Den fine restaurant, hvor du kan ryge dig skæv under aftensmaden

Denne artikel er oprindeligt publiceret på Munchies.

Green House Kitchen er det bedste eksempel på den nye cannabiskultur, der er ved at udvikle sig i Holland: haute cuisine for cannabiselskere. Rygning er dog ikke tilladt på restauranten, kun vaping (“røgfri rygning” med en forstøver). Således kan spisegæster ryge sig skæve uden at inhalere de skadelige dele af den brændende plante.

Green House Kitchen ligger ved siden af en hashcafé, der er en del af Greenhouse-kæden, som nok er en af de mest berømte coffeeshop-kæder. Restauranten forvaltes af Celester Roskam, der er Arjan Roskams datter. Ajan Roskam er en international weed-kendis, der er berømt for sine dokumentarfilm, hvor han går på jagt efter cannabisfrø, og han ville gerne hjælpe sin datter med drømmen om at åbne en restaurant. Green House Kitchen er resultatet.

Du kan købe det tjald, du vil ryge med til aftensmad, på en af Amsterdams mest kendte coffeeshops lige lidt længere nede af gaden. Alle billeder af Thijs Roes.

Før moderne forstøvningsapparater blev opfundet, var far og datter i lang tid uenige om, hvordan rygningen ville passe ind i restaurantens atmosfære. “Jeg var ikke så glad for ideen om at alle bare røg indenfor,” forklarer Celester. Hun ville ikke drive en restaurant, hvor selv dem, der valgte ikke at ryge kunne risikere at blive skæve af at skulle sidde i tågen i længere tid.

Heldigvis løber man ikke ind i det problem med en forstøver. “Det fuldendte virkelig det sunde koncept, jeg havde i tankerne,” siger Celester. “Så kunne vi også stille krydderier på bordet, der virkelig komplementerer måltidet, når man ryger dem.” Da restauranten åbnede, lagde hun især vægt på “urters helbredende kræfter” samt de nye, unikke smagskombinationer.

Restauranten sælger ikke cannabis, men de har ingen problemer med, at du medbringer det selv.

Restaurantens cannabisfilosofi er en smule tvetydig. Ejerne opfordrer til at ryge, mens man spiser, men samtidig må de ikke sælge cannabis til de kunder, der har lyst til at ryge på restauranten.

For de spisegæster, der ikke er interesseret i at blive skæve, er det også muligt at ryge andre urter ved bordet, hvor man har valget mellem kamille og rosmarin. Du får dog en mere fuldendt oplevelse, hvis du medbringer din egen White Widow eller Lemon Kush.

At nyde en laksecarpaccio burde have været ugens nemmeste opgave for mig. Men fordi mine ledsagere blev ved med at presse mig til at fylde lungerne, var det næsten umuligt at foretage en ordentlig smagsanalyse af restaurantens mad. At tage ud og spise, mens du er skæv er en fantastisk ide, men at skulle skrive en kulinarisk anmeldelse bagefter er en udfordring.

Derrick Bergman er journalist og talsmand for en organisation, der har til formål at få ophævet forbuddet mod cannabis.

Green House Kitchen er ved at finde sig til rette i en niche, der stadig er meget ny og under opbygning. Celester ryger sjældent cannabis, men synes stadig, at “det dufter vildt lækkert.”

“Når nogen tænder en joint ved siden af mig, synes jeg altid det er så hyggeligt,” fortæller hun.

En udvidelse som Green House Kitchen er meget kærkommen i et land som Holland, der har så rig en cannabiskultur. Uden måske overhovedet at være klar over det har stedet fundet frem til en helt ny måde at nyde denne oldgamle, berusende urt.

