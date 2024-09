Den der lyserøde farve, som er alle steder – hvorfor er jeg så tiltrukket af den?

Hvorfor begynder skandinaver, der er notorisk kendte for at gå i sort og gråt, pludselig at gå i lyserød? Og hvorfor bliver de ved? Hvorfor oversvømmes Instagram af lyserøde restauranter og #plantsonpink? Og hvorfor elsker jeg det? Jeg har forsøgt at se indad, og jeg har spurgt nogle af de kendte, danske designere, der også kan lide lyserød, for at finde svar.

Jeg har prøvet at ramme den helt rigtige nuance af lyserød, når jeg har farvet mit hår det seneste halve års tid. Jeg har købt en “rose gold” iPhone, og jeg er begyndt at følge Oh Land på Instagram, selvom jeg aldrig lytter til hendes musik.

Og for nylig fandt jeg så ud af, hvad det hedder, det, der er grunden til denne – for mig usædvanlige – adfærd. Jeg har nemlig aldrig været sådan en pige (nu kvinde), der gik i lyserødt. Tværtimod har jeg gået en del i tøj fra herreafdelingen. Men pludselig drømmer jeg om at male mine vægge derhjemme lyserøde og om at eje en lyserød puf (!) til adskillige tusinde kroner. Og forklaringen er, at det faktisk ikke er “lyserød”, der har ramt mig, det er “millennial pink”.

Du har nok lagt mærke til den, for den er ikke et nyt fænomen, og det er faktisk det, der også er lidt interessant ved millennial pink – den har sat sig ret godt fast i moden, både når det kommer til tøj og boligindretning. For mig betyder det, at jeg ikke kan lade være med at kigge på lyserøde ting – er der noget lyserødt i en butik, bliver jeg automatisk tiltrukket af det, og hvis jeg scroller ned over en hjemmeside, og der dukker noget lyserødt op, så stopper jeg ved det.

Farven har været populær gennem en del år nu – forelskelsen begyndte nok for mange allerede for ti år siden i 2007, da Acne lavede deres lyserøde shopping-bag. Nuancen varierer og spænder fra en forholdsvis pudderlignede hudfarveagtig lyserød tone til en mørkere og dybere lyserød tone, men den rammer altså ikke den hot-pink, som vi har brugt som baggrund til topbilledet i den her artikel. Et billede, som for resten er en collage af mig, mine kolleger og vores lyserøde tøj og ejendele.

Kært barn har mange navne, og det gælder også denne farve, som har heddet alt fra “pale pink” og “dusty pink” til “Tumblr pink” (fordi den blev så populær på Tumblr) og “Scandi pink” (fordi danske designere kastede sig frådende over farven). Nu er det så blevet til millennial pink, hvilket måske refererer til, at det især er millennial-generationen, der tripper totalt over den.

Jeg fandt for nylig ud af, at der er bedrevet en del journalistik om den her lyserøde farve, både The Guardian, Washington Post, Bloomberg og New York Magazine har taget emnet op. Især sidstenævne har forsøgt at nå til bunds i mysteriet, og i denne længere historiske gennemgang af, hvor millennial pink kommer fra, kommer de blandt andet ind på, hvorfor farven har så bred appel:

Der findes åbenbart noget, der hedder The Color Marketing Group, som er en verdensomspændende nonprofit farveforudseende organisation (jep), som blandt andre Pantone (som du kender fra de der kopper) er medlem af. Den her gruppe valgte i 2014 farven “Shim”, som er en dyb pink-beige farve, som 2016’s emerging farve (den her gruppe ser to år ud i fremtiden). New York Magazine beskriver farven som en tidlig version af det, vi i dag kalder millennial pink, og den tidligere præsident for The Color Marketing Group, Mark Woodman, siger, at farven repræsenterer et skift i kønsrollerne, og at navnet “Shim” spiller på ‘she’ og ‘him’.

Længere nede i samme artikel forklarer en brand-konsulent ved navn Debbie Millman desuden, at millennial pink er en politisk appropriation af farve. Hun siger, at pink historisk har været en polariserende farve forbundet med Barbier og bobletyggegummi og ikke har fungeret på tværs af kønnene, men at den nu – sammen med man-bun og man-bag – bidrager til de flydende kønsnormer. Det forklarer måske også, hvorfor jeg, som sjældent har afviget fra sort/grå/blå-skalaen, pludselig kan forlige mig med at hive en lyserød trøje over hovedet og eje en lyserød iPhone (der desuden i en periode var iklædt et lyserødt cover med teksten GRLPWR), og det forklarer måske også, hvorfor store, danske brands som Mads Nørgaard, Soulland og WoodWood bruger lyserøde nuancer i deres herrekollektioner for tiden.

Den der lyserøde puf, jeg nævnte tidligere i artiklen, som jeg ikke kan stå for, den er fra Normann Copenhagen. Og Normann Copenhagen bliver nævnt igen og igen, når jeg læser om millennial pink, som et af de scandi-brands, der har bidraget til den lyserøde bølge. Normann Copenhagen valgte nemlig sidste år at indrette hele underetagen i deres showroom i København i lyserød, inklusiv malingen på vægge og loft.

