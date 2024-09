Den her (næsten) livsfarlige iskaffe kan holde dig vågen i 18 timer

Har du behov for et krus morgenolie for at komme ordentligt i gang med dagen? Og endnu en et par timer efter og så en til ved 15-tiden? Befinder du dig i nærheden af Adelaide i Australien, og har du det lidt som om, du bruger halvdelen af din dag på at tylle kaffe bare for at kunne holde dig vågen, så har en lokal barista fundet en løsning på dit problem. Han har udviklet en kaffe, der lover 18 timers energi – og som indeholder halvdelen af den dødelige dosis koffein.

The Advertiser kan fortælle, at kaffebaren Viscous Coffee har skabt en kop kaffe, der kan give selv de mest inkarnerede espressodrikkere et gedigent spark i røven. The Ass Kicker er navnet på en iskaffe, der består af fire espressoshots, fire isterninger lavet på 48 timer gammel koldbryg, og 120 milliliter ti-dage gammel koldbryg, der har fået lov at trække ekstra længe. Dertil tilføjes ydeligere fire isterninger lavet på 48 timer gammel koldbryg.

Viscous Coffee lover at The Ass Kicker vil kunne holde dig i gang en hel dag. Eller tre. Steve Bennington, der ejer kaffebaren, har fortalt, at den potente bryg blev udviklet til en skadestuesygeplejerske, der havde svært ved at holde sig vågen, når hun blev kaldt ind til nattevagt. Første gang hun smagte en Ass Kicker, drak hun den over en periode på to dage, og den holdt hende vågen i tre.

“Hver af isterningerne indeholder koffein svarende til en smule mere end to espressoshots,” fortalte Bennington til The Advertiser.

En normal kop kaffe indeholder et sted mellem 100 og 200 miligram koffein. Et espressoshot indeholder cirka 60 miligram. En enkelt Ass Kicker indholder 5 gram (!!!) koffein og er altså 80 gange stærkere end end et enkelt espressoshot. Selvom man endnu ikke med hundrede procent sikkerhed har slået fast præcis, hvor meget koffein menneskekroppen kan kapere, spekulerer videnskabsfolk i, at cirka 10 gram vil være nok til at slå et menneske ihjel.

En Ass Kicker bliver serveret med en advarsel til folk med hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk, og ifølge Bennington skal den ikke drikkes på en gang, men indtages langsomt i løbet af en periode på tre til fire timer. For de 16 australske dollar (cirka 80 kroner) den koster, får man energi nok til at holde en kørende i 12 til 18 timer. Og på trods af det voldsomme koffeinindhold, smager den åbenbart ret godt. De fleste, der køber den, er dog unge mennesker, der ser den som en udfordring.

Og det faktum kombineret med det høje koffein indhold har fået et del sundhedseksperter op i det røde felt.

“Man har set flere tilfælde, hvor folk er blevet indlagt og endda døde efter at have indtaget mindre en halvdelen af den mængde af koffein, der er i en Ass Kicker,” udtalte diætisten Tanya Lewis til The Advertiser.

Det kan da godt være, men her taler vi om folk, der har brug for et krus giftig mudder for at kunne klare sig. Og hvad fedt er der ved at drikke kaffe, der ikke øger risikoen for slagtilfælde? Det faktum alene bør kunne peppe folk lidt op.