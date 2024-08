Den her drone flyver med blod og medicin til Afrikas landsbyer

Det er fint, at du mener, du udretter gode ting i dit konsulentjob eller som anfører for dine venners hyggefodboldhold, men omvendt ved du godt, at det, du bruger din tid på, ikke for alvor ændrer på noget som helst i det store billede, ikke? No worries, sådan er det for os allesammen – næsten. Nogle af de få, som faktisk er med til at gøre en forskel i verden i dag, bliver hædret i Helsingør i aften, når verdens største designpris, INDEX: Award uddeles.

Der skal findes fem vindere blandt 56 finalister, som kommer fra en pulje på 1.401 kandidater fra 81 lande. De fem vindere deler en samlet præmiesum på 3,75 millioner kroner.



Designprisen er delt op i fem kategorier, som du kan læse mere om her. Dronerne er nomineret i Body-kategorien, som er designs, der handler om kroppen, sundhedsydelser og folkesundhed generelt. Og inden for det her felt udmærker Zipline sig ved at være verdens første dronebaserede lægemiddeltransport. Fordelene er åbenlyse – mange steder i Afrika, såvel som i andre dele af verden, er adgangen til livsvigtig medicin så begrænset, at det koster menneskeliv. Det gælder især adgangen til blodtransfusioner og vacciner, som er vanskelige at opbevare i landsbyer uden elektricitet. Det er her, dronerne kommer ind i billedet – sundhedspersonale i udkantsområderne sender via sms bud efter forsyninger, hvorefter en drone går i luften. Når den er fremme, bliver lasten kastet ned med faldskærm, og så kan dronen vende tilbage til basen. Dronerne dækker allerede en stor del af det vestlige Rwanda, hvor infrastrukturen besværliggør lægehjælpen. Senere er det planen, at dronerne skal på vingerne i isolerede områder i USA, hvilket kan bane vej for en global udrulning.

Videos by VICE



Tidligere vindere af INDEX:Award tæller blandt andet: LifeStraw i 2005 (rent vand), Tesla Roadster i 2007 (klimaforandringer), Laerdal Global Health i 2013 (mødres og børns sundhed), Sky Urban Vertical Farming System i 2015 (lodrette haver) og The Ocean Clean-up. Array (oprydder plasticforurening fra havene). Se alle finalister og tidligere vindere her.



Vinderne bliver offentliggjort fredag aften på hjemmesiden.