Så jeg ringer til Britt Bonnesen, som er en af designerne bag det lyserøde showroom, for hvorfor valgte de lige lyserød? Og havde de forudset, hvor populært det ville blive? Hun fortæller, at det er kommet lidt bag på hende, hvor mange mennesker der er interesserede i at fotografere, instragramme, optage musikvideoer og alt muligt andet i deres lyserøde rum.

“Vi var da godt klar over, at det var spektakulært at male alt i sådan en farve, også fordi det er en farve, der kan gå begge veje – enten synes man, det er super fedt, eller også synes man, det er det mest rædselsfulde, man nogensinde har set. Hvis det havde været en mere neutral farve, så havde det ikke haft samme effekt,” siger hun og forklarer, at det faktisk handlede om at løse den udfordring, det kan være at få kunderne ned i underetagen i ens butik.

“Spørgsmålet var, hvordan vi kunne få trukket folk derned, og så tænke vi, at vi måtte lave noget, der var helt særligt, og så måtte det gerne være lidt skørt og vildt. Det er svært at svare på, hvorfor vi valgte farven, det var en fornemmelse.”

Men hvad synes du selv om farven?

“Jeg elsker lyserød, og det har måske også haft en indflydelse. Jeg har selv et lyserødt køkken,” siger Britt Bonnesen, som mener, at lyserød i dag kædes sammen med stærkere karaktertræk end tidligere, hvor den i høj grad signalerede sødme. Nu mener hun, at farven også kædes sammen med det modige, glamourøse, enkle, positive og beroligende. Britt Bonnesen fortæller desuden, at de sælger ret mange af den lyserøde puf, jeg godt gad eje, men at den grå stadig er mest populær. Nuvel, vi er jo også lidt konservative, vi danskere.

Jeg ringer også til Mads Nørgaard, som har lyserødt i sine kollektioner for tiden – både til mænd og til kvinder. Især hans lyserøde GRLPWR-sweater har gået sin sejrsgang på de sociale medier, så måske kan han hjælpe mig med at finde ud af, hvorfor vi er så mange, der er vilde med lyserød.

“Jeg kan ikke svare dig på det,” er det første, han siger, men så siger han heldigvis noget mere. Han kan nemlig ikke lade være med at undre sig over, at de faktisk var en del designere, der for et års tid siden sad, uvidende om hinandens planer, og lavede lyserøde kollektioner.

“Jeg synes, det er interessant, at der er så meget pink i herrekollektionerne også. Jeg har selv en lyserød denimjakke fra vores kollektion, og jeg får mange, mange, mange komplimenter for den,” siger han, så jeg spørger:

Når lyserød traditionelt har været en piget farve, kan det så have den modsatte effekt at gå med den som mand, altså, kan det være, at mænd vælger at gå med lyserødt, fordi det er modigt? Og også stærke kvinder for den sags skyld?

“Ja, helt sikkert. Og det er fedt! For den måde, man ofte har set kvinder agere i en “mandeverden”, er at blive lidt mandede, og det er jo ikke meningen. Meningen er jo, at kvinder skal fastholde deres kvindelighed og samtidig være stærke og stolte,” siger Mads Nørgaard.

I en af de artikler, jeg har læst om lyserøds fremmarch i modebilledet, bliver det også nævnt, at farven bliver brugt som modsvar til den politiske situation – der henvises til Trump. Herhjemme har feminisme-diskussioner også fyldt meget det seneste år, og Emma Holten har for eksempel været med til at fremstille feminisme som noget cool og moderne. Og det at iklæde sig lyserødt kan være en måde at købe sig ind i den dagsorden. Jeg spørger Mads Nørgaard, hvad han tænker om det – hans egen GRLPWR-trøje er trods alt temmelig femi-statement-agtig.

“Ja, man vil gerne have noget, der smager lidt af fugl, uden at det bliver for manifest-agtigt,” siger han. “Og vi mænd vil også gerne vise, at man kan være mandig uden at være en bøf og en nar. Og det kan sagtens være, at den politiske situation er med til at accentuere det og give det gas, men da jeg sad og lavede det for et år siden, der var der jo ingen, der havde fantasi til at tro, at Trump kunne vinde det valg.”

Så det har også en del at gøre med held og tilfældigheder, at man har ramt det her lyserøde momentum?

“Ja, og det er jo også det sjove ved mode; engang i mellem tænker man bare, hvor fanden kom det fra?”



Tror du så, at vi kommer til at se lyserødt længe endnu?

“Jeg tror, at vi kommer til at se farver i lang tid, alle mulige farver – lyserød og lysegul. Vi drømmer om ikke kun at gå i sort – siger jeg, mens jeg sidder i helt i mørkeblåt og sort – men jeg har en lyserød t-shirt indenunder. For vi drømmer alle sammen om noget, der er mere optimistisk og lyst.”