Den her danske brygger har lavet en øl med fried chicken

Mikrobrygverdenen er ekstremt konkurrencepræget. Det resulterer sommetider i mærkelige og ufattelige øl, som absolut ingen har bedt om at få serveret. Der findes øl, der smager og dufter af flæsk, “fitness-øl” der er beriget med protein og selv øl med smag af baseballbat, der bogstaveligt talt er lagret på med træflis fra et baseballbat.



Og nu, takket være de forskruede hjerner fra danske Jeppe Jarnit-Bjergsøs Evil Twin bryggeri og Veil Brewing Company fra den amerikanske delstat Virginia, er verden nu blevet en mærkelig mikrobryg rigere. De har nemlig brygget en fried chicken-øl.

Øllen, der har fået det ordrette navn Fried Fried Chicken Chicken, er en IPA med en alkoholprocent på otte, brygget med citra-, simcoe- og enigmahumle.

Nå ja, og så er der altså også spor af fried chicken i.

Jeppe Jarnit-Bjergsø udtalte til MUNCHIES: “For at være helt ærlig var det at brygge med kylling mere noget med to venner, der har det sjovt, end så meget andet. At smide kylling i masken lyder måske kontroversielt, men det var ikke derfor, vi gjorde det. Vi gjorde det, fordi vi for det første er vilde med fried chicken, og for det andet fordi vi havde spist en masse af det aftenen forinden.” Vi var egentlig ret sikre på, at den anden grund var, “fordi vi var fulde”, men vi må bare tage Jeppe Jarnit-Bjergsø på sit ord.

Vil man have fat i øllen, skal man lede lidt efter den, men den skulle angiveligt være at finde i et meget begrænset oplag i udvalgte butikker i Europa. Den har i hvertfald været at finde hos ølbaren Himmeriget på Frederiksberg i København.

Vi spurgte Jeppe, om folk tror, at han og folkene fra Veil Brewing har tabt sutten: “Vi elsker at læse anmeldelser fra folk, der rent faktisk kan smage kyllingen,” fortalte han. “Nogle synes, det er sjovt, andre synes, at vi er nogle kæmpe idioter. Vi kan leve med begge dele.”

I et Facebook-opslag forklarede Veil Brewing: “Vi puttede faktisk en MEGET lille smule fried chicken i en eller to af maskerne (mindre end 0,4 procent af den totale maskemasse). Det smager overhovedet ikke af kylling. Hvis man mener, at den gør det, skal man nok overveje at tage til lægen!”

Veil Brewery lagde også et billede på Instagram af Jeppe Jarnit-Bjergsø, der, stykke for stykke, smider et bjerg af fried chicken i en ølkedel. Kommentarsporet gik amok. Mange skrev ganske enkelt bare “nej,” mens andre som @nilsrva skrev: “Vi har bevæget os så langt væk fra guds nåde.” Instagrammeren @brew_brewzzo skrev: “Vær sød at fortæl mig, at det er satire.” Andre foreslog forskellige slags dipsauce, man også kunne inkludere.



Vil den slags mærkelige mikrobryg nogensinde få en ende? Det skal du ikke regne med. Så du kan lige så godt vænne dig til lidt ekstra proteiner i din bajer.