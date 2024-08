Den der trippede grønne kode fra ‘The Matrix’ er opskrifter på sushi

De første minutter af filmen The Matrix (1999) er faretruende og desorienterende: En strøm af limegrønne tegn regner ned over skærmen. På afstand ser det ud til at være ulæselig kode, men hvis man nærstuderer det, kan man se, at det faktisk er et virvar af japanske tegn: hiragana, katakana og kanji.

Lana og Lilly Wachowski, som instruerede filmen, startede også de to efterføgende film i Matrix-sagaen med denne sekvens. Den grønne technoregn har på mange måder defineret filmseriens visuelle udtryk.

For de af os, der aldrig har gennemskuet, præcis hvad det er, der løber over skærmen, har vi nu fået svar. Det viser sig, at vi er blevet vildledt.

Manden bag den grønne kode er Simon Whiteley, der arbejdede som scenograf på filmen. I et interview med CNet afslørede han, at kilden bag den mystiske kode var en bunke af hans japanske kones kogebøger – og opskrifterne på sushi han fandt i dem.

“Jeg plejer at fortælle, at koden fra The Matrix er lavet af japanske sushiopskrifter,” fortalte Whiteley, der også har arbejdet på filmsucceser som Babe – den kække gris (1995) og Lego filmen – Et klodset eventyr (2014), til CNet. “Uden den kode, intet Matrix.”

En gang til for Prins Knud: Den mystiske kode, som mange nørder helt sikkert har brugt en ugudelig mængde tid på at dechifrere, er simpelthen bare en bunke sushiopskrifter. Det er vildt nok! Tak for lige at slå det fast, en gang for alle. Det vil helt sikkert få nogle excentriske fans af både sushi og The Matrix til at trække opskrifterne ud af simulationen frame by frame. Vi ønsker alle, der er modig nok til at kaste sig over et sådant eventyr, held og lykke.

Og så er der også lige det her stykke bonusinfo: På trods af at Whiteley var en af arkitekterne bag en af filmenes mest ikoniske sekvenser, er han ikke blevet krediteret for det. Sikke en skam.