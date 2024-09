Den her bedstefar har udstyret sin cykel med 11 smartphones, så han kan spille ’Pokémon Go’

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE USA

Henover sommeren 2016 var Gud og hvermand limede til deres smartphones i jagten på Charizards, eller hvad fanden de nu hedder, i Pokémon Go – mobilspillet, der sendte brugere rundt på virtuelle skattejagter i byrummet. Dillen kostede flere milliarder i skader, forårsagede ulykker og skabte furore ved Holocaust-monumenter, inden den forsvandt lige så pludseligt, som den var dukket op. Man kan med rette spørge, er der overhovedet nogen Pokémon Go-spillere tilbage?

Det lader til, at der i hvert fald er én person, som stadig er ude for at fange dem alle, og han har tilsyneladende taget det tunge skyts i brug til sin mission.

Mød 69-årige Chen San-yuan, en bedstefar fra Taiwan, som har udstyret sin cykel med adskillige smartphones for at blive den ultimative Pokémon-jæger. Chen blev først interviewet om sin mission af den taiwanske YouTube-kanal EXP.GG, som rapporterede, at han havde rigget cyklen til med ni telefoner, men nu kan BBC melde, at Chen har forsynet sin cykel med yderligere to. Dengang fortalte han EXP.GG, at han bruger mere end 8.000 kroner om måneden på sin hobby og tilbringer op til 20 timer på sadlen i jagten på pokémoner, indtil telefonerne løber tør for strøm.

Chen, der tilsyneladende er kendt som ”Onkel Pokémon”, begyndte efter sigende at spille, da hans barnebarn introducerede ham for spillet. Men selv om spillet har vist sig at være utroligt vanedannende, så har det også påvirket Chens helbred positivt.

”Det er sjovt,” fortæller han EXP.GG. ”Jeg møder nye mennesker, og det forebygger Alzheimers”.

Med sine 11 telefoner monteret til cyklen, sin evne til at multitaske og en målsætning om at holde sig sund og rask har Chen vist os, hvad det i virkeligheden kræver for at blive – med Pokémon-sangens egne ord – ”the very best, like no one ever was”. Vi håber i hvert fald, at det lykkes ham at fange dem alle, så vi andre ikke falder i flere vandhuller.