Den her fotograf vil vise, hvordan livet virkelig ser ud i Mellemøsten

Artiklen er oprindeligt udgivet på VICE Arabia.

“Hvis du bad mig om at beskrive Mellemøsten, ville jeg sige, at det er et sted fyldt med varme, kultur og kærlighed,” siger fotografen Ali Al-Shehabi. “Desværre vælger vestlige medier at portrættere regionen gennem fordomme. For eksempel er folks billede af Dubai ofte præget af superbiler, high-tech og luksuriøse bygninger. Men der er så mange andre værdier, der er meget vigtigere. Jeg vil have, at mine billeder viser, hvordan der faktisk er i det område.”

Ali blev født i Bahrain, før hans familie flyttede til Dubai, da han var et år. Efter at være blevet student begyndte han som 24-årig på en uddannelse i ‘petroleum engineering’, men droppede hurtigt ud og flyttede til Tokyo, hvor han studerede kunst og medier, før han valgte at uddanne sig til fotograf.

“Mit fotografi fokuserede først på at tage billeder af hverdagslivet i Tokyo,” siger Ali. “Men jeg opdagede hurtigt, at alt for mange folk enten ikke havde nogen som helst viden om arabisk kultur, eller også var deres opfattelse meget endimensionel.”

Den erkendelse inspirerede ham til at ændre sit fokus til at vise folk, at hverdagen i den arabiske verden er meget mere farverig, end de fleste forestiller sig, med en blanding af moderne og traditionelle inspirationskilder. Han ved dog godt, at der ikke er noget billede, der kan give et 100 procent retvisende billede af et område, hvor der bor utallige forskellige nationaliteter. Og selv om hans billeder tit har en meget positiv og nostalgisk følelse, siger Ali, at han ikke er bange for at tage mere kontroversielle billeder. Beviset: et billede af en mand i bar overkrop, der sidder ved siden af Koranen.

“Mange folk mente, at det billede var en fornærmelse mod islam, fordi modellen ikke var påklædt, og Koranen lå på gulvet – selv om det ikke var et gulv, men et træbord,” siger han. “Folk blev ved med at skrive hadske kommentarer på sociale medier. Nogle af dem bad Gud om at tilgive mig, som om jeg havde dræbt nogen, mens andre sagde: Respektér Koranen, din ludersøn.“

Ali havde faktisk tænkt sig, at billedet skulle vække minder om hans far, som han mistede i en ung alder. “Min far plejede at arbejde om lørdagen, og når jeg vågnede, var han altid i gang med at læse Koranen, mens han gjorde sig klar til arbejde,” siger Ali. “Der er mange detaljer i det billede, der minder mig om ham. For eksempel ville min mor stille blomster og kaffe ud, mens han gjorde sig klar. Det er detaljer som det, der er repræsenteret.”

Hans Instagram-følgere var ikke de eneste, der var imod billedet. Alle de gallerier, Ali henvendte sig til, nægtede at udstille billedet. “Det var skuffende,” siger han. “Jeg forventede, at de ville opfatte det som kunst.”

På trods af udfordringerne er Ali sikker på, at han har flere støtter end kritikere, hvilket ifølge ham selv bliver bevist ved, hvor let det er at “finde folk, der er villige til at træde ud af deres komfortzone” og stille op som modeller. “De fleste folk, jeg henvender mig til, involverer sig med glæde i projektet, fordi de sætter pris på, at det repræsenteret noget anderledes.”

I fremtiden har fotografen planer om at samle alle sine værker under ét projekt, From the Middle East to the World, der ikke kun vil fokusere på hverdagslivet i den arabiske verden, men også fremhæve historier om, hvordan det er at være ung i regionen. “For mange mennesker er blændet af mediernes fremstilling af arabisk kultur,” siger han. “Forhåbentlig kan mine billeder ændre det.”

