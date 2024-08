Den døgnåbne irske pub ved Rådhuspladsen er en fest, der aldrig stopper

En mand har sneget sig ind gennem de mørke dobbeltdøre, ind i den menneskeforladte Old Irish Pub over for Tivoli. Han håber, at ingen så ham gå herind, for klokken er kvart over 10, og det er tirsdag. “Jeg har fire onkler, der bor på Vesterbrogade. Det vil være pinligt, hvis de så mig gå ind på en bar om morgenen,” siger manden i slut-fyrrerne, inden han forsøger sig med scorereplikken: “Jeg forsøger ikke at score dig.”

Han beskriver meget godt klientellet på den døgnåbne bar en tidlig formiddag. De er berusede sjæle, der ikke har kunnet sige stop hele aftenen, natten eller morgenen og nu drikker videre på den irske pub. En ung mand var aftenen forinden på kasino, hvor han vandt 5.000 kroner. “Jeg bliver her, indtil de her er drukket væk,” siger han og viser de sørgelige rester af sin gevinst: en hundredekroneseddel, en halvtredser og et par mønter. Han forlader baren omkring frokosttid.

Er du vokset op i provinsen, har du sikkert haft en irsk pub i din by. Var du gymnasiefuld fra 2013 og frem, kender du netop denne kæde: The Old Irish Pub. For der ligger 22 af slagsen rundt om i Danmark samt et par stykker i Norge.

Netop denne Old Irish, der ligger i starten af Vesterbrogade, er Skandinaviens største og kan rumme 1.100 mennesker. Den åbnede 1. juni 2018 og havde en klædelig sommer, hvor jeg selv, i ly af mørket, kom her to gange. Den ene aften dansede jeg i timevis med en argentinsk tryllekunstner, den anden blev jeg forfulgt af en britisk musiker, der havde spillet samme aften. Det har endnu ikke været kedeligt. Alligevel har jeg ikke turde snakke højt om mine besøg på The Old Irish Pub, for det er jo lidt provinsielt, noget jeg kunne gøre, da jeg som teenager gik i byen i Helsingør. Men hvorfor gøre det, når København har alt at tilbyde?

Og jeg er ikke den eneste med denne indre konflikt. I 2006 åbnede to brødre med efternavnet Blak en irsk pub i Roskilde under navnet Mulligans. Først i 2013 åbnede de en række irske pubs i byer som Slagelse og Odense under ‘The Old Irish Pub’. Ifølge kædens 26-årige kommunikationsmedarbejder Simon Guldager forbinder mange derfor Old Irish med noget fra deres hjemby. “Det er både en grund til, at mange kommer her, fordi de kender stedet hjemmefra, men det gør det også til en bar, nogle forbinder med at være prollet,” siger han. “Til gengæld er det min oplevelse, at flere og flere er begyndt at få et andet indtryk.”

Som en, der har boet i Dublin, har jeg tidligere været den irriterende kunde, der stod i baren i og brokkede mig over, at jeg ikke kunne få min irske yndlingsøl og beklagede mig over manglen på irske bartendere.

Simon Guldager forstår min daværende utilfredshed: “Vores inventar er irsk inspireret, vi har et par irske øl og whiskey, men nej, en irer ville ikke komme herind og tænke: Det er ligesom at være hjemme. Men det er heller ikke det, vi går efter. Vi vil ikke kunne samle 1.100 mennesker her, hvis alle skal kunne lide irsk folkemusik. Vi giver folk, hvad de vil have.”

Udover at Old Irish har et fornøjeligt tilbud – alle hverdage og indtil 21 i weekenden – på en halv liter Grøn Tuborg til en tyver, så medgiver personalet, at en af grundene til stedets popularitet er deres åbningstider. For pubben reklamerer med at være åben 24 timer i døgnet. Nogle gange lukker baren dog ned omkring klokken 06, for at personalet kan gøre rent. Det kan skabe problemer for bartenderne, fortæller en af dem, 21-årige Jakob. “Af og til bliver folk vrede, fordi de bliver smidt ud, nu når der står, at vi har åbent 24 timer i døgnet,” siger han. “Det kan være den største udfordring ved at have en morgenvagt.”

Udover det er jobbet som bartender ikke så dramatisk for Jakob, men det kan det i højere grad være for barens kvindelige ansatte, mener han.

Når 24-årige Odeta står bag baren, kommer mænd ofte hen for at give hende komplimenter og for at få lov til at kontakte hende. “Det er helt åndssvagt, så mange Facebook-anmodninger jeg har,” siger hun. “Af og til har en fyr glemt, at han allerede har lagt an på mig én gang. Så kommer han tilbage og stiller de præcis samme spørgsmål igen. Det kræver tålmodighed at være bartender.”

Ellers er Odeta glad for sit job som bartender på Old Irish: “Jeg ved, der er mange andre kvinder, som synes, at al opmærksomheden fra mænd er ubehagelig, men jeg ser positivt på den. Nu kan jeg faktisk mærke, at jeg har fået mere selvtillid af det. Og så føler jeg mig altid tryg, når jeg er på arbejde, for jeg har søde kollegaer, og vi har dygtige dørmænd.”

