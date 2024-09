Se Ida Dortheas intime portrætter af den europæiske ungdom

For fotograf Ida Dorthea er ungdommen både fandenivoldsk og intim, men mere end noget andet er den fælles. Fra teenageårenes iboende akavethed til rastløsheden, der indfinder sig i løbet af tyverne, gennemlever vi alle mere eller mindre den samme tilværelse uanset, hvor vi har hjemme.

Ungdommens fællesskab er centralt i Ida Dortheas igangværende projekt, hvor hun portrætterer unge europæere i deres hjembyer. Dette uddrag fra projektet er skudt over tre måneder på tværs af Europa – fra London til Marseilles, Warszawa og Praha. Om serien siger hun: “I hver by var jeg heldig nok at blive venner med folk, der var villige til at lukke mig ind i deres verden. De havde alle dedikeret sig til at have det sjovt og udforske alt, hvad livet har at byde på. For mig har det både været starten på mange venskaber og på mit portræt af en europæisk ungdom, der aldrig har været mere ens, end den er nu.”

Videos by VICE

Se uddraget af serien herunder og flere af Idas billeder her.

Se også billederne af de gaver, som en camgirl har fået tilsendt af sine liderlige kunder