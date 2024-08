Den her møgunge, der pisser i en elevator, minder om starten på den perfekte gyserfilm

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Nogle af de bedste videoer på nettet er af folk, der bliver ramt af øjeblikkelig karma.

Videos by VICE

Hvem elsker ikke at se en bandit få, hvad han fortjener, lige efter han har nakket en dames taske? Det vækker en simpel del af hjernen, som fylder os med skadefro, og fordi vi to sekunder før har bevidnet, at personen fortjener det, så behøver vi ikke have dårlig samvittighed over at nyde deres lidelse.

Det fører os til en lille fyr, der kører med elevator i Chongquing i Kina, og som ender med at blive fanget derinde efter at have pisset på alle knapperne. Det er uden tvivl den bedste elevatorhævn i moderne tid (ja, også bedre end Devil). Videoen er blevet lagt op mange forskellige steder på nettet, men vi kigger nærmere på den, der hedder “Chinese boy breaks elevator with his pee pee.”

Tjek det.

https://www.youtube.com/watch?v=qd6cSB7XhRs

Vores kortfilm starter med et overvågningskamera, der viser en dreng i en elevator. Drengen er iført grøn jakke og briller, og han kigger sig hurtigt omkring for at sikre sig, at han er alene. Efter et par sekunder får han øje på de mange knapper, og en idé former sig i hans hoved. Drengen kommer frem til, at de knapper er alt, alt for tørre.

Drengen har tydeligvis en propfyldt blære, da han træder ind i elevatoren, men det er svært at sige, om det er med vilje, eller bare fordi han har bundet en masse sodavand. I hvert fald er det klart for enhver, at han virkelig skal tisse, og så er der kun en løsning. Hvis man er i tvivl, om han har besluttet sig for at lade vandet i elevatoren på forhånd, kan der ikke være nogen tvivl om, at han helt bevidst pisser op og ned af knapperne – den præcision, han lægger for dagen, kunne også tyde på, at han har prøvet det før, den lille møgunge.

Men da han er færdig, er uheldet ude. Drengen har fået lukket bukserne, men da han når til sin etage, vil døren ikke åbne helt. Så knægten er tvunget til forsigtigt at trykke på en af de knapper han selv har sølet til i pis. Knapperne er åbenbart blevet kortsluttet af hans urin, og de begynder at have deres eget liv og lyse og blinke som besat.

Over ham begynder lyset også at flakke truende. Hvis det her var en gyserfilm, ville strygerne gå amok nu. Drengen begynder at hoppe på stedet. Han ved, at den er helt gal, og at det er hans pis, der er skyld i det. Elevatoren tager hævn mod ham.

Så sker det: Efter elevatoren har fucket lidt med ham, og han panisk har trykket på knapperne, går lyset fuldstændig – intet andet end tis og buldermørke.

Drengen er ganske let oplyst af knapperne, som virkelig ser ud til at være besatte af en djævel, og så slutter klippet. Hvis vi kun havde det her klip og ikke anede, hvad der skete bagefter, kunne vi godt tro, at vores lille tissetrold ville være forsvundet.

Han ville blive opslugt af den pissesure elevatordæmon og aldrig set igen.

Men det er altså ikke en film, og ifølge artikler fra diverse kinesiske nyhedsmedier blev drengen reddet kort efter. Han havde det fint og var kun fanget i sin skam i kort tid. Teknikerne fandt optagelserne bagefter og delte dem med verden, som de burde.

Om du er fan af filmen eller ej, må du give os ret i, at den er noget federe end den her film om en elevator.