Den her dokumentar om den syriske metalscene er en hyldest til håb og modstand

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Sidste gang jeg talte med Monzer Darwish, havde han boet i en lille by uden for Amsterdam i et års tid og var ved at falde til i lokalsamfundet. Inden da havde han og hans kone foretaget en farefuld rejse fra deres hjemby Hama, en lille by, der ligger ved Orontesfloden cirka 210 kilometer fra Damaskus, på jagt efter et sikkert sted at slå sig ned. Efter parret var nået til Tyrkiet, sejlede de videre til Grækenland i en gummibåd – en farlig rejse, hvor de tilbragte otte timer på åbent hav – og brugte så de sidste midler, de havde til rådighed, på at nå fra Athen til Amsterdam. Under hele rejsen dokumenterede Darwish parrets oplevelser med sit Canon-kamera, som var den eneste personlige ejendel, han havde med sig fra Hama.

Optagelserne er del af et større projekt, som det har taget ham fire år at sætte sammen. I dag er filmen, takket været hårdt arbejde, tilgængelig for offentligheden. En schweizisk crowdfunding-kampagne har skaffet nok midler til at sikre filmmageren adgang til redigeringsfaciliteter og til at færdiggøre filmen, Syrian Metal Is War, en dokumentar han begyndte på, før han måtte flygte fra sit hjemland. Første gang, jeg talte med Darwish, var i 2014, før han overhovedet havde overvejet at forlade Syrien, og selv om der er sket rigtig meget siden da, så har hans lidenskab omkring projektet aldrig fortaget sig, selv da verden omkring ham så allermørkest ud. Små teasere og trailere er med jævne mellemrum dukket op online, og nu har man endelig mulighed for at se hele det færdige produkt af Darwishs strabadser. Filmen ligger nu frit tilgængelig på YouTube.

Darwish beskriver Syrian Metal Is War som “en antologi, der skildrer syriske metalheads oplevelser af verden omkring dem, de konsekvenser krigen har haft, det håb, der ligger og spirer i ruinerne og venskaber knyttet på baggrund af den fælles oplevelse af krigen og musikken.”

”Formålet med filmen er at sætte fokus på og udødeliggøre metalmusikere og deres musik og fans i det krigshærgede Syrien. Filmen er optaget mellem 2013 og sent i 2014,” skriver Darwish i beskrivelsen under videoen på YouTube. ”Filmen er på ingen måde fyldestgørende; den er optaget på mobiltelefon og med et DSLR-kamera. Selve produktionen, rejserne, optagelserne og redigering er foretaget for få midler og ved hjælp af DIY-teknikker. Projektet var meget personligt for mig, og jeg var begrænset af mine egne ressourcer. Jeg har rejst med filmen over store afstande – jeg begyndte i Syrien og rejste til Holland via Algeriet, Tyrkiet og Grækenland. Jeg har haft filmen med mig, mens jeg ansøgte om opholdstilladelse, og projektet har holdt mig kørende på tidspunkter, hvor jeg hverken havde mod eller midler til at fortsætte.”

Det endelige resultat er en hjerteskærende, fascinerende og utroligt vigtig film, der hører til i metalkanonen. Se den herunder, og donér penge, hvis du har mulighed for det.