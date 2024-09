Denne grønne macaroni & cheese smager alt for godt

Foto: Brayden Olson.

Der er virkelig mange grunde til at smide den præfabrikerede macaroni & cheese i papæsken ud til fordel for at lave den guddommelige ret fra bunden. Vi har endda den perfekte opskrift lige her.

Men variation er livets krydderi, siger man jo. Og et liv uden krydderi er alt for kedeligt.

Videos by VICE

Derfor har vi forsøgt os med en helt ny version af mac & cheese – og den er ovenikøbet en lille smule sund.

Okay, den er ikke sådan rigtig sund. Den indeholder stadig to slags ost og en silkeblød bechamelsovs, men til gengæld er der også spinat, basilikum og persille, så du kan jo lade som om, at du får dine daglige grønsager.

Nå ja, og så er der også noget andet grønt i: cannabissmør. Det er op til dig, om du vil bruge det (4/20 var jo i sidste uge.) Hvis du beslutter at lade være, kan du bare erstatte det med almindeligt smør.

Og bare rolig – selv uden THC skal en god portion af den her mac & cheese nok gøre dig søvnig og tung i kroppen.