Den amerikanske stjernekok Anthony Bourdain er død

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA.

Anthony Bourdain – kok, skribent og vært på tv-programmer som Parts Unknown og Anthony Bourdain: No Reservations – er død.

Det oplyser CNN. Han blev 61.

CNN, der sender Parts Unknown, skriver i en meddelelse: “Det er med ekstraordinær sorg, at vi kan bekræfte, at vores ven og kollega er gået bort. Hans kærlighed til store eventyr, nye venskaber og god mad og bemærkelsesværdige historier fra hele verden gjorde ham til en unik fortæller. Han talent formåede altid at overraske os, og vi kommer til at savne ham umådeligt. Vores tanker er med hans datter og familie i denne utroligt svære tid.”

Bourdain var i Frankrig for at arbejde på et kommende afsnit af Parts Unknown. Hans ven, den franske kok Eric Ripert, fandt ham livløs på et hotelværelse. Ifølge CNN havde Bourdain taget sit eget liv.

Bourdains vej mod berømmelsen startede med udgivelsen af hans biografi ‘Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly’, og han blev hurtigt en af madverdenens mest respektløse stemmer. Han blev vært på programmerne A Cook’s Tour og Anthony Bourdain: No Reservations og skrev vidt og bredt om sine globale kulinariske eskapader. I 2013 vandt han en Peabody Award for sit arbejde med Parts Unknown, og juryen hyldede ham for sin evne til at “udvide både vores horisonter og vores smagsløg”.

Tilbage i 2012 var Bourdain med i MUNCHIES-programmet Chef’s Night Out, hvor han spiste charcuteri og ost på Salumeria og endte på restaurant Brasserie Les Halles, der var med i hans biografi, Kitchen Confidential.

Rettelse: I en tidligere udgave af artiklen skrev vi, at Bourdain blev fundet død i Paris. Dette er ikke korrekt og artiklen er derfor blevet opdateret. Vi beklager fejlen.