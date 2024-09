Den der ‘S’-ting som alle tegnede i skoletiden, HVAD ER DET?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ

Jeg var omkring otte år, første gang der var nogen, der viste mig, hvordan man tegnede den her. Det startede med to gange tre parallelle linjer, der blev forbundet diagonalt fra venstre mod højre, og så lukket af for oven og for neden med spidse ender. Det var et sejt og gudesmukt S, og man blev hurtigt afhængig af at tegne det.

Snart var alle mine skolebøger udsmykket med S’et. Jeg stillede aldrig spørgsmålstegn ved, hvad det var, eller hvor det kom fra, jeg vidste bare, at jeg elskede det. Men det viser sig, at jeg ikke var den eneste.

Jeg googlede for nylig S’et og opdagede, at der ikke er nogen, der aner, hvor det stammer fra, selvom alle elsker det. Overalt på diverse Reddit- og online fora vrimlede det med vildt nostalgiske folk, der ikke anede en skid.

Jeg fandt ud af, at S’et er dukket op på tværs af hele Nordamerika, Sydamerika, Europa, Rusland, Asien og Australien. Der er nogle, der tror, det er en 90’er ting, andre mener at have set det så tidligt som i 1960’erne. Der er teorier om, at symbolet stammer fra et eller andet glam metalband fra 80’erne. Andre tror, at det er tøjmærket Stussys oprindelige logo. Og nogle mener, at det må være en inkarnation af Superman-logoet. Ingen er sikre.

Så jeg tænkte, at jeg ville spørge rundt omkring på kontoret.

“Det er Superman-S’et,” spekulerede Ben, vores grafiker. Jeg spurgte ham, om det betød, at det faktisk stammede fra Superman, men det sagde han, at det ikke gjorde. “Nej, jeg tror bare, at det er det, skolebørn tænker på, når de tegner det. Det tegner det bare, fordi det er fedt.”

Jeg ringede til DC Comics for at høre, om de vidste noget. Ifølge Benjamin LeClear, der administrerer tegneseriebiblioteket i deres studie i Burbank, Californien, har S’et intet med Superman at gøre.

“Det ligner ikke nogle af de gamle Superman Shield-logoer,” sagde han efter at have gennemrodet deres samling. “Hans ‘S’ har meget åbent plads og er næsten aldrig forbundet med sig selv.”

Så fortalte Benjamin mig, at han var blevet nysgerrig, og, ligesom mig, startede han sin egen mini-efterforskning på internettet uden at finde noget. “Jeg var ikke klar over, hvor vild en vandrehistorie/myte den her Spidse S-ting var,” sagde han. “Jeg ville ønske, at det her havde noget med Superman at gøre, men det tror jeg ikke, at det har. Selvom Superman har det mest kendte ‘S’-symbol nogensinde.”

“Det er Stussy-S’et!” udbryder Ramona, en af vores producere. Ligesom Bens gæt mente hun ikke, at det faktisk var et logo, der direkte havde noget med Stussy at gøre, men hun nægtede at tro på, at det kunne have noget andet navn. “Det hedder helt sikkert Stussy-S’et,” sagde hun og tegnede sin egen version, der ikke var lige så god som min.

Næsten alle internetforaene nævner Stussy – surf/streetwear-firmaet, der er stiftet i Californien i 80’erne. Der er mange, der er overbeviste om, at symbolet oprindeligt var et Stussy-logo, så jeg ringede til Stussy.

“Nej, det her er ikke et originalt Stussy logo,” udtalte Emmy Coates, der har arbejdet sammen med Shawn Stussy siden 1985. “Personligt er det ofte noget, jeg bliver spurgt om, men folk har tegnet det her S, lang tid før Stussy blev grundlagt. Folk er bare gået ud fra, at det var Stussy, og så har det spredt sig derfra. Det er faktisk ret spøjst.”

Til sidst spurgte jeg Emmy, hvad hun synes, symbolet lignede. “Det ligner et Suzuki-logo,” svarede hun.

Det var fristende at ringe til Suzuki, men jeg gjorde det ikke. Jeg havde brug for at zoome ud og se det større billede, så jeg tog kontakt til en ekspert i symboler og semiotik: Paul Cobley.

Paul er professor i sprog og medier ved Middlesex University i London. Ifølge ham var teorien om, at det var et glam metal-symbol også noget vrøvl. “Det er helt klart ikke det saksiske logo,” sagde han. “Deres var meget spidsere og havde også en linje.” Så gav han mig den mest sandsynlige, men også den mest uinteressante forklaring af dem alle. At S’et er sjovt at tegne.

“Grunden til, at børn gør det her, er nok, at det er et Möbiusbånd,” sagde han, og henviste til den slags krøllede former med en overflade, som Escher var så glad for at tegne. “Den kan ikke tegnes uendeligt, men den har et endeløst flow.”

Jeg tror han havde fat i noget. De fleste ni-årige kan ikke tegne, så når der er nogen, der giver dem en magisk opskrift på at skabe noget forholdsvist sejt mod bestilling, så går det viralt. Især når symbolet er et sofistikeret, matematisk Möbiusbånd. Ja, jeg har lige lært begrebet for ti minutter siden – og hvad så? Möbiusbånd.

S’et er ikke et Stussy-logo eller et Superman-emblem eller en gave fra rumvæsner. Jeg tror bare, at det er det sjoveste nogensinde.

