Den her bar tilbyder rabat til kvinder, der har menstruation

Der findes forskellige oprindelsesmyter, når det handler om vores kollektive yndlings-tømmermandscocktail. Der er dem, som mener, at Bloody Mary er opkaldt som en hæder til Bucket of Blood-natklubben i Chicago, mens andre siger, at det er en relativt uskyldig påmindelse og Maria 1. af England (bedre kendt som “Bloody Mary”) og hendes blodige, rædselsregime i det 16. århundrede.

Men der er imidlertid ikke skyggen af tvivl om, hvorfor baren Anna LouLou i Israel har kaldt deres seneste reklamefremstød for Bloody Hour: To stamkunder fra baren vil gerne opmuntre klientellet til at snakke om menstruation og give kvinder en tiltrængt pause – og et glas vin – når de virkelig har brug for det.

Det foregår på den måde, at hvis man – mandag, tirsdag, onsdag eller lørdag aften – fortæller bartenderen, at man har sin menstruation, får man omgående 25 procent i rabat på drinks. Procentsatsen er i sig selv en anerkendelse af det faktum, at kvinder skal trækkes med at menstruere engang om måneden gennem en fjerdedel af livet. “Målet er, at få kvinder til sige, ‘hey, jeg har menstruation’, og på den måde give samtalen plads og gøre det til et acceptabelt emne,” siger arrangøren af Bloody Hour, Moran Barir, til Haaretz. “Jeg tror også, den slags begivenheder vil være med til at normalisere emnet for mænd: Ja, kvinder menstruerer, og mænd skal også være opsøgende og lære om det. Det er ikke bare pigesnak.”



Tilbuddet gælder hele ens regning ved baren på de bemeldte aftener. Ifølge Anna LouLous Facebook-opdatering om begivenheden, så er rabatten baseret på “tillid”. Det eneste, en kvinde skal gøre, er at fortælle bartenderen om sin “særlige situation”, som Barir kalder det. Hun fortæller, at ideen opstod, da en bartender glemte, hvad det var for en slags vin, hun havde bestilt. “Så sagde jeg: ‘Her er et huskeråd: Jeg har menstruation, så kom med et glas rødvin.’”

Ifølge Barir var den første udgave af Bloody Hour en stor succes. “Der var især én tilbagemelding, som rørte mig,” fortæller hun MUNCHIES. “En fyr fortalte mig, at han havde siddet sammen med sin veninde og for første gang i deres årelange venskab, havde de haft en samtale om menstruation. Veninden var pinligt berørt over det til at starte med, men den ramme, som Bloody Hour danner, var med til at gøre det lettere for dem at konfrontere alle følelserne, der opstod.”

Barir fortæller også, at mange kvinder syntes, det var pinligt at fortælle bartenderen, at de havde menstruation, men det er lige netop det, hun prøver at komme til livs med. “Vi skal tale åbent om det, også selv om det er pinligt og akavet til at starte med,” siger hun. “Vi skal normalisere det. Det er en fast del af hverdagen for 51 procent af jordens befolkning. Det er tankevækkende, at vi altid opfordres til at holde det hemmeligt og ikke tale om det offentligt.”

Det er heller ikke første gang Anna LouLou forsøger at skabe dialog og promovere inklusion. Baren har længe støttet LGBTQ-samfundet og har fået ros for at være et sted, hvor folk kan samles på tværs af religiøse og politiske tilhørsforhold. “Der findes ikke andre værtshuse, som det her i hele Israel,” siger Anna LouLou-stamkunde Vera Korman til Mic. “Normalt har selv ikke venstrefløjen meget med palæstinenserne at gøre […] mange kender slet ikke til deres eksistens. Så den her bar udfylder et tomrum. Det er et sted for den lille gruppe mennesker i det her land, der har et oprigtigt ønske om at møde og forstå mennesker, der er anderledes fra dem selv. Det er sted med mange muligheder.”

I stil med barens målsætning om at opmuntre til fred og multikulturalisme så håber Barir også, at Bloody Hour kan være med til at starte en dialog, der fortsætter længe efter sidste udskænkning. Sammen med medarrangør Dana Etgar håber hun, at Bloody Hour kan imødekomme nogle af de problemer, der kom fokus på ved det første arrangement, nemlig hvorvidt man også skal forsøge at inkludere transpersoner, og hvordan man kan bekæmpe forestillingen om, at menstruation (eller manglen på samme) som en biologisk funktion er udslagsgivende i forhold til, om man kan kalde sig kvinde eller ej.

Der er også kritikere, der har stillet spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er det rigtige at fokusere på lige nu. “Jeg betragter mig selv som feminist, og jeg ser Bloody Hour som et feministisk initiativ,” siger Barir. “Men jeg forstår godt kritikken af vores prioritering. Jeg mener, alle feministiske problemstillinger er forbundet, og jeg forsøger altid at være åben og opsøge ny viden, så jeg kan være kritisk bevidst om den kamp, jeg tror på.”



Skål på det.