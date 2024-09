Den her cheeseburger med ostebøf er et stykke amerikansk historie

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA i juni 2016.

En solrig torsdag i juni 2014 landede præsident Barack Obama i Minnesota. Fra lufthavnen tog han til det sydlige Minneapolis for at møde en lokal kvinde, der havde skrevet til ham om den økonomiske situation og det hårde liv, familien måtte slås med. Det var frokosttid, og for at leve op til sit image som en mand af folket valgte Obama at slå vejen forbi en lokal burgerbar. Hverken gæsterne eller personalet på Matt’s Bar vidste, at han ville komme på besøg. Præsidenten bestilte den burger, der har gjort stedet berømt: Jucy Lucy. Osten er klemt ind mellem to bøffer, som presses sammen og grilles, så osten smelter inden i. Burgeren er blevet en kulinarisk legende og blev opfundet i 1954 af stedets ejer Matt Bristol, der døde få timer før præsidentens besøg.

“Matt købte stedet og drev det i 30 år,” fortæller Paul Reese, der har været bestyrer og kok på Matt’s Bar de seneste 13 år. “Han overleverede det til sin datter, der havde det i otte år, og nu er der nye ejere. Men maden og stedets udseende er der ikke ændre på.”

Set udefra ligner stedet et typisk vandhul i Midtvesten, og det er det på sin vis også. Det er først, når man træder ind ad døren og ser jukeboxen og de sort-hvide billeder af berømtheder, at det går op for en, at stedet er fuld af historie. Og at intet har ændret sig i flere årtier.

Menuen på Matt’s Bar. Alle billeder af Brian Nguyen.

Paul Rees fra Matt’s Bar.

Der findes mange variationer af Jucy Lucy-burgeren, som serveres på restauranter i hele landet. Men for Rees er Matt’s version uovertruffen. Han mener, at historien om, hvordan Bristol opfandt burgeren, sætter en tyk streg under, at det var her Jucy Lucy startede. “En af stamkunderne bad om noget anderledes,” forklarer Rees. “Han ville have ost mellem to bøffer, så det fik han. Da han tog den første bid, råbte han: ‘Det er sgu en juicy Lucy!’ Det er sådan, det startede.”

Gæsterne kunne ikke få nok af burgeren, og Bristol føjede den derfor til menuen. Nogle år efter lavede en kunstner nogle t-shirts til baren, men han stavede “juicy” forkert, og således blev “juicy” til “jucy”. Det tog Bristol til sig, og han blev kendt for at sige, at hvis man støder på en Jucy Lucy, der er stavet korrekt, så er det ikke en ægte Jucy Lucy.

Der laves Jucy Lucys på Matt’s Bar.

Indenfor på 5-8 Club.

Cirka otte minutter fra Matt’s Bar ligger 5-8 Club, en anden af Minnesotas barer, der er kendt for sin Juicy Lucy (stavet på denne måde). 5-8 Cub har eksisteret siden 1928 og var oprindeligt en smugkro under forbudstiden, hvor man i et enkelt lokale serverede øl og sprut ulovligt. Siden 1996 har stedet været ejet og drevet af Food Services Inc.

Ikke så overraskende er Matt’s Bar og 5-8 Club rivaler, og begge steders stamkunder hævder, at netop deres yndlingsrestaurant er stedet, hvor Ju(i)cy Lucy blev opfundet.

“Jeg var ikke født endnu, da Juicy Lucy blev opfundet — det er værd at bemærke, at vi staver det med ‘i,’” fortæller Jill Skogheim. Hun er direktør for Food Services Inc., der står for alle aspekter af forretningen. “Men der er kunder, der insisterer på, at den blev opfundet på 5-8. Det er lidt ligesom rivaliseringen mellem Pat and Genos i Philadelphia. Og rivaliseringen er noget af det, der gør Juicy Lucy så spændende.”

Skogheim mener, at Juicy Lucy er Minneapolis bidrag til den kulinariske verden, og at burgeren indtager en særlig plads i amerikansk fødevarehistorie.

Juicy Lucys på stegepladen hos 5-8 Club.

På 5-8 Club kan man også få en Saucy Sally, fyldt med hemmelig sauce.

Tilbage på Matt’s Bar insisterer Rees på, at rivaliseringen mellem de to restauranter er munter og sjov. Der findes ingen dokumentation for, hvem der er opfandt burgeren, og heller ingen patentret. “Så vidt vi ved, er vi de oprindelige opfindere, og jeg aner ikke, hvad deres historie går ud på, men det er alt sammen sjovt,” lød det fra Rees, mens han klargjorde en større bestilling ostefarserede burgere.

Hvor Matt’s Bar stadig kun findes det ene sted, har 5-8 Club fået tre søsterrestauranter. Noget af det, der har bidraget til begge restauranters succes, er, at deres ansatte bliver i årevis, og at de behandler kunderne, som var det familie. Selv om vi nok aldrig finder ud af, hvem der rent faktisk opfandt burgeren, så kan alle blive enige om, at den har gjort Minneapolis til stedet, man skal besøge, hvis man er i humør til en cheeseburger ud over det sædvanlige.