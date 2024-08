Den her bornholmske fotograf svøber fødder i bacon og laver salatstøvler

Vi kender det allesammen. Den orgasmiske glæde ved at plante sin fod i lun frikadellefars eller i en sål af sticky sushiris. Eller også kender du det ikke, fordi du er for fornuftig til at stikke dine sure tæer ned i maden, men på Bornholm er der en fotograf, der gør kulinariske fodfantasier til virkelighed.

Nikolaj Beyer er reklamefotograf og så har han skabt Instagram-serien Everyday Shoes, hvor han fotograferer føder, der er pakket ind i alt fra Bornholms Tidende til Post-it notes. Men først og fremmest er der fødder pakket ind i mad. Masser af mad.

Nikolaj har tidligere samlet på sneakers, skudt hvide sko til sit afgangsprojekt på medieskolen i Viborg, og finkæmmet Pinterest for specielle designs. En dag, da han sad og studerede, hvordan en støvle var bygget op af forskellige stykker læder, kom gennembruddet til hans ide. “Det der, kom jeg til at tænke på, det kan jeg sgu gøre med et salatblad“, fortæller Nikolaj. “Og så slog det bare klik. Jeg gik i tænkeboks sammen med min kæreste og sagde til hende: ‘Må jeg pakke din fod ind i salat?’”

Det måtte Nikolaj gerne. Han måtte også gerne pakke den ind i smeltet chokolade, rå fars eller sushiris og tage billeder af det. Slagtersandalen kalder han en kreation lavet af hakket svinekød og med bacon-rem, som ville gøre Lady Gaga lyserød af misundelse. Han jokede med sin kæreste om, at serien ville gå viralt i Japan, men det gik viralt mange flere steder. Folk synes det var fascinerende, sjovt og klamt.

I Pakistan var der en Instagramkonto, der blev sur over, at Nikolaj kunne tillade sig at lave fotokunst med mad, som andre jo kunne have spist. “Det har jeg taget til efterretning, og nu prøver jeg så vidt muligt kun at bruge mad, som ligger med sidste salgsdato,” siger Nikolaj. “Eller også bruger jeg rester fra folk, som ikke får det spist. For jeg gider ikke diskutere med folk.”

Selvom han selvfølgelig retoucherer billederne, er de for så vidt muligt stillet op i studiet, som de tableauer, man ser på Instagram. Både med lakserem og gulerodshæl. Chokoladestøvlen med Snickers-hæl var dog lidt svær.

“Jeg smeltede 800 gram chokolade og hældte det ud over min kærestes fod, og det ser ikke særlig lækkert ud i virkeligheden. Så der pudser man selvfølgelig lidt op og får det til at se godt ud.”

Nogle af konstruktionerne – en veganervenlig romainesalatstøvle med majskolbehæl og kørvelskafte – ser noget mere indbydende ud, men Nikolaj siger, at der ikke lå de store kulinariske overvejelser bag. “Salat er bare så fantastisk nemt at arbejde med. Du kan forme den, som du vil. Klistre den fast og folde den. Sådan noget som baconstøvlen eller slagtersandalen er der jo for at lave lidt ballade. Der er lidt en slåskamp lige nu mellem veganere og kødædere, og ud fra interessen kan jeg se, at det klart er billederne med kød, der får mest opmærksomhed. Samtidig kan jeg godt lide, når veganerne tager det til sig og siger, at det her opsummerer så meget, hvad de har lyst til i aften.”

Eller en frikadellefarssål hvis man nu er kødædende fodfetichist. Fællesnævneren for Nikolaj var mad. Det var det emne, som kunne mobilisere den største fælles interesse. Han har selv arbejdet med madfotografi før, og for ham var projektet også en måde at bryde med den idealistiske og ensformige model, madbilleder ofte bliver skåret efter.

“At skyde mad som fotograf kan være møgkedeligt, for den der nynordiske metode har du bare fået banket ned over hovedet, og man tør næsten ikke gøre andet. Jeg var så heldig at skyde for restaurant Molen i Nexø, som har den fantastiske dessertkok Daniel Kruse, og der begyndte jeg at stille hans retter op mod grønne og lyserøde baggrunde og hev det lidt mere over mod det, jeg laver nu. For efter min mening er der for lidt farver i madfotografi.”

Hver fredag slipper Nikolaj et nyt billede i serien Everyday Shoes på Instagram. Han vil gerne arbejde videre med sushi, og han drømmer om at bruge skumfiduser til at lave en fortolkning af en Nike Shox (fordi skumfiduser “simpelthen er så bløde og den ultimative bund til en sko”). Men når han nu er fra det lille fiskerleje Snogebæk på Bornholm, mangler han så ikke øens signaturret?

“Den røgede sild er et tilbagevendende problem,” siger han. “Jeg arbejder på den stort set hver uge for at se, hvad jeg kan gøre, men sild er umuligt at arbejde med. De er ret slimede og klistrede, så de er ikke lige sådan at få til at sidde fast. Jeg har overvejet, om man bare skulle photoshoppe det, men jeg synes også, det er sjovt at holde den autentiske oplevelse i billederne.

“Der er mange, der tror, jeg photoshopper hele lortet, men det er meget sjovere, når jeg kan sige, at jeg rent faktisk har viklet bacon rundt om min kærestes fod.”

Her kan du se et udvalg af Nikolaj Beyers billeder fra serien Everyday Shoes: