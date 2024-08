Den her ‘pizzagaffel’ på Kickstarter har allerede ødelagt 2019 for mig

En udgave af den her artikel blev tidligere udgivet af MUNCHIES i USA.

Spiser du pizza med kniv og gaffel, skal du nok bare logge af med det samme, sætte dig ned i et mørkt lokale og overveje dine valg her i livet. Og hvis du er en af de mindst 25 mennesker, som er gået på Kickstarter for at donere penge til den her ukristelige gaffel-og-pizzaskærer kombination, så håber jeg din mor ringer til dig og giver dig en ordentlig skideballe.

Det var via radionstationen New Jersey 101.5, at vi hørte om Kickstarter-kampagnen for “The Pizza Fork”, som forener både gaffel og pizzaskærer i ét og samme stykke bestik. Det er opfindelsen, der siger: “Jeg spiser min pizza som Bill De Blasio, Donald Trump, og Sarah Palin, men jeg gør det bare på en endnu mere kikset måde.”

“Tag dit pizza-game til nye højder med en Pizza Fork,” skriver Kickstarter-kampagnen helt fejlagtigt. “Det er en hurtig og nem måde på én gang at skære, gafle og fodre dit ansigt. Hvem vidste, at man kunne forbedre det at spise pizza?” (Undskyld mig, men enhver ved, at den eneste måde at forbedre pizzaindtagelse på er ved at spise den hurtigere.)

Det her misfoster til $10 bliver markedsført af Daniel Morvec, som har et spøg og skæmt-firma, der hedder Stupidiotic. (Et at Stupidiotics andre produkter er en plastiklomme til at hænge sin pizzaslice om halsen, hvilket indikerer, at bagmændene virkelig bør stoppes, før de udtænker flere madrelaterede opfindelser.)

.)

Men det mærkeligste ved pizzagaflen — borset fra alt omkring den — er, at den tilsyneladende allerede eksisterer. Amazon sælger en Pizza Knife and Fork, og et firma, der hedder Innopro, har også haft et lignende produkt, en Nyfork, i deres kollektion.

MUNCHIES har kontaktet Daniel Morvec for at få en kommentar, men han har ikke svaret. I skrivende stund mangler Pizza Fork $8,907 (cirka 50.000 kroner) for at nå sit mål. Og til de 25 mennesker, som allerede har hjulpet den på vej: I kan ikke reddes.