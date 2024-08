Den hemmelige S&M-kultur i australske fængsler

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

For en måned siden modtog jeg et opkald fra en ven i et fængsel langt ude på landet. Han fortalte mig om en indsat, som var lige ved at dø af selvforskyldte skader, der var opstået i forbindelse med en vild omgang S&M-sex på stoffer. Hændelsen blev af fængselsmyndighederne affejet som et selvmordsforsøg. Men da jeg besøgte fængslet, hørte jeg rygter om en aktiv undergrunds-BDSM-scene.

Et fængsel er en offentlig institution, som er indrettet til at disciplinere, straffe og rehabilitere fanger. Det er ikke et sted, man tager hen for at udforske sine vildeste seksuelle fantasier. Men når det er sagt, så har indsatte i fængsler altid forsøgt at finde nydelser ved hjælp af det eneste middel, de har til rådighed: sex. Og det altoverskyggende tema, ifølge de indsatte jeg har talt med, er sadomasochisme.

Fængslet har omdannet deres seksuelle lyster til det, Foucault beskriver som ”erotikkens kunst” – en kreativ måde at udforske nydelse på, som går helt tilbage til oldtiden. Det står i skarp kontrast til vores oplyste tidsalders opfattelse af ”scientia sexualis”, hvor vi anser os selv for at være seksuelt frigjorte, selv om vi i realiteten har politiseret kønsakten.



En undersøgelse foretaget af University of New South Wales konkluderer, at kun 2,5 procent af al seksuel aktivitet i fængsler er baseret på tvang. Faktisk fortæller næsten samtlige indsatte, der modtager nogle af de godt 30.000 kondomer, det australske fængselsvæsen uddeler hver måned, at den sex, de dyrker, er baseret på samtykke. Rapporten viser også, at mænd i fængsler i gennemsnit dyrker mere sex og har flere partnere, end mænd i det øvrige samfund har.

Hvorvidt det er en freudiansk handling, som handler om at bearbejde fortiden, eller det handler om at udforske rammerne for sex og nydelse i en lukket verden, ved jeg ikke, men jeg er interesseret i at finde ud af, hvad der får indsatte til at kaste sig ud i så ekstreme former for sex, mens de sidder i fængsel. Jeg har i den anledning talt med fire fanger for at lære mere.

Munz, 36

Afsoner en dom på 11 år for væbnet røveri

Min far skred, da vi var små, så min onkel lod os bo hos ham. Vi gik ikke i skole. Vi hang bare ud i huset det meste af tiden.

Min onkel var ikke særlig god ved os. Jeg vil helst ikke ned i detaljer, men det var en svær tid, og han var et rigtigt røvhul. Min bedstemor endte med at få os fjernet, tre år efter vi var flyttet ind, da vi var omkring 15. Jeg begyndte at lave ballade i skolen. Det skete ret tit. Jeg var tiltrukket af fyre, og jeg var ligeglad med pigerne. Jeg havde nogle dårlige seksuelle oplevelser, indtil jeg kom i fængsel. Så mødte jeg en makedoner, og vi kom godt ud af det med hinanden. Vi endte med at være sammen.

Der gik mange år, før jeg fandt ud af, at jeg godt kunne lide at blive kvalt.

Han tog styringen, og det tiltalte mig, fordi jeg altid havde kæmpet så meget med min egen seksualitet. Dengang var jeg ikke engang sikker på, at jeg kunne lide det. Han bandt mine hænder fast til sengestolperne og slog mig i brystkassen, indtil jeg blev hård. Jeg kunne godt lide at blive sparket i maven, indtil jeg næsten ikke kunne trække vejret. Det er lidt ligesom at tage et dybt åndedræt, ligesom når man puster balloner op, og så presses luften ud af dig, når du giver slip. Der gik mange år, før jeg fandt ud af, at jeg godt kunne lide at blive kvalt. Jeg kunne godt lide at komme, mens jeg tog dybe åndedræt. Men det er svært at time det ordentligt.

Sommetider satte han sig på min ryg med knæene mod mine skuldre. Så førte han et tomt pudebetræk under halsen på mig og trak til. Så trængte han dybt ind i mig, mens han pludselig trak, alt hvad han kunne. Han strangulerede mig, indtil alt begyndte at flimre for mig, og jeg var ved at besvime. Nogle gange ville jeg gerne besvime, så han kunne udnytte mig. Andre gange inviterede han en anden fange ind, som skar mig i hoften med en hjemmelavet kniv, han havde fået for et blowjob. Den var ikke særlig skarp, så han blev nødt til at hakke løs, der hvor knoglen ligger lige under huden. Den oplevelse var voldsom, og det gjorde mig helt skarp og fokuseret.

