Den her landsby er besat af peniskager

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK



Den søvnige by Amarante i det nordlige Portugal er kendt for sin idylliske beliggenhed langs floden, for at have meget religiøse indbyggere – og for at lave enorme peniskager.

Videos by VICE

Ja. Byen med den storslåede, religiøse arkitektur og landlige indbyggere fremstiller også en masse sjofelt bagværk.

Hvis du besøger byen i juni til de festligheder, der skal ære byens skytshelgen São Gonçalo, kan du ikke gå to skridt uden at få stukket en kæmpe kagediller op i hovedet på dig. Og selv når festivalfeberen har lagt sig, er byens bagerier stadig et besøg værd, for Amarante er blevet så berømt for sine doces fálicos (bogstaveligt talt “falliske søde sager”), at konditorne i byen nu sælger dem hele året.

Festival i Amarante i det nordlige Portugal til ære for byens skytshelgen São Gonçalo. Foto udlånt af Pedro Costa.

Den smagfulde dillertjavs er dækket af et hvidt lag klistret glasur (hvis de ikke så gustne nok ud i forvejen), og nogle gange er de endda fyldt med et sødt, cremet fyld bare for at slå pointen fast. Og eftersom byen nu er lige så berømt for sine iøjnefaldende kager, som for sin landlige idyl, kan de besøgende nu kaste sig over en kagepenis og skylle ned med cafe pingado (kaffe med en smule mælk) hver dag hele året.

Der bliver især solgt mange kager i januar, når man i anledning af de religiøse fester giver familie og venner en fallisk kage, som et ønske om et “frugtbart og gunstigt” nyt år.

Traditionelle doces fálicos eller “falliske søde sager” solgt i byen. Foto udlånet af Confeitaria O Moinho.

Men det er til Festa de São Gonçalo, som bliver afholdt i Amarante i første weekend af juni, at de helt store peniskager kommer frem. Børnene går rundt med candyfloss i hænderne, byens indbyggere nikker i takt med de rytmiske slag på trommerne (stemningen er mere byfest end karneval i Rio), og flag og guirlander af papirpeniser flagrer i vinden. Kvinderne bærer ternede kapper og seriøse ansigtsudtryk, mens de tilbyder mig kager i alle former og størrelser, lige fra kæmpemæssige falliske festmåltider til små poser med wienerbrødsdillere, som jeg ikke kan lade være med at tage med hjem som souvenirs.

Høje på sangria giver kåde unge mænd falliske kager på en halv meter til deres fnisende udkårne, mens de lokale “gammeljomfruer” (som tæller alle, der er i midt-20’erne uden allerede at have lavet børn) får overbragt de ikke-særlig-diskrete kager som et ikke-særlig-diskret ønske til de højere magter om at hjælpe dem med at lave babyer.

Foto udlånt af Confeitaria O Moinho.

Men hvordan blev denne traditionelle by besat af kager, der ligner noget fra en polterabend? Og hvad har Sankt Gonçalo med det at gøre? Var han i besiddelse af et særlig stort eller kagelignende lem?

Ingen er helt sikre på oprindelsen, men Sankt Gonçalo var en præst, der levede i byen i det 13. århundrede, og det siges, at han var en rigtig Kirsten Giftekniv. De frække kager er sandsynligvis levn fra en tid før katolicismen, som har fået lov til at overleve i moderne, religiøse ritualer.

Sonia Files fra Amarantes turistkontor forklarer: “Ritualet med at uddele kager for Sankt Gonçalo går nok tilbage til romertiden eller måske endnu længere tilbage. Ritualet har overlevet og er repræsenteret ved de falliske bagværk, sammen med tørrede figner, som gives væk til andre d. 10. januar og i forbindelse med gadefesterne i juni til ære for skytshelgenen.”

Foto udlånt af Confeitaria O Moinho.

Ifølge Felipe Soares fra Padaria Pardal (et af de mange bagerier i Amarante, der sælger peniskager året rundt), blev de knap så hellige kager forbudt i slutningen af 1920’erne af den portugisiske diktator, som synes de var “uanstændige”, men de lokale blev ved med at lave og uddele dem i det skjulte. De “rustikke og let søde” kager fik deres comeback i 1970’erne efter Nellikkerevolutionen, hvor demokratiet igen fik fodfæste i landet. I dag er der flere peniskager end nogensinde før.

Faktisk virker det til, at fascinationen over de falliske kager stadig vokser. En af mine venner flyttede for nylig til byen Aveiro i det nordlige Portugal, og han har sendt mig billeder af penisformet bagværk, der stolt blev vist frem i vinduet i et lokalt bageri, måske som hyldest til deres berømte naboby.

Foto udlånt af Confeitaria O Moinho.

Gonçalo Azevedo bor i Lissabon, men hans familie kommer fra det nordlige Portugal, så han er vokset op med at give de falliske kager til venner og familie.

“Det kan godt være, det virker skørt at give kager formet som en penis til andre, men der er ikke noget provokerende i det, og alle, der er vokset op i det nordlige Portugal, har kendt til kagerne, lige siden de var små,” fortæller han. “Visse andre nordlige byer sælger nu også falliske kager, så det er blevet en ting i hele området.”

Han vil gerne slå fast, at han ikke er opkaldt efter den berømte skytshelgen: “Jeg tror ikke, jeg ville gå rundt og give penisformede kager til unge piger i Lissabon (de vil nok hellere have, at jeg køber dem en drink), men i Amarante er det helt normalt og en del af festlighederne.

“Franskmændene har deres røde roser, men portugiserne har peniskager, og jeg er ret sikker på, at traditionen er kommet for at blive.”