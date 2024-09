Sydkoreas alternative skønhedsindustri

Denne video er oprindeligt udgivet af i-D.

I i-D’s seneste videoserie udforsker tatovøren og aktivisten Grace Neutral, hvordan yngre generationer udfordrer traditionelle normer for skønhed og kropsidealer over hele verden.

Gennem en række dramatiske kropsmodifikationer har Grace selv udviklet sig fra at være, hvad hun selv beskriver som en alternativ særling til en virkelig pixie-pige med lilla øjne, spidse elverører, en splittet tunge, kunstneriske ar og ingen navle.

I de første fire afsnit af Beyond Beauty følger vi den tatoverede alienprinsesse til Sydkorea, hvor hun undersøger, hvordan ungdommen i Seoul udfordrer mainstream skønhedsidealer. Selvom det er socialt acceptabelt for teenagere i Sydkorea at få foretaget kosmetiske operationer (en industri der omsætter for cirka 42 milliarder kroner om året), så er det ulovligt at være tatovør. Grace Neutral møder de unge sydkoreanere, der tager de alternative ideer til sig – blandt andet hos undergrundstatovører og på specielle natklubber og undersøger, hvordan de alternative skønhedsidealer påvirker deres liv.