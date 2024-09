Den geniale subreddit fyldt med folk, der pludseligt opdager, at de er på kamera

Denne artikel er oprindeligt publiceret på Motherboard.

Vi har alle sammen været skyldige i at sabotere et billede eller en video på amatørplan, men der er nogen, der tager photobombing-kunsten til et helt nye højder. Her er den subreddit, der giver dig et overblik over de mest gyldne øjeblikke, hvor disse sendetidens helte indser, at de er på tv.

Den gif, der satte det hele i gang, viser en politimand, der går direkte mod kameraet i et raskt tempo, før han stopper som om det var hammertid, da han indser, at han befinder sig i skuddet. Derefter går han sidelæns krabbegang ud af billedet som en champ:

Pigen her er så desperat efter at vise mor noget, at hun ikke tænker videre over det, før hun stormer ud foran kameraet, bedst som mor er ved at videregive nogle ret seriøse nyheder til nationen:

Ham her når at slentre ud på settet, før en mystisk kraft (også kendt som skam) suger ham tilbage igen:

Og så er der dem, der skammer sig over den pinligt lave frekvens, hvormed de besøger solcentre:

‘r/arewerolling’ subredditten blev oprettet for ti måneder siden af en Reddit-bruger ved navn JustReminiscing, men er begyndt at trende voldsomt de sidste par dage. Det er en slags metaudgave af Ren Kagemand, som folk åbenbart ikke kan få nok af.

