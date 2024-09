Den ultimative guide til Netflix and Chill

Vi har valgt at bruge billeder af krammende dyr. Hvorfor? Har du nogensinde set mennesker kramme? Det er super duper ulækkert. Foto via shellac

Hvor har scoreteknikker udviklet sig meget over de sidste hundrede år. Din oldefar sendte din oldemor lange breve i svungen håndskrift med fraser som “Hun har Lilliehænder og Hendes Rosenkinder brænder,” din morfar brugte jokes om “tysken” til at score din mormor til Venstre Bal, mens dine forældre lemfældigt klaskede kønsdelene sammen på Café Krasnalpolskys toiletter. Vi gik fra guldalderligt bejleri til dyriske sexakter på urinklistrede toiletter på tre generationer. Og jo, det er da lidt klammo, men i det mindste er det ægte.

Og nu er vi så nået til dig: kulminationen af alle de års nænsomt opståede romancer. Dig, der ligger og ser dit tredje afsnit Orange is the New Black i træk og er kampliderlig under dynen, mens du nervøst prøver at finde ud af, hvornår og hvordan du skal springe på personen ved siden af dig. Det er Netflix and Chill – den nyeste seksuelle arena. Chill-præmissen er en løgn, Netflix er bare baggrundsstøj, og selve samlejet er i bedste fald tragisk.

“Netflix and chill”-memet er blevet så udbredt, at der for nyligt var en flok entreprenante unge mennesker, der begyndte at trykke vendingen på kondomer og sælge dem, og i sidste måned afholdt et amerikansk universitet en “Netflix and Chill Festival“.

Alle ved hvad det er. Det giver derfor mening at stille nogle retningslinjer op, så man kan Netflix og chille ordentligt. For hvad er pointen med et sjovt sex meme, hvis ikke der er nogle virkeligt stramme regler og faste rammer for hvem, hvor, hvordan og hvornår du kan dyrke sex under dække af at invitere på Netflix and Chill?

“Men du sagde jo Netflix and Chill.” Foto via Dave Hogg

Træn din krop til at blive ophidset af Adam Sandler, der laver pruttelyde med sine hænder

“Hey, fed ide! 90 minutter med Adam Sandler, der snakker som en baby med munden fuld af mønter, men alligevel, på en eller anden måde, har held til at narre en ekstremt lækker og moden kvinde til at forelske sig i ham” – citat, ingen nogensinde.

Ovenstående er grunden til at Netflix har betalt for at Adam Sandlers næste fire film bliver produceret direkte til dem. Altså for at skabe de helt rette forhold til at bolle.

Hvis du vil lykkes med en gang Netflix and Chill bliver du nødt til at forstå Adam Sandler-filmens egentlige funktion: at være et omvendt afrodisiakum, den diametrale modsætning til en billig g-streng, et fad østers eller en håndfuld viagra; at være en film, der er så dårlig, at du enten kan vælge at slukke for den og kneppe eller lægge dig til at dø.

At se You Don’t Mess With The Zohan er i princippet en udholdenhedsdisciplin, der er til for at afprøve grænserne for, hvor dybt du kan undertrykke lysten til sex. Hvis du ser Universal Pictures-introen og Adam Sandler, der lige bagefter fyrer sin første pruttejoke af (“Åh neeeej, der numse-bummelummede jeg i buksen!”), så forbered din krop på en syndflod af liderlighed. Det er simpelthen ikke fysisk muligt at overleve den næste halvanden time uden bare en smule petting eller en enkelt håndtrold.

Jesus mand, få nu Netflix installeret på dit fjernsyn, WTF

Hvis du ikke engang gider bruge tid på at få Netflix til at virke på dit smart-tv, hvorfor i al verden skulle nogen så gide bruge energi på at knalde med dig? Det kan simpelthen ikke komme bag på dig. Hele præmissen for “Netflix and Chill” er, at man vælger at have samleje i stedet for at se en film. Hvis du inviterer en date hjem for at glo på din 13 tommers computerskærm, punkterer det illusionen om, at I ikke begge to er der for at få noget på den dumme. Det kan simpelthen ikke komme bag på dig.

