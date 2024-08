Den her buffetrestaurant måtte lukke, fordi gæsterne spiste for meget

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK.

Det er en universel sandhed, at når man er på buffetrestaurant, må man nødvendigvis også spise mere, end man i virkeligheden er i stand til. Det øjeblik man træder indad dørene til buffeten, er der ikke længere noget, der hedder normale portioner, og der er heller ingen regler for, hvilke madtyper der passer sammen. Pandekager til forret. Lasagne til hovedret. Stir-fry med lidt karrysauce til anden hovedret. To stykker pizza. Tre stykker pizza. Og så tilbage til pandekagerne? Ja, du ender med at bære rundt på din dunk, når du er færdig, men det er bare en del af morskaben.

For nylig i Kina formåede nogle restaurantgæster angiveligt at vise deres egenskaber indenfor buffet-disciplinen, da de formåede at ruinere en buffetrestaurant. Ifølge ABC News var en kinesisk hot pot-restaurant i byen Chengdu nødt til at lukke to uger efter, at den åbnede, fordi gæsterne udnyttede restaurantens generøse spis-hvad-du-kan tilbud.

For cirka 160 kroner tilbød restaurant Jiamener et medlemskort til sinde kunder, der gav fri adgang til buffeten i en hel måned. Men mange af dem, der købte kortet, delte det med venner og familie. Det betød, at restauranten i gennemsnit blev besøgt af 500 gæster dagligt, og at der var kø udenfor restauranten hver eneste dag, før den åbnede.

Restaurant Jiameners ejere havde forventet, at de hurtigt ville kunne kompensere for de penge, de ville tabe, fordi de bogstaveligt talt gav deres produkt væk så godt som gratis ved at tiltrække nye tilbagevendende gæster. Men den strategi slog altså fejl.

“Gæsternes uciviliserede adfærd var underordnet – det egentlige problem var dårligt lederskab,” lød det fra medejer Su Jie til Chengdu Economic Daily.

