som medlemmer fra svenske Miljöpartiet de gröna. Oppositionen har i stedet efterspurgt fælleseuropæiske løsninger og “stabile aftaler” landene imellem frem for strammere grænser. Lørdag gik demonstranterne så på gaden for at opfordre til forståelse og accept af flygtningene under slogans som “say it loud, say it clear, refugees are welcome here.”

Søren Warburg fra Refugees Welcome.

De danske demonstranter mødtes ved Nørreport, hvor de modtog instrukser fra organisator Søren Warburg fra Refugees Welcome, før de satte kursen mod lufthavnen. “Everyone is pushing the responsibility on to their neighbor, but the fact is that no one can succeed alone,” råbte han til demonstranterne i sin megafon, da de var nået frem til ankomsthallen. Her sluttede de sig til de svenske demonstranter, der var ledet af Stellan Lindell fra Miljöpartiet. “Det er for at vise solidaritet med de flygtninge, som ikke kan udøve deres lovmæssige ret til at søge asyl, fordi de ingen identifikation har. Målet er at få regeringen til at lytte til den massive kritik og få ophævet kontrollen i lufthavnen,” sagde Lindell til VICE.

Familien Hjelmstedt-Krantz. Billede af Theo Rogowski.

Blandt demonstranterne var Martin Hjelmstedt og Hiro Krantz, som havde taget deres børn Vilmer og Astrid med. “Der kan være tusind forskellige grunde til, at man ikke har et pas, og de fleste flygtninge ankommer uden et,” fortalte Hiro Krantz. “Jeg voksede op i Helsingborg, som har Helsingør som den tætteste naboby. Det her er første gang i mit liv, at jeg var nødt til at vise mit pas frem, når jeg har rejst mellem Danmark og Sverige. Det er fuldstændig absurd og hjerteskærende.”

Under demonstrationen lykkedes det en lille gruppe demonstranter at slippe igennem id-kontrollen til toget mod Sverige, men de blev dog hurtigt stoppet af politiet. Der blev ikke foretaget nogen anholdelser, men på grund af episoden blev togtrafikken mellem Danmark og Sverige midlertidigt indstillet.

Salim Assi i lufthavnen.

Demonstranten Salim Assi emigrerede til Danmark fra Palæstina i 1992 og ved bedre end de fleste, hvad flygtningene går igennem: “Jeg ved hvordan flygtninge har det. Jeg har været der,” sagde han til VICE. “De har det ad helvede til. Ingen af dem har valgt at forlade deres land for hyggens skyld. De kommer, fordi de er nødt til det. Jeg tror, at vi ved at komme og protestere i dag kan vise, at der er nogen, der ikke støtter den politik, som Danmark fører lige nu.”

Togene til Sverige begyndte at køre igen efter cirka en halv time, men det var ikke alle de rejsende, som tog forsinkelsen lige roligt: “Kan I ikke bare smide demonstranterne ud?” spurgte en svensk kvinde en sikkerhedsvagt i lufthavnens ankomsthal. “Bare gå ud på sporene og true dem med våben. Hvorfor truer I dem ikke bare med våben?” afsluttede hun. Vagten måtte forklare, at de ikke bar skydevåben, og at de under alle omstændigheder ikke kunne finde på at gøre, som kvinden efterspurgte.

Efter flere relativt harmløse konfrontationer mellem de rejsende og demonstranterne stilnede situationen langsomt af. Der blev dannet en kø til den genåbnede id-kontrol, hvor alle, der skulle til Sverige, præsenterede billede-id, steg på toget og tog hjem – inklusiv demonstranterne.

Den utilfredse rejsende. Billede af Theo Rogowski.

På stationen i Malmö spurgte vi den utilfredse rejsende fra Københavns lufthavn, om hvordan hun havde opfattet dagens begivenheder. “Hvad nytter det at stå og råbe og ødelægge alle andres rejse? De skulle gå ind i politik i stedet,” sagde hun. “Der kommer alt for mange mennesker hertil, og vi kan ikke tage imod dem alle sammen. Vores skole- og sundhedssystem og økonomi bryder sammen. Og vi ved ikke, hvad deres overbevisning er, eller hvordan de behandler kvinder. Har du ikke set, hvordan de behandler deres kvinder?” spurgte hun retorisk, inden hun løb videre for at nå sit næste tog.