Det er rasende nemt at få Netflix på TV’et. Samtlige spilkonsoller fra det sidste årti har en Netflix app. Et HDMI-kabel koster en 50’er. Hvis ikke du som det absolut mindste gider bruge fem minutter til at få lortet til at fungere, hvordan skal nogen så kunne finde motivation til at kneppe med dig?

Derudover er det et velkendt faktum, at man i omstillingen fra at se det første afsnit af Narcos til at dyrke sex med et ægte mennesker ofte kommer ud i det, der kan minde om spastiske anfald med spjættende lemmer til følge. Den slags er regulær kryptonit for en dårligt placeret bærbar, der bare venter på at blive pulveriseret af en vildfaren fod. Det ødelægger stemningen og dræber alle former for erektioner inklusiv lady boners.

“Men du sagde jo Netflix and Chill.” Foto via Tambako the Jaguar.



Vær opmærksom på de intime hemmeligheder, som din ‘Set af X’-funktion blotter for verden

Hvis du før en Netflix and Chill-aftale har været igennem en længere tørkeperiode, vil de splattede film og serier, du får anbefalet af din streamingtjenestes solidariske algoritme være et alt for ærligt indblik ind i, hvor sørgelig og tom din tilværelse egentlig er. Og det gælder uanset om du har set samtlige Jason Statham film eller om du er i gang med at pløje dig igennem Pretty Little Liars sorteret fra mest til mindst bitchy afsnit.

I bund og grund er det indhold, du bliver foreslået, en klar indikation af, hvor mange gange du har ligget ensom og alene og set Netflix, indtil “Ser du stadig med, din fucking taber?”-notifikationen poppede op.

Måske har du gang i op til flere Netflix and Chill-forhold. Jeg dømmer dig ikke. Vi ved begge to, at du ikke vil være lækker for evigt. Men husk, at hvis din “Fortsæt med at se”-oversigt består af tre-stjernede gysere, en Adam Sandler film, der er sat på pause efter et kvarter, og Clueless, fortæller det klart og tydeligt personen ved siden af dig, at du er ikke den eneste person, der er blevet inviteret på besøg for at se Netflix og chille. Du er blot et sexet tandhjul i denne velsmurte og effektive streaming-og-uforpligtende-sex-maskine. Det er i bund og grund et signal om, at der er et par mistænkelige pletter på det her stjålne Tuborg-tæppe, som du bestemt ikke har lyst til at vide mere om.

Hvad enten du er Netflix and Chill-polygamist eller en voksenjomfru med støv i underbuksen, er løsningen på begge disse problemer den samme: opret seperate Netflix-profiler for samtlige person, du inviterer med hjem for at “chille” med.

Lad være med at foreslå Netflix and Chill som ‘Plan A’, som om dry-humping på et uldtæppe i de 45 minutter, det tager Just-Eat at finde hjem til dig, skulle være en acceptabel date

Alle elsker at chille. Alle elsker at knalde. Og alle elsker pizza og Netflix’ behagelige og intuitive brugerflade og sidens uovertrufne udvalg af blockbustere og eksklusive tv-serier. Men Netflix and Chill er ikke sagen på første date – du er simpelthen nødt til at gøre en betydeligt større indsats end det.

Indledende dates er egentlig bare to mennesker, der endnu ikke er nået dertil, hvor de tør indrømme, at de langt hellere ville ligge i sengen og veksle mellem at slappe af og dyrke sex i stedet for at tage ud og spise og lave interessante ting sammen, mens de lader som om det at skide ikke er noget, de gør sig i. De første dates er performance-kunst, hvor du udgiver dig for at være alt andet, end den du i virkeligheden er, indtil det lykkedes dig at få snydt nogen til at elske dig.

Passer Netflix og chill ind i det narrativ? Nej, det gør det ikke.

