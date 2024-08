Den følelsesmæssige bagage, dit stjernetegn siger, du skal lade blive i 2018

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

2018 var retrogradernes år, og det er ikke slut endnu – først når Uranus træder ud af retrograd den 6. januar, begynder vi på et nyt år, hvor alle planeterne bevæger sig fremad indtil foråret! Det er tid til at lukke 2018 ned og med det en hel stak dårlige vaner og følelsesmæssig bagage, som vi skal lære at give slip på.

Skytten (21. november – 21. december)

Ildtegnet skytten er frembrusende, højrøstet og bedrevidende – det er tegnet, der altid vil have mere. Der er altid gang i skytten, hvilket ofte betyder, at der er meget lidt tid til at reflektere over tingene. I år har skytten lært, at hvis man har alt for meget bagage – den fysiske såvel som den immaterielle slags – kommer man ingen vegne. Men hvordan skal du slippe af med den overflødige ballast, kære skytte? Du må først og fremmest lære at tale om dine følelser. Du skal nå alt for meget det kommende år, og det kommer til at ramme dig i sidste ende, hvis du ikke er ærlig overfor dig selv om, hvad du kan overkomme. Som 2018 lakker mod enden, er det vigtigt, at du sætter farten ned og stiller dig selv det vigtigste af alle spørgsmål: Hvordan har jeg det egentlig? Det er en øvelse, som vil hjælpe dig med at føle dig bedre tilpas i dig selv og din krop, og det vil betyde, at dine ord og handlinger har mere gennemslagskraft – især når det handler om følelser.

Stenbukken (21. december – 19. januar)

Alle elsker og hader stenbukkens evne til at fokusere og få klaret opgaverne. Din herskende planet, planlæggeren Saturn, har stået i dit tegn gennem hele 2018, hvor den vil forblive gennem 2019 og lære dig at træffe velovervejede, ansvarlige beslutninger og handle med autoritet. Som vi forlader 2018, er det vigtigt, at du giver slip på din trang til at kontrollere alt omkring dig. Du har det med at gå ud fra, at andre mennesker ikke ved, hvad de laver, og at du er den eneste, som kan gøre tingene rigtigt. Når man har den livsindstilling, har man svært ved at slippe tøjlerne og lade sig overraske over andres evner. I 2019 vil du opleve, hvor positivt det er at give slip engang i mellem og lade andre tage styringen, så du selv kan tage en slapper. Der er mange stenbukke, som har svært ved at give slip, men det bliver du nødt til at lære – ellers kommer du ikke langt i det nye år!

Vandmanden (19. januar – 18. februar)

Vandmand, som innovatør og stjernetegnenes rumvæsen er du den åbne type, som aldrig er bange for at møde nye mennesker, men du har dog tendens til at være lidt højrøvet. Dine venner elsker dig, fordi du altid har et unikt perspektiv på livet – til tider helt geniale indfald – men slagsiden er, at du sommetider føler dig hævet over alle andre. I 2018 blev du mindet om det faktum, at folk kan være nogle rigtige røvhuller. Der er folk, som har skuffet dig over året, men det bliver du nødt til at lægge bag dig i det nye år. 2019 bliver et stort år for dig, hvor du skal smede forbindelser til nye mennesker og networke med ligesindede – det er derfor vigtigt, at du er åben over for verden!

Fiskene (18. februar – 20. marts)

Folk beundrer dig for din kreativitet og levende fantasi – den kender ingen grænser og er dyb og mystisk som havet – men det er vigtigt, at du holder fødderne plantet på jorden. Du har en tendens til at undvige andre og blive paranoid, og 2018 fik de værste sider frem i dig. Det er vigtigt, du lægger de sider af dig selv i skuffen, for i 2019 kommer du til at skulle stå i rampelyset, hvor der ikke er plads til den slags. Tal med eksperter, få styr på fakta, og – gisp! – tro på dig selv, og bed folk om at uddybe ting, du ikke forstår. I 2019 bliver du måske selv eksperten, som andre kommer til, så det er vigtigt, at du har styr på det hele.

Vædderen (20. marts – 19. april)

Kære vædder, du er stjernetegnenes modige og selvsikre general, men en af dine værste kvaliteter er, at du har en tendens til at springe ud i tingene uden at tænke dig om. 2018 fik dig til at føle dig mere som et får end en buk, fordi du var i dine følelsers vold og bange for uvished. Det er på tide, at du finder din indre styrke igen og samtidigt husker at have det sjovt. Livet handler om balance, og for dig er det vigtigt at huske på, at du både skal være modig og samtidig opmærksom på konsekvenserne af dine til tider impulsive handlinger. Vær ikke bange for uvisheden, men lad være med at gøre noget dumt i 2019!

Tyren (19. april – 20. maj)

Dovenskab er en af dine værste egenskaber, tyr, men når du sætter dig noget for, så opnår du meget! De mange retrograder i 2018 gjorde, at du måtte reflektere meget over fortiden, hvilket sendte dig ud i en frygtelig spiral, hvor du har følt dig fanget året igennem. Men i 2019 bliver det fuld fart fremad uden nogen retrograder til at stoppe dig i begyndelsen af året. Det går godt for dig, når du har en plan, så det er derfor vigtigt, at du lægger en slagplan og holder dig til den gennem året. Husk at planlægge tid til bare at stene på sofaen i dit undertøj – du fortjener lidt mig-tid!

Tvillingerne (20. maj – 21. juni)

Du er den intellektuelle type med krudt i røven, og multitasking er din dårligste vane – det er næsten, som om du tror, der er to af dig til at klare alle opgaverne. Det blev ikke lettere i år, hvor der var masser af arbejde og hårde opgaver, men 2019 vil præsentere dig for fantastiske forhold og muligheder. Derfor er det vigtigt, at du lærer at bede om hjælp fra de dejlige mennesker i dit liv – romantiske partnere såvel som venner og bekendte – der nok skal hjælpe dig med at vokse som person og få succes. Det er imponerende, at du er i stand til at klare så mange projekter på én gang, men du er dit bedste jeg, når du fokuserer på én ting af gangen.

Krebsen (21. juni – 22. juli)

Som det følsomme vandtegn du er, er du god til at læse andre menneskers følelser. Det er en god kvalitet generelt, men slagsiden er, at du altid går ud fra, at andre har de samme evner og kan læse dig, uden du behøver at kommunikere dine følelser og behov. Det er en af dine værste egenskaber – som du gang på gang udsætter folk for – og i 2018 var du endnu mere ynkelig end normalt, fordi du følte, du havde oplevet det hele før. Du skal sørge for at kommunikere dine behov klart og tydeligt, sætte grænser og tale om dine følelser. Hvorfor? Fordi livet er uforudsigeligt! Vi skal alle sammen være opmærksomme på hinanden, og det er langt lettere, når vi er åbne omkring vores følelser, og dem vi er. Der vil ske store forandringer – især i dine forhold – i 2019, så du skal arbejde på at skærpe dine kommunikationsevner.

Løven (22. juli – 23. august)

Ildtegnet løven vil altid gerne have opmærksomhed. Du elsker at stå i rampelyset, men det behov fik du ikke dækket af 2018. (Beklager, løve, sådan er tilværelsen bare engang i mellem.) Der er intet i vejen med at ville have æren for det arbejde, man har udført, eller værdsættelse for sine kundskaber, men der er ingen, der gider anerkende dig, hvis du hyler som et spædbarn, hver gang du ikke er stjernen. I det kommende år er det vigtigt, at du indser, at hvis tingene ikke går, som du vil, bliver du nødt til at acceptere det. 2019 kommer til at byde på mange uforudsete begivenheder – og det er meningen – så spar på energien, til den bliver nødvendig.

Jomfruen (23. august – 22. september)

Du får altid røg for at overtænke alting, og din meget kritiske indstilling til alt er din største svaghed. I år blev du især frustreret over alle de fejl, du havde lavet, og som du måtte gå tilbage og rette – det hele handler om de pokkers retrograder igen! Vi elsker dig for dit kritiske blik på tingene, men hvis du aldrig tænker på andet end, hvor meget bedre alting kunne have været, bliver du aldrig glad – og det gør folk omkring dig heller ikke. I 2019 skal du lære at lade dit arbejde ligge på arbejdspladsen. Du kan drage fordel af at fokusere på mere kvalitetstid i dit forhold og en kreativ hobby i form af for eksempel dans eller musik.

Vægten (22. september – 23. oktober)

Vægten er – naturligt nok – associeret med balance og derfor med parforhold… men dit forhold til dig selv er det vigtigste! Lige meget om du har været single, i et forhold eller noget midt i mellem, så har det her år lært dig, at du skal lytte til dig selv. Det kan godt være, du er diplomatiets tegn, men i 2019 skal du begynde at gøre ting for dig selv og ikke bare føje andre. 2019 kommer til at handle om balancen mellem at give og tage. Balance, balance, balance, kære vægt! Du er et intellektuelt tegn, og derfor kan du have svært ved at bevare kontakten til din krop, men det er vigtigt, at du mærker dig selv. Du skal stole på dine instinkter og følge til dit hjerte.

Skorpionen (23. oktober – 22. november)

Du er et intenst vandtegn, og derfor kan du godt falde i dine følelsers vold fra tid til anden – men du er ikke dum! Du er meget intelligent, især når det handler om penge… som regel i hvert fald. Du har en tendens til at bruge lidt for mange af dem, når du skal vise, at du er bedre end andre – lidt for mange ture på neglesalon for selfiernes skyld eller dyre fester, som du holder udelukkende for ikke at invitere folk, du ikke bryder dig om. Du skal lade din hævngerrighed og dens omkostninger blive i 2018. I det kommende år skal du være gavmild – hvis ikke økonomisk så med dit hjerte. Når du overvejer at købe noget, skal du spørge dig selv, om du gør det for at glæde dig selv eller for at såre andre.