Jeg har oplevet, at jeg fik mærker på halsen fra pudebetrækket, fordi han måske mistede grebet i den ene ende så den fløj hen over huden og skavede mig. Til tider gik der flere dage, før mine sår var helet igen, og fængselsbetjentene spurgte, om jeg var okay. De troede, jeg var skør, fordi jeg blev ved med at sige, at jeg havde det sjovt. Min partner blev løsladt for en måned siden, og det er begyndt at gå mig på. At dyrke sex med ham gav mig en følelse af værdi. Jeg følte, jeg var i live, selv om det måske så ud, som om jeg var ved at dø. Det giver ikke mening, når jeg siger det, men alt er anderledes i fængsel. Man bliver nødt til at minde sig selv om, at man betyder noget for nogen, og at man eksisterer i det her samfund.

Christos, 34

Afsoner en dom på fem år for tyveri

Da jeg blev sigtet den her gang, var jeg så heldig at blive indsat i et mindre restriktivt fængsel. Jeg mødte en, som kommer fra en baggrund, der ligner min egen. Han er både ældre og større end mig. Jeg blev hurtigt voksen, da jeg var yngre. På grund af de ting jeg har oplevet. Jeg bad tit min partner om at lægge sig oven på mig, så jeg ikke kunne få vejret. Han er afdelingsrepræsentant, så han skaffede mig et godt job i køkkenet. Jeg stjal kasser med folie. Så pakkede min partner mig ind i det fra top til tå. Jeg følte, jeg blev kvalt. Han lavede huller ved næsen og munden. Det var utroligt befriende. Mens jeg sad sådan helt pakket ind, inviterede min partner andre fanger ind, som jeg gav blowjobs.

I skolen legede vi tit ”stacks on”. Alle drengene fandt et offer, som de så jagtede over skolegården og til sidst lagde sig oven på i en dynge. Jeg var vild med den leg, og det var omkring det tidspunkt, jeg fandt ud af, at jeg ikke er til piger. Jeg blev tændt af det, og jeg tænkte tit på det. Men jeg har aldrig fortalt nogen om det. Det er svært, når man er opvokset i et miljø, hvor der kun er fokus på at skaffe heroin.

Mine forældre var begge heroinjunkier i min skoletid, og jeg var tit alene. Der lå et bageri i byen, hvor de solgte sandwich til en dollar stykket. Når mine forældre beordrede mig og mine søskende op på vores værelse, og vi så en hel bunke sandwich i køkkenet, vidste vi, at de ventede besøg, og at de ville låse os inde. Vi så dem aldrig skyde heroin. Min far havde været i fængsel et par gange. Vi boede i forskellige lejligheder. De gjorde deres bedste for at holde os fra at leve det liv selv, men vi kendte det jo fra en tidlig alder. Sommetider tror jeg, jeg havde foretrukket at se dem junke, hvis det betød, jeg kunne hænge ud og se fodbold med min far en fredag aften, men det er så mange år siden nu.

Matty C, 42

Afsoner en dom på ni år for narkohandel

Jeg kunne ikke rigtigt nyde sex her til at starte med. Det er ikke, som du tror. Man sidder mest bare og tænker over, hvordan man er havnet her. Man tænker på alle de små ting, man kunne have gjort anderledes. Så når man det punkt, hvor man begynder at bebrejde andre. Så tror man, hele verden er ude efter en. Så føler man sig ensom. Jeg prøvede virkelig at koncentrere mig om det, når jeg onanerede under bruseren. Jeg kunne sagtens blive hård, men jeg kom ikke.

Jeg begyndte at sætte vand over på elkedlen om aftenen og stikke min pik ned i den, efter dørene var blevet låst.

Jeg var ikke til kinky ting, før jeg kom i fængsel. Jeg er ikke en af de der tosser, som godt kan lide at se kæresten få tæsk af andre mænd. Jeg er heller ikke homo. En dag, hvor jeg stod under bruseren, følte jeg mig vildt frustreret, så jeg lukkede for alt det kolde vand, så der kun kom brandvarmt vand ud. Det begyndte at gøre rigtig ondt. Det tændte mig øjeblikkeligt. Jo varmere, jo bedre. Jeg begyndte at sætte vand over på elkedlen om aftenen og stikke min pik ned i den, efter dørene var blevet låst.

