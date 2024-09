Vi snakkede med manden, der afholder en skønhedskonkurrence for dine nosser

Michelangelos David – testikelskønhedens grand old man. Foto via Wikipedia.

Tidligere på året gik internettet kollektivt amok over nyheden om en skønhedskonkurrence for skeder, hvor kvinder postede billeder af deres nedre dele på nettet i håb om at vinde titlen for den smukkeste fisselette nogensinde. Mens nogle revsede konkurrencen for at være sexistisk, hyldede andre den for at være en velkommen udforskning af den kvindelige seksualitet.

Nu er det fyrenes tur til at vise deres kønsdele frem for hele verden. “Balls Contest” startede i sidste uge og fungerer på samme måde som sin kvindelige forgænger. Man tilmelder sig på hjemmesiden, uploader et billede med navn (det behøver ikke være dit rigtige navn) og alder og venter på, at offentligheden bedømmer dine bollers udseende baseret på en række faktorer såsom rynker, størrelse og hængehøjde.

Konkurrencens skaber Brian Sloan udlodder 70.000 kr. til personen med den pæneste pung og vil også bruge en model af vinderens udstyr til at lave brevvægte, dørstoppere og andre dimser, fortæller hans pressesekretær i en e-mail. Præcis som efter kvindernes konkurrence, så udgiver Brian Sloan også en forskningsrapport over resultaterne fra konkurrencen. The Vulva Paper kan findes her.

Brian Sloan er desuden den stolte skaber af sexlegetøjet Autoblow 2, – en Fleshlight agtig maskine, som kan give blowjobs på kommando – og 3 Fap; legetøjet med tre huller. Begge opfindelser blev finansieret via crowdfunding og med stor succes. Underligt nok er Brian Sloan uddannet jurist, men han vidste bare fra begyndelsen, at den levevej ikke var rigtig for ham. I stedet begyndte han efter universitetet at opkøbe antikviteter og sælge dem på eBay samtidig med, at han solgte fetich tøj i latex, men det var før han kom ind på sexlegetøjsmarkedet. Vi tog en snak med ham for at forstå hans karrierevalg lidt bedre, og for at blive klogere på, hvad der er så smukt ved nosser.

VICE: Hvordan har din kæreste og/eller forældre det med din profession?

Brian Sloan: Min kæreste ved selvfølgelig godt, at jeg er i sexlegetøjsbranchen. Når folk som ikke kender mig, hører hvad jeg laver, tror de altid, at det er et vildt job. Det er faktisk meget stille og roligt. Jeg får produkterne fremstillet i Kina, og så skal jeg egentligt bare håndtere det logistiske, kvalitetskontrollen og hjemmesiden. Det er egentlig ikke så sexet. Men det var lidt anderledes for hende, da jeg lavede skede-konkurrencen. Da jeg fortalte hende om det, sagde hun bare, “Ej, det er en virkelig sjov idé!” Men da jeg fortalte hende, at jeg ville 3D-scanne dem og alt det der, sagde hun bare, “Nå…” Hun var ikke så vild med tanken, men så tror jeg hun glemte det, og da hun hørte om det igen (i nyhederne), tror jeg, at hun havde lidt dårlig samvittighed, før hun vænnede sig til det.

Hun er af kinesisk afstemning, og selv i Vesten er der lidt et kulturelt skel, som gør, at det kan være svært at forklare den her slags job til hendes forældre, selvom nogen synes, at det er meget sjovt. Hvis det var i Kina, ville hun aldrig kunne forklare sine forældre, hvordan det kan være ok at sælge sexlegetøj. Men hun er selv virkelig cool med det.

Hvorfor bollerne? Hvorfor ikke en konkurrence for pikke? Er det ikke modstykket til skeden?

Jeg synes, at det ville være for forudsigeligt med en pik-konkurrence, og vi ville ikke lære noget nyt. Ingen taler rigtigt om pungen. Jeg ved ikke hvilken slags pung, folk ville finder tiltrækkende. Da vi fokuserede på skeden, hyrede jeg en fyr, som arbejder som oceanograf, og han fandt på en måde at klassificere alle mulige ting, såsom hvor rynkede og hvor fremtrædende kønslæberne er. Der er så mange ting, man ikke rigtigt har tænkt over.

Når det handler om pungen, så er man nødt til at tænke på, hvor kompleks den er. Der er virkelig mange ting, man kan måle på den. Det er ikke kun størrelsen. Nogle af dem har små knopper på. Selv når det gælder rynker, så er der virkelig mange forskellige slags rynker. Jeg synes at pungen er meget mere kompleks end penissen på mange områder, og alligevel bliver de slet ikke studeret lige så meget.