Efter et par tomme formiddagstimer begynder turister og mennesker af ældre karakter at slå sig ned med en fadøl. For alle ved, at efter klokken 15 er det helt acceptabelt at drikke øl. Men tirsdag aften ryger gennemsnitsalderen ned, for her kommer hundredvis af unge amerikanere, der studerer på byens universiteter.

Julien Jensen, som laver ‘creative content’ for Old Irish-kæden, hjælper til, når der afholdes American Tuesday hver tirsdag. Ifølge ham har de unge studerende brug for at sted at kunne mødes alle sammen, ikke på bittesmå københavnske kollegieværelser, og her kan Old Irish være behjælpelig. Desuden har mange af de studerende fri om onsdagen og altså frit lejde tirsdag aften, hvilket gør en ellers kedelig hverdagsaften til en god forretning for pubben.

På American Tuesday er musikken målrettet den amerikanske ungdom, der hver får en rød plastikkop – du kender dem fra filmen American Pie – som de kan fylde med gratis drinks mellem 22.00 og 23.00.

Selv om amerikanere derhjemme først må drikke, når de fylder 21, har Old Irish ikke haft de store problemer med uerfaren alkoholindtagelse. “Vi fandt ret hurtigt af, at mange af dem alligevel har været vant til at drikke derhjemme, hvor de går på college, så de drikker sig ikke nødvendigvis fuldere end danskerne,” siger Julien Jensen.

Fra klokken 22 begynder det at vælte ind med unge udvekslingsstuderende, hovedsageligt amerikanere. De kan spottes fra lang afstand. Store grupper af kvinder og mænd omkring de 20 år, der bevæger sig frem i én homogen klump. Mændene i stramme bukser og dunjakker og kvinderne i frakker, der kun til dels dækker deres små festtoppe, så stykker af huden står forsvarsløst hen mod vinterkulden.

21-årige Gabriel fra New York er i Danmark for at studere medicin i et semester. Han er blevet medlem af en Old Irish Facebook-gruppe med omkring 1.000 andre udvekslingsstuderende, og sådan førte livet ham til American Tuesday for første gang.

“Jeg kom her sammen med mine drenge,” siger han med en vodka-cranberry i hånden. “Her er en god atmosfære og god musik, men for at være ærlig er jeg mest kommet for de gratis drinks.”

Hans ven, 21-årige Steven fra Washington D.C., står og gynger som et højt grantræ, der er ved at blive fældet. Han forklarer, at de forinden har været på Billy Booze, der brander sig på at være byens originale discountbar, og at det nu er anden gang, han er til American Tuesday. “Jeg er ikke vild med stedet,“ siger han, “men jeg hader det heller ikke.”

Selv om mange af de unge amerikanere har fri dagen efter, skal flere af dem hjem til deres værtsfamilier, der bor i alt fra Virum til Ølstykke. Men inden da når de at tabe drinks på gulvet, vende deres kreditkort forkert i dankortterminalen og nasse cigaretter udenfor, fordi “de egentlig ikke ryger normalt”.

Allerede ved 23-tiden er det umuligt at bevæge sig ud på dansegulvet uden at få munden fuld af hårspray og svingende lokker eller at banke ind i et par, der halbal-snaver midt på gulvet til lyden af et Justin Bieber-remix. Vi står så tæt, at jeg ikke kan undgå at være i konstant kropskontakt med andre mennesker, hvis arme, skuldre og bryster gnider mod mig. Alle kropsdele er underlig lunkne og let fugtige, som et pizzaslice fra 7-Eleven midt om natten. Da jeg flygter derfra for at gå ned på toilettet i kælderen, er køen både til dame- og herretoilettet ubarmhjertig lang, men der er intet at stille op. For unge strømmer ned af den snoede trappe til kælderen, så det er nær umuligt for mig at komme ovenpå igen. I bylivets jungle viger ingen tilbage.

Hvis du synes, at alt det her lyder frygteligt, så har du faktisk slet ikke ret. For hvor ofte kan du på en tirsdag aften – inden midnat vel og mærke – se horder af voksne mennesker møve sig op på bordene, der heldigvis er mejslet fast, for at få flere kvadratmeter at danse på? Så lad vær med at benægt det. Vi kan alle godt lide en fadøl til en tyver og et sted at danse, hvor absolut ingen er i stand til at dømme en. For “The Old Irish Pub er stedet, hvor man gerne må danse på bordene,” som Simon Guldager fortalte mig 14 timer forinden.

Også Gabriel fra tidligere har fundet vej til toppen af et bord, hvor han står som kongen af København og peger ned på mig. Jeg kæmper mig i stedet udenfor med mit ølvåde overtøj. Det er lidt efter midnat, og jeg skal på McD. Med munden fuld af fritter kan jeg ikke lade være med at være en smule overvældet over en dag, der har budt på scorereplikker fra en skamfuld 40-årig mand, en ung ludomans lange livshistorie og synet af en irsk pub, der på et trylleslag forvandlede sig til en blanding af High School Musical og Berghain.

Det er kun med et spinkelt snert af flovhed, at jeg kan sige, at det ikke er sidste gang, jeg finder vej til Skandinaviens største Old Irish.