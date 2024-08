Den her fotograf klæder sine venner ud som forskellige versioner af sig selv

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA



I december 2014 begyndte Laurence Philomene at tage en række selvportrætter, som andre personer stod model til. Laurence Philomene, der definerer sig selv som ikke-binær og foretrækker kønsneutrale stedord, ønskede oprindeligt, at beskueren skulle tro, at billederne var af Laurence, selv om de faktisk forestiller andre personer, der poserer som Laurence. Laurence havde været udsat for mobning og chikane online, især fra mænd, og var blevet mere og mere angst for at lægge billeder ud af sin egen krop. Det blev så stort et emne i Laurences liv, at Laurence midt i arbejdet med en række selvportrætter besluttede at rette fokus andetsteds.

”En stor del af projektet,” siger Laurence Philomene, ”handler om at vise min ikke-binære natur. “Sommetider er jeg kvinde, sommetider er jeg mand. For det meste er jeg hverken eller.”

Laurence Philomene begyndte projektet ved at klæde sin ven Edwin ud som sig selv i lyserødt joggingtøj og en orange paryk, mens fotografen slørede ansigtet. De kunne godt lide processen, udfaldet og implikationerne – hvordan bygger man en identitet online, hvordan viser man, hvor flydende og evigt foranderlig identitet er – og besluttede sig for at fortsætte i den retning. Laurence spurgte flere venner, om de havde lyst til at deltage. Herunder følger et udvalg af portrætter af modeller, som er klædt ud som Laurence Philomene. De poserer blandt blomster, kysser hinanden og hænger ud ved en pool.

”Jeg har altid brugt fotografiet til at udforske mig selv, og det er lige, hvad det her projekt handler om,” siger Laurence. ”Jeg vil fortsætte arbejdet resten af mit liv.” Laurence håber en dag at have et fuldendt katalog, ”der viser samtlige af de identiteter, jeg har haft eller kunne have haft.”