Da du lavede skedekonkurrencen, blev den kritiseret for at være sexistisk og objektificerende over for kvinder og deres kønsdele. Så vidt jeg har forstået, lancerede du testikelkonkurrencen for at gå balanceret og ikke-diskriminerende til værks. Hvilken respons fik du fra folk under og efter skedekonkurrencen?

De fleste, der skrev om det, havde en rimelig neutral tilgang. Det var mest noget i stil med, “Det er meget sjovt, men er det egentlig ok at synes, at det er interessant, når det objektificerer kvinder?” Det synes jeg er et mærkeligt argument, for selvfølgelig er det objektificerende, men det er er ikke symbolsk objektificerende. Det er bogstaveligt talt objektificerende. Jeg forsøger at undersøge det objektivt, og det er hele pointen.

Det sjove er, at de samme mennesker, som kalder det objektificerende, ikke synes det er objektificerende at lave dildoer af en mands penis. Og der er virkelig mange dildoer i verden. Jeg tror faktisk, at vi med sikkerhed kan sige, at der er flere dildoer i verden end gummi-fisser. Jeg fik lyst til at balancere det lidt. Det handler om at lære noget om kvinder, men også om en del af mændene som vi ikke kender så godt.

Ved den sidste konkurrence skrev du The Vulva Paper, og denne gang vil du skrive The Balls Paper. Har du forskere til at hjælpe dig med det, og hvad kigger de i givet fald efter?

Vi har en database, som består af alle data fra alle besøgene og alle stemmerne på hjemmesiden. Forskeren brugte et statistikprogram til at ensarte dataene og finde et gennemsnit. Derefter opfandt han en række klassifikationer af skederne på baggrund af deres fremtoning og karakteristika. Han endte med at have over seks forskellige kategorier. Med skeden kan vi for eksempel bruge en skærmmålingssoftware, som afgør den præcise afstand mellem bestemte punkter. Derefter sammenlignede vi skederne og kortlægger deres proportioner. Vi bruger den samme teknik til testikelkonkurrencen. Man kan endda opdage genetiske forskelligheder blandt kønsdelene, og vi frigiver alle dataene, så andre forskere kan bruge dem. Det er ikke kun en kosmetisk ting.

Okay. Hvilke karakteristika har den flotteste pung så?

Det er problemet. Jeg aner ikke, hvordan vi skal måle den flotteste pung! Da vi lavede skedeundersøgelsen, var begejstringen for henholdsvis fremtrædende og ikke-fremtrædende kønslæber ret ligeligt fordelt. Jeg vil gætte på, at store boller vil få flere point end små boller, men hvad så med hængeboller? Foretrækker folk, at de hænger langt nede, eller at de er tættere på kroppen? Jeg ved heller ikke, hvilken slags bollerynker, folk foretrækker. Jeg ved ikke hvilke karakteristika, den flotteste pung har, men jeg glæder mig meget til at finde ud af det på den her måde, og især til at lave det flotteste legetøj nogensinde ude af dem.

Er der nogle krav for at deltage i konkurrencen? Skal man have glatbarberede boller?

Altså, de skal ikke være barberede for at være med i konkurrencen, men dem som vinder, er nødt til at blive barberede, for 3D-scanneren kan ikke scanne hår.

Det vil jeg forsøge at huske, hvis jeg nogensinde fotokopierer mine boller. Jeg fik at vide, at du vil lave nosserne om til brevvægte og dørstoppere, er det rigtigt?

Nej, vi 3D-printer dem faktisk ikke. Vi 3D-scanner dem – som ofte bliver forvekslet med 3D-print – og så giver vi scanningen til en fabrik, som kan lave en afstøbning. Så hvis jeg for eksempel giver dem en scanning og beder dem om at forstørre den med 400 procent og producere den i rustfrit stål, så genskaber de bollerne på fabrikken. Det har ikke noget med 3D-print at gøre. Det handler mere om at genskabe pungen præcist.

Er din familie eller venner med i konkurrencen?

[Griner] Familie? Nej, nej, nej. Ikke så vidt jeg ved, i hvert fald. Men jeg har til gengæld en ven, som er med.

Er alle deltagerne anonyme?

Ja, man kan skrive et hvilket som helst navn på ansøgningen. Et navn og en alder. Vi ved, hvem folk er på baggrund af deres e-mail adresser, men det er anonymt for alle andre. Kvinderne i skedekonkurrencen var også anonyme.

Vil du selv deltage, måske bare for sjov? Jeg tænker, at du ikke kan vinde din egen konkurrence.

Ja, det vil jeg helt sikkert! Min makker, som hjælper mig med den tekniske del af konkurrencen, ved dog ikke, at det er mig. Hvis jeg uploadede mit billede helt i starten, ville han sikkert have regnet det ud, men nu hvor konkurrencen er i gang, kan han ikke vide, hvilket billede der er mit. Han deltager sikkert selv, uden at jeg ved det! Det er ét stort mysterium.

