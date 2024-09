Den første blinde amerikaner med våbentilladelse

Som 27-årig blev Carey McWilliams den første helt blinde amerikaner med tilladelse til at bære skjulte våben – det der hedder en concealed-carry permit. Til trods for tidligere at have modtaget våbentræning hos Reserve Officers’ Training Corps har det været en kamp McWilliams at få lov af myndighederne til at bære våben.

Han var engang stor modstander af at gå på jagt, men i dag ser McWilliams jagt som en måde at opnå en forbindelse til noget, der er større end ham selv og samtidig komme sig over sin post-traumatiske stress, som han har kæmpet med siden han for nyligt blev skambidt af en hund. I sin fritid har han en skarpladt pistol med, når han er ude og købe ind.

Videos by VICE

VICE tog til North Dakota for at møde Amerikas førende blinde friluftsentusiast.