Den her gourmetrestaurant ligger i et fængseI

Artiklen er oprindeligt publiceret af MUNCHIES UK.

I en nedslidt bygning tæt på turistdistriktet i Cartagena, som ligger på nordkysten i Colombia, har tjenerne lyserøde sløjfer i håret, mens de lægger servietter ud på bordene til tonerne af Elvis’ ”Heartbreak Hotel”, som kører i baggrunden. I køkkenet bag en stor dør hakker kokkene grøntsager og renser fisk til aftenens servering.

Restaurante Interno er en af byens på nuværende tidspunkt mest populære gourmetrestauranter. Spisestedet deler lokaler med San Diego-distriktets arresthus, og staben består næsten udelukkende af indsatte.

Restaurante Interno ligger i Colombias San Diego District Jail. Alle billeder af artiklens forfatter.

Silvia Rosa Rebolledo er køkkenassistent, og hun er lige blevet færdig med at forberede salaten til aftenens hovedret, posta cartagenera, en egnsret baseret på oksekød. ”Når jeg kommer ud, vil jeg være den bedste kok. Jeg elsker det,” siger hun og smiler, mens hun kaster et blik rundt på restaurantens nøgne murstensvægge dekoreret med blomstermalerier.

På den anden side af væggen og de dekorative kunstværker ligger arresten, hvor Rebolledo afsoner en dom på seks år for afpresning.

”Jeg havde det rigtig svært i begyndelsen, men nu er jeg glad,” fortæller hun. ”Jeg bliver behandlet anderledes”.

Rebolledo er en af 180 indsatte i San Diego-distriktets arresthus. Det er en overbefolket institution med små celler uden vinduer og få steder, hvor man kan søge ly for den kvælende luftfugtighed.

Indsatte på arbejde i køkkenet på Restaurante Interno.

Kvinder har dog mulighed for at søge tilflugt i arbejdet på Restaurante Interno. Det er organisationen Acción Interna, der i 2016 tog initiativ til restauranten, der har til hensigt at forbedre livskvaliteten for kvindelige indsatte og udstyre dem med træning og erfaring, så de har lettere ved at finde job, når de er færdige med at afsone.

”Nogle af os har haft det rigtig svært tidligere, men vi er mange, som prøver at lægge det bag os. Vi vil være frie i vores liv,” siger Robelledo.

Et andet afgørende aspekt ved restauranten er, at den fungerer som rehabiliteringsprogram og bygger bro mellem de indsatte og livet udenfor arresthusets vægge. Det er det første projekt af sin slags i Latinamerika.

”Omverden har det med at glemme de indsatte,” siger Luz Adriana Díaz, som er restaurantens koordinator. ”Men her kan det øvrige samfund få en fornemmelse af, hvordan livet bag tremmer i Colombia ser ud. Indsatte er stigmatiserede i samfundet, så kvinderne føler sig frigjorte i kraft af deres arbejde her”.

Ceviche.

Ude i spisesalen står tjenerne og sludrer med gæster, mens de serverer rejer på en bund af grøntsager, som er dyrket i arresthusets køkkenhave, sammen med ceviche eller posta cartagenera. Hver tallerken er smukt anrettet og smager lige så – de indsatte er oplært af stjernekokke, herunder den spanke køkkenchef Koldo Miranda og Harry Sasson, en af Colombias mest anerkendte madkendisser, som også har været med til at sætte menuen sammen. En professionel køkkenchef står i spidsen for den daglige ledelse og styrer et hold på otte køkkenassistenter og fire tjenere. Af sikkerhedsmæssige hensyn og for at hjælpe kvinderne på vej efter de har afsonet deres domme, er det kun indsatte, som snart er færdige med at afsone, som arbejder på restauranten.

San Diego er ikke et fængsel for landets farligste indsatte, og fangerne afsoner typisk domme for afpresning, røveri, narkosmugling og i værste fald mord. Det sværeste er dog ikke at arbejde med de indsatte, men at ”forandre omverdens syn på dem,” fortæller grundlægger af Acción Interna, Johana Bahamón.

”De diskrimineres ofte,” siger hun om de indsatte. “Jeg kendte godt til forholdene i landets fængsler, men jeg kendte ikke til de indsattes historier – at de også er mennesker. Da jeg først havde besøgt et fængsel, kunne jeg ikke længere ignorere deres forhold”.

Colombias fængsler er berygtede for deres kummerlige forhold, omfattende stofmisbrug og overbefolkning, der nåede helt op på 52 procent i 2016 ifølge tal fra National Penitentiary and Prison Institute. Landets fængselskrise er kategoriseret som en af årets mest presserende humanitære problemer af Den Internationale Røde Kors Komite, der blandt andet noterer sig, at det colombianske fængselsvæsen forbryder sig mod menneskerettighedskonventionen.

Rosa Vergara Pineda (til højre) arbejder som tjener i restauranten.





Bag arresthusets mure møder man forfald og dårlige vilkår. Luften er tæt, der ligger affald overalt på gulvene, og i gården udenfor er der ingen skygge for solen. Før organisationen gik ind i arbejdet med San Diego, måtte de kvindelige indsatte sove på gulvene. I dag har de madrasser og senge, hvor de sover under deres egne tæpper – de har også lov til at have personlige ejendele som billeder. Ved hjælp af overskuddet fra restauranten har organisationen også været i stand til at oprette bageri, køkkenhave og et lille bibliotek med adgang til computere.

“Jeg ved godt, de har begået fejl i livet, men alle fortjener en chance til, og alle fortjener at blive behandlet som mennesker.”

”Vores fængsler er overbefolkede, og det er et stort problem i hele Latinamerika,” siger Bahamón. ”Fængslerne behandler ikke de indsatte som mennesker. Jeg ved godt, de har begået fejl i livet, men alle fortjener en chance til, og alle fortjener at blive behandlet som mennesker”.

Amerikanske Crystal Morissa Stephens er den eneste udlænding blandt de indsatte. Hun er hiphop-musiker hjemme i USA, og nogle gange optræder hun for restaurantens gæster.

Crystal Morissa Stephens på 23 er fra USA. Hun er den eneste udlænding blandt de indsatte. Hun blev anholdt med en kuffert fuld af kokain i december sidste år og har siddet varetægtsfængslet lige siden. Hun påstår, hun fik sin kuffert fra en anden person, og at hun intet anede om stofferne i den. ”Hele min krop kogte, og jeg hørte en ringen for ørene. Jeg blev traumatiseret,” siger hun. ”I begyndelsen var det meget svært følelsesmæssigt at være her”.

Men arbejdet på Restaurante Interno hjælper hende, siger hun. Stephens, der var hiphop-musiker i USA, optræder med jævne mellemrum i restauranten for gæsterne.





”Her er slet ikke, som man måske tror, her er. Gæsterne kommer ind, vi laver mad, der er musik, der er en god stemning,” siger hun. ”Folk bakker op om os og vil støtte os ved at donere penge. De har virkelig opnået målet om integration”.

”Folk her har forskellige historier,” forsætter Stephens. ”Der er mange som er her, fordi de har begået fejl. De er normale mennesker, men de laver fremragende mad”.