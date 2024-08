Den her blå cocktail er din genvej til Hawaii

Selv de mest pladderoptimistiske, ja-hat bærende, glasset-er-halvt-fyldt agtige typer kan ikke benægte, at vejret den her sommer har været bare en smule skuffende. Men det skal ikke forhindre os i, at lade som om århundredets varmebølge rammer landet, når det lige netop er vores tur til at holde sommerferie. Svaret er den her neonblå cocktail, der smager lidt af candyfloss og som har et navn, der oser af palmer, aloha og surfer-vibes.

Den hedder Blue Hawaii og er godt sprittet, så hvis du ikke passer på, kan du ende med at bære den på skjorten som en traditionel hawaiiansk lei.

Farve kommer fra blå curaçao (du husker den måske fra dine forældres blå Bols), et levn fra dengang farmor var dreng, og en cocktail var tung på vodka, fløde og alt muligt andet, der siden da har ført en tilværelse bagerst i barskabet. Den Blå Hawaii er resultatet af et forsøg på at bruge blå curaçao på en måde, der appelerer til smagsløgene og er visuelt interessant på samme tid. Da Harry Yee, daværende bartender på hotel Hilton Hawaiian Village, i 1957 stødte på det blå stads, skabte han en cocktail, der inspirerede en film med Elvis Presley og efterfølgende endte som symbol på den slags tropiske cocktail-pulverblandinger, der resulterer i mere hovedpine end brandert.

Men den her udgave kommer fra Joseph Brook fra The 86 Company (et New York-baseret spiritusfirma grundlagt af cocktailmestrene Simon Ford, Jason Kosmas og Dushan Zaric), og den holder sig til den oprindelige opskrift: kvalitetsvodka og kvalitetsrom blendet sammen med friskpresset frugtsaft og sukkersirup – og ja, selvfølgelig også blå curaçao.

På billedet er den serveret i et skildpadde-terrarium, men den kan selvfølgelig også serveres i et almindeligt glas. Eller i en kokosnød. Eller hvad du nu lige har lyst til. Uanset hvad: Hvis du ikke kan tage på stranden, må du jo lade stranden komme til dig.

OPSKRIFT: Blue Hawaii

Portioner: 1

Forberedelse: 10 minutter

Samlet tid: 10 minutter



Ingredienser:



2 cl god rom

2 cl god vodka

1,5 cl citronsaft

1,5 cl blå curaçao

0,75 cl sukkersirup

6 cl ananasjuice

Anvisning:

1. Bland alle ingredienserne sammen, ryst eller rør godt sammen med 1-2 isterninger, og hæld den herefter gennem en strainer og ned i glas fyldt med knust is. Pynt med et kirsebær eller et par stykker ananas.