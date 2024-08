Den her hjemmeside viser dig de bedste steder at have sex i offentligheden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Spanien

I Spanien betyder ”picadero” et offentligt sted, hvor et par kan gå hen og have sex, enten fordi de ikke har noget privatliv derhjemme, eller fordi de leder efter et sted, der kan pifte deres sexliv op. Takket være en spansk webdesigner har jagten på et sted, hvor der kan pules i fred, aldrig været nemmere.

I 2009 lancerede 43-årige Josean hjemmesiden Mispicaderos, for at hjælpe spanske par med at finde picaderos, ved at opfordre brugerne til at dele deres foretrukne steder og rangere dem. Siden da er omkring 12000 picaderos rundt omkring Spanien blevet registreret, og det giver brugerne mulighed for at søge ud fra sted, seksuel orientering, privatliv, hvilket transportmiddel man skal benytte for at nå derhen, og om stedet har plads til op mod 20 mennesker.

Hjemmesiden tilbyder alle slags steder – lige fra billedskønne, afsides parker og Bed & Breakfasts langs med hovedvejen, til toiletter i shoppingcentre og billige hoteller, der arrangerer sexfester. Da vi snakkede med Josean, bad han os bruge det navn, selvom han ikke hedder det rigtigt. Her fortæller han om visionen bag hjemmesiden, hvorfor hans venner tror, at han er sex-ekspert, og hans planer om at gøre hjemmesiden til et globalt projekt.

Screenshot fra appen

VICE: Hey Josean. Hvordan fik du idéen?

Josean: Det opstod i 2009. Jeg lagde mærke til, at der ikke fandtes en hjemmeside, som hjalp par med med at finde nye og spændende steder at have sex. Eftersom jeg er webdesigner, gik jeg selv i gang. I starten var det kun mine venner, som foreslog steder og lavede anmeldelser af dem, men hjemmesiden spredte sig hurtigt, og det varede ikke længe, før der var mange brugere, der oprettede deres egne foretrukne steder. Det første picadero på kortet var et sted, der allerede var berømt, som ligger på en vej, der fører op i Artxanda-bjergene ved Bilbao. Hvis man kører derop på bestemte tidspunkter, vil man se lange rækker af biler parkeret, mens parrene gør deres ting inde i bilerne.

Hvad er din overordnede vision?

At skabe et værktøj, hvor folk kan dele de steder, de holder mest af at være intime, så andre også kan få glæde af dem. Inden min hjemmeside blev lanceret, måtte man klare sig med mund til mund.



Der er picaderos i lufthavne, shoppingcentre og stort set alle andre steder, hvor man kan finde bare en smule privatliv -jeg bliver ikke længere chokeret over de steder, som folk foreslår. Jeg har fundet ud af, at hvis en bygning har et toilet eller et omklædningsrum, så er der nogen, der har sex derinde.

En anmeldelse fra hjemmesiden. Alle steder med en smule privatliv kan i princippet være et picadero.



Udover teenagere, der sniger sig ud for at have sex, hvem tror du så benytter siden?

Jeg tror, der er tre hovedgrunde til, at man går på jagt efter et picadero: Man har ikke et hjem, hvor det kan lade sig gøre, man har en affære, eller man leder efter lidt ekstra spænding.

“Techados del Prado” er det spanske picadero med flest kommentarer og anbefalinger

Hvad er det mærkeligste sted, der er blevet foreslået?

Langt de fleste steder er noget, man kunne forvente, for eksempel museer, toiletter og kirkegårde. Men når jeg ved, at det er fake – for eksempel når folk tilføjer en kendt politikers hjem – så bliver jeg nødt til at fjerne det igen. Jeg fik engang et truende brev fra et kloster, som sagde, at de ville sagsøge mig, hvis ikke deres adresse blev fjernet fra siden. Men jeg kan ikke lade være med at tænke over, hvem på klosteret, der fandt ud af det, og hvad de laver på en picadero-hjemmeside.

Min kæreste og jeg fandt faktisk et fantastisk sted den anden dag. Det var inde i en sexshop, som havde et rum specielt designet til par. Få minutter efter vi var gået i gang med at knalde, kom flere andre par ind og gik i gang lige ved siden af os.

Hvad synes dine venner om alt det her?

Selvom jeg helst vil holde det hemmeligt, så kender alle mine venner til det, og nu tror de, at jeg er en slags sex-ekspert. Der er også folk, der klager over, at der ikke er nogle gode steder, der hvor de bor, som om jeg er ansvarlig for det. Når det sker, opfordrer jeg dem til at finde deres egne steder og dele dem med fællesskabet.

Det mest kommenterede sted i Barcelona.

Jeg har set, at du for nylig er begyndt at udvide til andre lande.

Den respons, jeg har fået i Spanien, er helt utrolig – i gennemsnit får vi tre eller fire nye forslag om dagen, og de fleste opslag er meget gennemtænkte og gennemarbejdede. Så jeg tænkte, at vi lige så godt kunne gå globalt, for folk knepper jo over det hele, ikke? Men det har mest virket i Portugal og Sydamerika. Jeg tror især, det fungerer i Sydamerika, fordi det er langt mere normalt, at man kan leje hotelværelser på timebasis.

Selvom du måske ikke er sex-ekspert, er du så Spaniens største picadero-specialist?

Nej, det er jeg ikke. Før jeg kan kalde mig ekspert, skal jeg kunne sige, at jeg personligt har prøvet størstedelen af stederne på hjemmesiden. Og eftersom vi har omkring 12.000, er det lidt af en udfordring.