Den her hotdog forklædt som flødeskumskage er det smukkeste i verden

“Har I hørt om redneck med det hele?”

Den gigantiske grillmester, der står i baggrunden og marinerer store stykker spidsbryst til et selskab senere på aftenen, hæver et øjenbryn og retter opmærksomheden mod den kinesisk-amerikanske kvinde. Hun står og taler om Jimmy Dean’s-pølse med et sydstatsdialekt, der er tykkere og sødere end honning, mens hun anretter glas med pølser, så de mest af alt ligner pikbuketter.

Det er Cynthia Wongs stil. Hun er en über-fancy konditor, der har arbejdet på fine restauranter i Syden (og i Storbritannien), før hun fik sit nuværende job som dessertkok på den Charleston/Nashville-baserede restaurant Butcher & Bee. “Det er sjovt at være barnlig sommetider,” siger Wong. Så da vi spurgte hende, hvad hun kunne tænke sig at lave, vendte hun tilbage med vandbakkelser fyldt med purerede pølser. “Det er bare for VICE. Alle andre havde grinet af mig.”

Wong ved, hun er ved at skabe et monster.

Kagen i sig selv er ret simpel. Det er en klassisk vandbakkelsesdej med en smule sukker og lidt ekstra æggehvide for at give sprødhed. Den sprøjtes ud som eclair-kager og bages, til de er mørke.

Når de er færdige, deles hver kage i to, hvorefter toppen glaseres med en ostebechamel (Wong foretrækker gruyere, men i dag kørte vi den klassiske stil med almindelig amerikansk ost). Til sidst ryger kreationen tilbage i ovnen.

I mellemtiden forberedes pølsemoussen. Wong stikker pølserne i en foodprocessor med en sund portion blødt smør og imiterer Ina Garten fra Food Network, når hun joker: “Jeffrey elsker, når jeg laver hotdog-mousse.”

Hun har fremskaffet pølser i to forskellige farver til lejligheden og håbede egentlig på at lægge dem i lag i sprøjteposen for at lave en hvirvel, men planen går i vasken, da begge pølser i pureret tilstand har samme hårløs-rotte-agtige farve.

Anretningen er rimelig lige til. Moussen sprøjtes ind i bunden af hver kage. Så siger Wong: “Frem med pincetten.”

Med pincet dekoreres moussen med tynde skiver løg i tern og små syltede agurker. Herefter lægges den osteglaserede top på, og så finder Wong pincetten frem igen for at garnere med dild og purløg.

Det hele ser perfekt ud, men Wong er ikke tilfreds. “Jeg ville lave en svane! Det skulle have været en hotdog-svane!”

Det eneste, der kunne have gjort det bedre, var åbenbart en svane i pølsemousse. Selvfølgelig.