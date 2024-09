Den her café sætter prisen ned, når det er koldt udenfor

Vinterens kedeligste måneder er over os. Ingen blinkende julelys. Ingen kopper med dampende varm gløgg. Ikke andet end styrtdykkende temperaturer, passivt-agressive emails om den mangelfulde opvarmning på kontoret, og planer der bliver aflyst til fordel for brandvarme kulhydrater og Netflix.

Men en café i Chicago forsøger at gøre det lidt lettere at komme gennem vinteren ved at justere priserne på menuen afhængigt af temperaturen udenfor. Jo koldere vejr, jo mindre betaler man.

Mathers — More Than a Café, der har tre filialer i byen, annoncerede i sidste uge, at prisen på restaurantens hjemmelavede suppe gennem hele januar og februar vil være bestemt af dagens temperatur

En suppe på caféen koster som regel $2.99 (cirka 20 kroner), men i januar og februar skal kunderne betale én cent pr. grad på termometeret, plus salgsafgift. Er det 38 grader fahrenheit (cirka 3 grader celcius) udenfor, vil prisen på en skål suppe være 42 cent (cirka 3 kroner). Og ryger temperaturen under nul grader fahrenheit (minus 17 grader celcius), kan kunderne se frem til at forlade caféen et par cent rigere.

Caféens bestyrer udtalte til det lokale medie dnainfo, at folk er valfartet til caféen på grund af det vejr-bestemte tilbud: “Mange folk sætter pris på det og kommer her på grund af tilbuddet. Og de er taknemmelige for en skål lækker varm suppe – særligt på meget kolde dage.”

Det lyder i hvert fald bedre end endnu en omgang Knorr-kop.