Den episke finale i ’Games of Thrones’ bliver det største slag nogensinde

HBO har taget det tunge skyts i brug for at undgå, at spoilers bliver lækket, inden sæson otte – seriens sidste – ruller over skærmen næste år. Mediegiganten har lækket falske manuskripter, lavet afledningsmanøvrer og sågar været klar til at skyde spiondroner ned under optagelserne, men én lille godbid, som er sluppet gennem filteret, er nyheden om et episk slag, der får Battle of the Bastards, som tog 25 dage at optage, til at blegne. I en Instagram-opdatering fra april – der siden er slettet – løftede en instruktørassistent sløret for en episk kampscene, som efter sigende har taget 55 dage at filme.

Som Entertainment Weekly i torsdags kunne afsløre, så er det en ”vild underdrivelse” i forhold til, hvor meget arbejde, der er lagt i bemeldte scene. Det viser sig nemlig, at filmholdet efterfølgende rykkede ind i et lukket studie, hvor de fortsatte med at filme i flere uger. Resultatet skal efter sigende være den ”længste vedvarende actionscene” nogensinde på både film og tv. Og det er kun en lille del af en afsluttende sæson, der bliver så episk og storslået, at seriens skabere, David Benioff og D.B. Weiss, oprindeligt havde planer om at udgive den som biograffilmtrilogi i stil med Ringenes Herre.

Ifølge Entertainment Weekly starter sæson otte med Daenerys Targaryens ankomst til Winterfell, som vil spejle Robert Baratheons entre helt tilbage i den første sæson. Som de fleste nok husker, var Nattekongens styrker, sidst vi så dem, godt i gang med at banke sig gennem Muren i selskab med Daenerys uddøde drage, Viserion. På Winterfell kommer karakterer, som vi efterhånden har fulgt gennem et årti, til at krydse spor, og det hele skal kulminere i et stort slag mod mørkets kræfter.

https://www.youtube.com/watch?v=m8rURwkvOx0

Selve kampscenen – der er instrueret af manden bag ”Battle of the Bastards”, Miguel Sapochnik – kommer til at vare et helt afsnit alene ligesom sæson fires Battle of Castle Black gjorde.

”Det bliver brutalt,” siger GoTs veltalende hypeman, Peter Dinklage til EW. ”Det får Battle of the Bastards til at ligne et tivoli.”

EWs feature, som også indeholdt det første officielle pressefoto fra sæson otte og flere af skuespillernes reaktioner på manuskriptet (Kit Harrington forklarer, at han græd to gange under gennemlæsningen) er formodentlig første salve i, hvad der uden tvivl bliver et voldsomt reklamefremstød for den kommende sæson, som har premiere engang i 2019. Vi glæder os i hvert fald helt vildt!