“Men du sagde jo Netflix and Chill.” Foto via Carlos Pacheco

Få din egen Netflix-konto

Der er ikke noget, der kan spolere en rejsning hurtigere end at skulle skrive en SMS til en eller anden idiot, du boede sammen med for tre år siden for at dobbelttjekke en adgangskode (j03lissh1t) og logge ind med en af otte mulige spøgefulde brugernavne (JOEL_IS_CUNT) før du kan se så meget som et enkelt afsnit Better Call Saul. Netflix koster 79 kroner om måneden. Tag dig sammen.

“Men du sagde jo Netflix and Chill.” Foto via Andrea Schaffer

Få styr på dine Chill-skills

Som alle i verden ved, har “chill”-delen af Netflix and Chill absolut intet at gøre med at chille. Det defineres som: “Lig stille i et sted mellem 15 minutter og halvanden time med fuld bevidsthed om hver eneste vejrtrækning og bevægelse, mens blodet pumper så hårdt igennem dine årer, at du kan mærke det, og så midt under et kedeligt afsnit House of Cards, mens Frank Underwood besøger sit gamle universitet og drikker sig fuld og lystig, indleder du langsomt alt fra håndsjov til fuldbyrdet samleje.”

Det er den usagte hemmelighed. Det der står mellem linjerne. Chill er ikke chill.

Chill er meget mere erektionsorienteret.

Betyder det at dit soveværelse, den seksuelle slagmark, hvor slaget skal udkæmpes, bør være en chill-fri zone? Nej, faktisk præcis det modsatte. Dit soveværelse skal være essensen af chill. Behagelig, dæmpet belysning. Et solidt udvalg af puder. Tæpper i forskellige tekstur- og vægtklasser. Rene lagener. Måske et stearinlys. Små snacks. En zen-agtig følelse af fred i resten af boligen. Blød underlægningsmusik. Luksuriøst gulvtæppe. Et lille, blødt dyr, der kan aes. Noget varmt at drikke. En mild duft af røgelse. Din telefon på flytilstand. Bløde og rare håndklæder og kåber. Dit værelse er nødt til at være ekstremt chill i de kortvarige øjeblikke, hvor I forholder jer i ro, før glidecremen med jordbærssmag og håndjernene gør deres entré.

Lad være med at fucke up i rækkefølgen af afsnit, når du er halvvejs igennem en serie

Er du idiot? Er du en menneskelig idiot? Hvordan skal jeg nogensinde kunne være fræk på et tæppe, når jeg stadig tænker på det sidste afsnit Orange is the New Black? Jeg har ingen idé om, hvorfor de lige løb direkte igennem et hegn og ud i en sø. Hvorfor det er vigtigt. Hvad foregår der? Jeg har kun set de seks første afsnit af den her serie. Hvorfor er hende den irriterende nu venner med hende den sindssyge? Hvorfor holder alle sig fra hende den tavse? Nej, stop med at gnide der, jeg prøver jo at følge med. Gik jeg glip af noget? Hvordan slap de lige ud? Hvad betyder det? Ved du hvad, nej, glem det. Jeg kan ikke det her. Jeg er nødt til at tage hjem. Jeg er super forvirret.

Men du sagde jo Netflix and Chill. Foto via Andrea Schaffer

Ha’ noget sex!

Netflix and Chill skal kulminere i sex, ellers er det “bare Netflix”, og “bare Netflix” er aktiviteten til dig, der er fire år inde i et forhold, allerede hader din partner og bare sidder i hver jeres ende af sofaen og takker Netflix-guderne for “Næste afsnit afspilles om 12 sekunder”-funktionen. Sørg for at få inkorporeret chill-komponenten.

På samme måde som “Set af”-funktionen symboliserer den spændende, knitrende indledningsfase i forholdet, hvor et halvt afsnit How I Met Your Mother efterfølges af analsex, er den kronologiske trasken gennem samtlige afsnit Wallander dit forholds svanesang. Det vil sige, at alle forhold nøjagtigt kan forudsiges af Netflix-algoritmen. “Foreslåede film”-oversigten viser hvor hurtigt, dit forhold er ved at dø. Tænk over det før du foreslår at se endnu et afsnit The West Wing som optakt til et kinky pyjamas-party.

Men hey, husk at have det sjovt!

