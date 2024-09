Den 1000 år gamle kur mod tømmermænd

Der ligger du. Du er lige vågnet, og solens stråler brænder som lasere, der er i gang med at perforere dine nethinder. Smerterne i dit hoved tager til, hver gang dit hjerte ubarmhjertigt sender friskiltet blod op til hjernen og rundt i kroppen. Den insisterende dunken er akkompagneret af et svælg, der er så tørt som Atacama, dine gummer er dækket af en slags husholdningsfilm, og dine tarme har i løbet af de sidste par timer brygget på en uhyrlig masse, som de så småt er ved at være klar til at dele med dig.

Du befinder dig i 900-tallets Baghdad, du er ventet ved kaliffens hof, og du er tømmermandsramt. Hårdt. Du kan ikke gøre andet end at tage dig sammen, trække i haremsbukserne, iføre dig din persiskproducerede turban, gennemføre dine uudholdelige pligter, og gøre alt hvad du kan for ikke at knække dig under seancen.

Altså med mindre du er ven med en fyr, der hedder Ibn Sayyar al-Warraq.

Ifølge historikerne er al-Warraqs bog Kitab al-Tabikh (også kendt som “Kogebogen“) den ældste af sin slags i den arabiske verden. (Er man til arabisk kogekunst fra middelalderen, kender man utvivlsomt også Muhammad bin Hasan al-Baghdadis Kitab al-Tabikh fra år 1226, som al-Warraqs bog ikke må forveksles med). Al-Warraqs bog, som også er blevet fantastisk godt oversat til engelsk af Nawal Nasrallah, er en samling af mere end 600 opskrifter fra Abbaside-kalifatets storhedstid i årene 750-1258, hvoraf mange af opskrifterne adskiller sig markant fra arabisk kogekunst, som vi kender den i dag.

Som mange andre af den tids kogebøger omfattede al-Warraqs bog også opskrifter på lægemidler samt råd til at bevare et godt helbred. Dengang handlede kogekunst nemlig ikke kun om at holde sulten for døren, og derfor byder bogen selvfølgelig også på en kur imod tømmermænd. I middelalderens Baghdad var det ikke ligefrem velset at drikke alkohol. Koranen forbyder alkohol, og ifølge Nasrallah omtalte Rashidun-kaliffen Umar Ibn al-Khattab alkoholen som “indisk vin”, der ikke måtte indtages af rettroende muslimer.

En moderne version af egyptisk kishk. Foto via Flickr-brugeren Bernadette Simpson

Dadhi

Men det forhindrede ikke Baghdads drikfældige indbyggere i at drikke i smug sammen med deres venner, og det, de drak, var bestemt ikke for svage sjæle. Al-Warraqs opskrift på vinen indebærer, at man blander 20kg daddelsirup med 5kg honning og 5 kg humlekogler. Derefter blander man det med vand og hælder det på fade, som man forsegler med mudder og lagrer det i to måneder. Ifølge al-Warraq er dette opskriften på en helt igennem udsøgt vin.

Men hvis humledaddelvin ikke er nok til at sætte din fest i gang, er der bevis for, at humlekoglerne sommetider blev erstattet med en berusende plante, som Nasrallah hævder, “utvivlsomt var marihuana”. Den vin var kendt som sharab al-fusaq – “misdædernes vin”. Al-Warraq var ikke ude på at give kalifatets indbyggere skrumpelever. Han var bare grundig i sin katalogisering af sin tids udvalg af mad- og drikkevarer.

Bogen byder også på opskrifter på fuqqa‘, som er alkoholfri øl brygget på byg, og vine med medicinske egenskaber. Den er en opskrift på mjød lavet med 10kg honning, en håndfuld muskatnød, nelliker, sort kardemomme, fennikel, ingefær, zedoary (hvid gurkemeje), safran og til sidst moskus, bare lige for at toppe det hele af. “Om gud vil,” skriver al-Warraq, “er det en fremragende kur mod kolde nyrer, nyresmerter og kolde maver”. Men det er næppe den drik, der holder din brandert kørende henover weekenden. Der er du selvfølgelig helt høj på den daddel-marihuanavin, som du drikker direkte fra karaflen med den ene hånd, mens du gnasker på det stykke braiseret gazelle, du holder i den anden. Nu vil du gerne undgå tømmermænd, og al-Warraq anbefaler dig, at du sørger for at drikke masser af vand med citron i løbet af din druktur. Helst tilsat kvædesaft, mynte eller myrte.

Men hvad så når du vågner op dagen efter en våd arabisk nat, og du selvfølgelig har glemt at følge al-Warraqs gode råd? Der kan Kitab al-Tabikh selvfølgelig også hjælpe dig. Til at starte med skal du drikke rigelige mængder vand. Det skal ikke bare bælles, men deles op i mindre doser, og mellem hver eneste tår skal du sørge for at trække vejret dybt ned i lungerne. Derefter anbefaler al-Warraq retten kishkiyya. Retten består af 1kg kød, et halv kilo hakkede løg, lidt urter, kikærter, galangal, olivenolie og sæsonens grøntsager – det hele skal i en gryde med vand og derefter stå og simre. Derefter tilføjer man kishk (en tør masse man laver ved at blande hvede og yoghurt, og som stadig er en vigtig bestanddel i dele af det arabiske køkken), kommen, nelliker, kassiakanel, en vellugtende plante kaldet moskus-rod – og så skulle dine tømmermænd være retræte. “Er man beruset og indtager denne ret, vil man straks blive som født på ny og være fri for tømmermænd” – sådan beskrev en middelalderdigter effekten af kishkiyya.

Hvis det af uransagelige årsager ikke hugger hovedet af dine tømmermænd, så kan man også kaste sig over kimchi-suppe eller papardelle med svampe. Men er man fanget i Baghdad omkring år 1000 har det rimeligt lange udsigter.

Alle opskrifter og citater er taget fra bogen Annals of the Caliph’s Kitchens af Nawal Nasrallah.

Denne artikel udkom oprindeligt på MUNCHIES USA i august 2014.