Jeg fik en ny cellekammerat – en junkie fra Frankston, som havde været ind og ud af fængslet, siden han var 19. Efter et par uger havde vi lært hinanden at kende, og jeg havde købt en masse stoffer til ham ude i gården, så jeg bad ham om, at hælde kogende vand udover min pik, mens jeg havde bind for øjnene og spillede den af. Ingen af os er homo. Det er den eneste måde, jeg kan blive tændt på. Jeg tænder på, at jeg ikke ved, hvornår jeg bliver skoldet. Man får sådan et sus i maven, ligesom når en pige for første gang siger, hun kan lide dig, eller hun viser dig sine patter eller sådan noget.

Han begyndte også at koge vand i sin egen kedel, så vi havde to. Jeg lagde mig ned på alle fire på gulvet og begyndte at spille den af, mens han hældte vandet udover min røv. Det føltes, som om en kvinde stak sin tunge op i røven på mig – helt kold og blød. Jeg havde store smerter i flere dage efter, og en aften fik jeg store blærer på røvhullet. Min cellekammerat måtte hælde iskoldt vand udover min røv, og det gjorde sindssygt ondt. Men det var vildt ophidsende.

Tarant, 28

Afsoner en dom på syv år for overfald

En fyr i fængslet, som afsonede 20 år, sagde, han ville sætte penge ind på min konto, hvis jeg smadrede hans cellekammerat. Han fandt på en historie om, at fyren havde stukket nogle af hans venner i Beechworth. Jeg troede ikke rigtigt på ham, men jeg havde brug for pengene, og jeg var træt af at bede min mor om hjælp. Vi låste cellekammeraten inde. Jeg sagde, han skulle rejse sig op og prøve at slå mig. Det ville han ikke. Jeg sparkede ham i ansigtet, mens han sad på sengen, og gik helt amok. Han tog bare i mod slagene.

Jeg blev ved med at råbe til italieneren, ”Hallo! Svinet har fået nok,” men han svarede ikke. Jeg var ved at blive udmattet. Jeg vejer 120 kilo, og fyren siger ikke en lyd. Jeg trådte et par skridt tilbage, så jeg kunne se italieneren – han sad på hug i døren ved siden af bruseren bag sengen – og han havde fandeme taget bukserne af og sad og hev i pikken. Jeg gik helt bananas, men det var ærlig talt, fordi jeg var chokeret.

Jeg skulle give flere indsatte tæsk, mens han gokkede den af til det. Jeg havde ikke noget valg.

Jeg har set ham ude i gården siden, og alle kender italieneren i systemet, fordi han har været der for evigt og er velanset. Jeg ignorerede ham bare, og hver gang jeg så ham, nikkede jeg bare som hilsen og lod som ingenting. Jeg begyndte at hænge ud med nogle asiatere og begyndte at ryge meth igen. Det gik galt, og jeg endte med at opbygge en stor gæld. Det kom italieneren for øre, så han opsøgte mig og tilbød mig mere arbejde. Jeg skulle give flere indsatte tæsk, mens han gokkede den af til det. Jeg havde ikke noget valg.

Italieneren var reel nok omkring det. Han sagde det aldrig til nogen. Det gjorde også noget for mit omdømme. Folk troede, jeg var sindssygt hård. Jeg fortalte nogle venner om, at han godt kunne lide at spille den af til det, men det er åbenbart meget normalt her, for der er masser af tosser i fængslet. I det mindste kneppede han ham ikke. Det ville jeg ikke være med til.

Vi lavede en aftale. Han ordnede mit problem med asiaterne, og jeg tævede ”stikkeren” i hans celle. Vi talte aldrig om, at han gokkede den af i mens. Det mærkeligste var stikkeren. Hvis han virkelig var stikker, hvorfor tilkaldte han så ikke vagterne? Han kunne have fået ramt på os begge to. Men det gjorde han aldrig. Han tog bare i mod uge efter uge. En aften gik det op for mig, at de to stodderne begge to kunne lide det, og at de sikkert tændte på mig. Men det kan også bare være, jeg var paranoid på grund af stofferne.