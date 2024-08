Den bedste udklædning til halloween i år var Post Malone

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Okay, fair nok: Jeg har ikke så meget at skulle have sagt her. Det tætteste, jeg nogensinde har været på en god udklædning til halloween, var for tre år siden, da jeg et par timer før en udklædningsfest besluttede, at jeg ville troppe op som FrankenSeinfelds monster. Idéen var at tage en puffy shirt på med en stor latexskrue gennem halsen og så irritere folk, jeg ikke kendte, ved at spørge dem: “And what’s the deal with pitchforks?” Jeg fandt så ud af, at der ikke var nogle butikker i New York, der havde de ting, jeg skulle bruge, så jeg stod i en udklædningsbutik i fire timer den 31. oktober i forsøget på at finde på en ny plan, håbløst omgivet af cosplay-typer. Til sidst gav jeg op og gik hjem og tegnede nogle patetiske ribben på en t-shirt og gik amok med en eyeliner. Halloween er ikke min ting. I årevis har jeg haft planer om at lave et kostume, hvor jeg skal være David Byrne i Stop Making Sense. Ved I, hvad jeg gjorde i onsdags? Jeg drak næsten en hel flaske rødvin og så en halv sæson Modern Family.

Men se os den dag i dag. Her er vi, på den her internetside, hvor jeg har tænkt mig at fortælle dig, at det bedste at klæde sig ud som i år var Post Malone. Du kommer helt sikkert til at være uenig og insistere på, at det, du havde fundet på, var bedre fundet på/bedre udført/blah blah og så videre, men jeg kommer ikke til at høre det, fordi vi droppede kommentarsporet på vores hjemmeside for to år siden. Så jeg har ret! Jeg har trykket mute på alle modstridende beviser!

Hvorfor Post Malone? Fordi man kan genkende ham med det samme, han er en smule bizar – og i øvrigt forbandet, hvilket er ret passende. Kostumet kræver, at man har øje for detaljer og en rolig hånd – ansigtstatoveringerne skal være helt præcise – men det er også en billig og kreativ udklædning. Ingen (bortset fra måske Rita Ora) behøvede at bruge 2.000 kroner på et Post Malone-kostume. Se her:

https://www.instagram.com/p/BpaTclvHEdd/

Godt klaret til alle de her folk, der gjorde deres bedste og næsten vandt ‘bedste udklædning’. Desværre tabte de til de her bedårende, cigaretrygende børn, der en dag vil kigge tilbage på gamle fotoalbums og spørge deres forældre: “Hvad er en Post Malone?”

https://www.instagram.com/p/Bpm0bgVAymN/

Tillykke til Post Malone-babyerne, de officielle vindere af halloween ifølge Noisey dot com.