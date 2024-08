Den hedder Fingerphilodendron på dansk, og på forunderlig vis ændrede den mit triste liv

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Fra Matisses papirklip til Guccis forårskollektion fra 2016. En ydmyg stueplante med rødder i Centralamerika er kravlet ud af din mormors stue og ind i rampelyset. Monstera deliciosa, hvis borgerlige navn på dansk er Fingerphilodendron, er en invasiv planteart, hvis flotte blade længe har prydet vindueskarme over hele verdenen – og dit Instagram-feed.

”Vi har to i øjeblikket. De bor i hver sin ende af køkkenet,” siger fotografen India Hobson. ”Monstera er en af de første planter, vi har bragt ind i hjemmet – de har bare sådan en flot form.”

Hobson er den ene del af Haarkon, en populær planteblog, der har over 200.000 følgere på Instagram. Sammen med sin partner, Magnus, har Hobson rejst rundt over hele Storbritannien for at tage billeder af drivhuse og botaniske haver, men bloggen byder også på parrets personlige samling, der tæller over 130 forskellige arter. Haarkon-parret er del af green-living-bølgen på sociale medier, som slår et slag for hjemmegartneren under hashtags som #PlantGang og #MonsteraMonday. Visse instagrammere, som Haarkon, fremviser hele deres samling i tableauagtige udstillinger, mens andre fokuserer på én potteplante ad gangen. Monstera dukker jævnligt op.

Monsteras popularitet skyldes, at hjemmegartnertrenden er gået fra at fokusere på funktion til bare at have det sjovt med planterne og stresse af med at passe dem. Hobbygartneri kombinerer yoga, meditation og veganisme i et langt sundere alternativ til selvmedicinering end det, cigaretter, alkohol og selfier tilbyder. Når man gør det rigtigt, så minder hobbygartneri os om at livet ikke bare er en lang march mod døden, og at vi ikke nødvendigvis ødelægger vores majestætiske planet for hvert åndedrag, vi tager. Og når vi ikke gør det rigtigt, så tæller det i det mindste som øvelse. Som vor tids yndlingsmor fra tv, Lorelai Gilmore, forklarer, mens hun sidder med fingrene i jorden: ”Jeg laver havearbejde, fordi Babette købte en sæk løg til mig – hun mente, det ville distrahere mig fra følelsen af tomhed at sætte nyt liv i verdenen.” Og i takt med at stigende huspriser og urbanisering har lagt en dæmpe på drømmen om at flytte på landet – eller nogensinde eje et hjem med en have – så er hjemmegartneriindustrien vokset eksplosivt. Forskningsfirmaet Garden Media rapporterer, at planteskoler i USA omsatte for tæt på seks milliarder kroner i 2015, og at hele branchen har oplevet en vækst på 8,2 procent siden 2011. Det er især millennialgenerationen, der står for den udvikling.

”Mange af os bor i små lejligheder med begrænset adgang til grønne områder,” siger Lauren Camilleri via e-mail. Hun åbnede konceptforretningen Domus Botanica i Sydney efter 12 år som designer og art director. ”Jeg tror fuldt og fast på, at det at holde planter kan forbedre vores liv og gøre os gladere som mennesker.”

”Jeg har helt sikkert bemærket, at nogle af de stueplanter, der var rigtig populære i 70’erne, er kommet på mode igen,” siger hun. ”Monstera deliciosa er en meget efterspurgt stueplante. Med sine store, smukke, hullede blade er det ikke nogen overraskelse, at den står øverst på ønskesedlen for mange.”

Det er også plantens hullede blade, der fik mig suget ind dens kultagtige følge. Jeg måtte bare finde ud af, hvad historien var bag denne designerplante som optræder på Instagram-feeds fra Beijing til Berlin. Monstera optræder ofte alene på billeder lagt ud af grafiske designere og livsstilsbloggere – der typisk bor i lejligheder i byen. I en urtepotteskjuler på altanen eller en krog i køkkenet er Monstera et fremragende og mere medgørligt alternativ til den helt store naturoplevelse. Men efter jeg er begyndt at interesserer mig for stueplanter, er det gået op for mig, at de er meget mere end bare et farverigt indslag i hverdagen eller et påskud for en Insta-opdatering. En stueplante, der trives, er både et bogstaveligt såvel som et metaforisk frisk pust i et ellers kedeligt rum.

