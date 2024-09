Denne fastfoodkædes Twitterprofil er styret af en høne

Man siger, at hver generation bliver velsignet med én forfatter, hvis intellekt og empatiske formåen vil bade samtiden i et oplysende skær, der vil sætte et varigt aftryk på det moderne menneskes videre udvikling. Et geni, der kan transcendere barriererne mellem sprog, kultur og religion. Men hvem er vores generations litterære helgen? Et godt bud er Betty, der i øjeblikket tweeter til masserne.

Betty er i øvrigt en høne.

Den australske fastfoodkæde Chicken Treat har sat sig for at gøre Betty til den første høne, der tweeter et engelsk ord. Hvis det lykkes lander det fuglen (og firmaet) i Guinness Rekordborg. Chicken Treat har placeret Betty i et for en høne velindrettet bur med en computer, som hun frit kan benytte.

Tanken er altså, at Betty spankulerer over tasterne og tilfældigvis skrivet et ord. Forsøgene bliver tweetet fra @ChickenTreat med hastagget #ChickenTweet.