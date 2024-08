Den bedste åbningsceremoni i VM’s historie var, da Diana Ross brændte et straffespark

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

USA har altid haft et akavet forhold til fodbold. De er gode til stort set alle sportsgrene, men de har ikke en chance, når læderkuglen ruller. Det blev udstillet for alle, da sangerinden Diana Ross brændte et straffespark på spektakulær vis under åbningsceremonien ved VM 1994 i Chicago. Afbrænderen kunne ikke have faldet på et dårligere tidspunkt.

Det internationale fodboldsamfund var både skuffede og mistroiske, da USA fik lov til at afholde VM i 1994. Inden da havde det amerikanske landshold kun kvalificeret sig én gang siden 1950: Italien 1990, hvor de tabte alle tre gruppekampe, scorede to mål og lukkede otte ind. USA var simpelthen bare ikke en fodboldnation, lige gyldigt om man spurgte USA selv eller resten af verden.

Den europæiske og sydamerikanske elite fnøs ved tanken om, at et land, som aldrig kommer til at forstå skønheden i en 0-0-kamp, skulle være vært for sportens største begivenhed. De havde sikkert slet ikke kvalificeret sig, hvis ikke de automatisk var kommet med som værter. Havde USA bare spillet med musklerne som international supermagt for at få værtsskabet? Det så sådan ud. Ville de amerikanske fans overhovedet gide dukke op til en sportsgren, som ikke stoppede regelmæssigt for at have reklamepauser? Kunne USA rent faktisk vinde en kamp denne gang?

Alle de spørgsmål tonede i baggrunden, mens holdet tyede til en bizar strategi for at blive gode. Som træner hyrede de en vaskeægte fodboldgalning, Bora Milutinovic, som fik til opgave at træne et hold spillere, som havde stort set ingen professionel erfaring. Men det var gode, gamle Bora egentlig ligeglad med, for hans plan var at isolere spillerne i det sydlige Californien og udsætte dem for en intens halvanden år lang træningslejr. Så da det blev tid til åbningsceremonien, havde holdet tilbragt utallige timer med at løbe på stranden, spille fodbold-tennis mod Bora (det er præcis, hvad det lyder som) og spille træningskampe mod andre landshold. Og dermed havde resten af verden bare at tage USA seriøst på den største scene, sporten kan levere.

Men så kom Diana Ross.

Åbningsceremoni blev afholdt på et udsolgt Chicago’s Soldier Field foran 67.000 mennesker. Den nyvalgte præsident Bill Clinton holdt en tale, Darryl Hall sang og Oprah var vært. Da det hele begyndte – inden en lang og meget 90’er-agtig multinational perlerække af musik og sang fra de deltagende lande – så det ud til, at Ross skulle repræsentere USA og deres største eksportvare: Popmusik. Vi burde havde vidst, at det ville gå galt, da Oprah seriøst faldt ned fra scenen efter at have introduceret hende.

Ross valgte meget passende at synge 80’er-hittet “I’m Coming Out” for at markere det, der skulle opfattes som kimen til en ny æra i amerikanernes forhold til fodbold.

Da hun kom ind på banen, var der den sædvanlige fanfare: Konfetti, balloner, en fodboldformet scene og et hav af dansere i hvide kostumer, der åbnede sig for Diana Ross, mens hun “syngende” løb hele banens længde. Så kom det store øjeblik. En fodbold og et mål. Sportens grundlæggende elementer.

Ross gjorde sig klar til at sparke, lavede en skudfinte som de professionelle, tog et skridt tilbage for at øge dramatikken, så endnu en skudfinte, inden hun til sidst hakkede bolden så langt til venstre for målet, at det lignede en aflevering til hjørneflaget.

Selve afbrænderen var ekstrem nok til at få en plads i fodboldens annaler. Men det var ikke slut der. Målet var ombygget, så det faldt fra hinanden, når hun scorede – som om hendes skud var så hårdt og præcist, at det var eksploderet. Men i deres intense forberedelser havde arrangørerne aldrig overvejet, hvad der skulle ske, hvis hun brændte. Hvad hvis hun brændte foran hele verden? Hvad hvis den internationale sangerinde med en perfekt F-dur og høje hæle kom til at sparke bolden i den helt forkerte retning?

Da Diana brændte, eksploderede målet i al sin forlorne herlighed. Det var vidunderligt. Det var poetisk. “Jeg vil have, at hele verden ser os,” skreg hun lige bagefter det spektakulære kiks, mens hun luntede op til scenen. Hele verden havde set det.

Metaforen var virkelig til at tage og føle på: USA er gode til mange ting. USA er underholdende på så mange punkter. Men USA kan ikke spille fodbold. Resten af verden morede sig kosteligt over, hvordan USA gik kold til sin egen fest. Kommentatoren fra Chile kunne slet ikke lade være med at grine. En radiovært fra BBC kaldte afbrænderen for et “ildevarslende tegn” på, hvad der var i vente. Fusion lavede også grin på sangerindens latterlige forsøg.

Det ironiske er, at både hendes nationalitet og køn senere ville komme til at repræsentere det absolut ypperste indenfor sporten. Mændende til gengæld…



Det endte med, at VM 1994 gik over al forventning. Landholdet spillede uafgjort mod Schweiz og slog så Colombia – hvilket resulterede i mordet på Andrés Escobar, efter han scorede selvmål (som om der var brug for en voldsommere kontrast til, hvor seriøst andre lande tager fodbold). I den sidste gruppekamp tabte amerikanerne til Rumænien, så de gik videre, og i ottendedelsfinalen tabte de overraskende nok kun 1-0 til Brasilien. Derudover er det gennemsnitlige tilskuertal stadig det højeste til nogen VM-turnering.

Fordi USA åbenbart havde fået “fodboldfeber”, blev den amerikanske liga, MLS, grundlagt to år senere. 1994-holdet anlagde en taktik baseret på kontra-angreb, som blev det amerikanske holds identitet, og det har fremtidige hold også benyttet sig af i mangel på talent og evner.

På mange måder er Diana Ross’ brændte straffespark USA’s forhold til fodbold. Der har været store penge og en del hurlumhej omkring det amerikanske hold, men trods dollars, hype og Oprah har de endnu ikke helt mestret det med at få bolden i nettet.