I min fireværelseslejlighed bor vi tre mennesker, hvilket godt kan mærkes. Der er sprækker i klinkerne i køkkenet, lågerne hænger knap nok fast på skabene, og hvis man hænger mere end én jakke på knagerækken falder den ned. Vores vicevært er typen, man kun kan kontakte via e-mail, og derfor er listen over ting, der skal repareres, temmelig omfattende. I mellemtiden har jeg købt en guldranke, der kan sætte lidt kulør på vores triste køkken. Så fik vi efterfølgende et paraplytræ, købt i supermarkedet, og tre bregner, som jeg nappede til en modeopvisning. Det kan godt være, det er, fordi jeg er opvokset i det nordvestlige USA under majestætiske trækroner, men jeg følte helt klart, at jeg var vendt tilbage til naturen, mens jeg trissede rundt i min indendørsplantehave og trimmede mine grønne vidundere. At tage vare på min samling af planter har vist sig at være en fremragende måde at fokusere på noget andet, end hvor ubærligt voksenlivet kan være.

Da jeg begyndte at lave research på Monstera deliciosa, var jeg midt i en klassisk nu-tager-jeg-mig-sammen-filmmontage i mit liv. Jeg er freelancer, og måneden inden havde en af mine klienter droppet mig og efterladt mig uden en klink på kontoen. Jeg tog et par uger, hvor jeg gik rundt i joggingbukser og havde ondt af mig selv, hvorefter jeg tog mig sammen, ryddede op i mit klædeskab og tog en vigtig beslutning: Jeg ville ud og købe nogle planter.

Jeg gik ind i Holländer Pflanzencenter i Berlin, hvor jeg først passerede bregner og figentræer, før jeg nåede frem til en hel række Monsteras. Den yngste af planterne, som havde en smuk, dybgrøn farve, havde de blødeste blade på størrelse med en hånd formet som en dråbe vand. På den anden side af gangen stod de ældre planter, hvis enorme blade var bundet op til blomsterpinde. Mens jeg blidt berørte de støvede stilke, kunne jeg høre ”This Must Be the Place” for mit indre øre: “Home is where I want to be, but I guess I’m already there.”

Monsteras blade er voksagtige og skinner nærmest. Det er tydeligt, at det er en tropisk plante, og den står i skarp kontrast til 00’ernes forkærlighed for sukkulenter og 90’ernes orkidé-revival. De er storslåede, de er højtrystede, og det kommer ikke som en overraskelse, at mode-, kunst- og designverdenen har taget den bredbladede fætter til sig. ”Jeg synes, dens størrelse og de karakteristiske blade med huller i gør den til en dramatisk plante,” siger Camilleri. ”De vokser også godt, og de helt store eksemplarer er meget imponerende.”

Hobson er helt enig. ”Det er en udbredt misforståelse, at Monsteraens blade har huller fra start af,” siger hun. Faktisk har den unge plante hele blade – hullerne udvikler sig, som planten ældes. ”Antallet af huller i bladene vokser, i takt med at planten modnes.”

Tilbage i planteforretningen holdt jeg et ungt skud op mod lyset. De få blade, der allerede var skudt op af jorden, var fortsat hele. Et friskt, limegrønt skud var på vej op ved siden af dem. Jeg følte mig som en nybagt forælder, da jeg gik op til kassen for at betale for min nye plante. Da jeg kom hjem og stillede min nyindkøbte Monstera på sengebordet, tog jeg mig selv i at drømme om min grønne babys fremtidige pragt og store, flotte huller.

Jeg glæder mig til at se dig som voksen, tænkte jeg for mig selv, pinligt berørt over min egen sentimentalitet. Jeg ved, jeg bliver stolt af dig.