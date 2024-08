Den her neglesalon sætter et sæt brugbar bestik på dine fingernegle

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES US.



Efter årevis med sugerør, rørepinde og sporks har et stigende antal byer og lande besluttet, at de er færdige med plastik. Den 1. juni indførte Malibu i Californien et forbud mod alt engangsplastik, inklusiv sugerør og bestik. Hele EU overvejer i øjeblikket et lignende forbud, hvilket kræver Europa-Parlamentets godkendelse og kan tage fire år at gennemføre. Og selvfølgelig har IKEA meddelt, at fra 2020 skal alle spisende gæster i deres cafeteria slikke lingonbær af bestik, der ikke er lavet af plastik.

Så hvad skal du gøre, hvis du ikke har lyst til at gå rundt med sølvtøj i din baglomme? Du kan jo bestille en aftale hos Nail Sunny, som er en salon i Moskva, der tager neglekunst til et ekstremt niveau. (Hvor ekstremt, spørger du? Salonen har for nylig lavet en hyldest til Sovjets rumhunde Belka og Strelka med 3-D negleportrætter og et lille rumskib, som man rent faktisk kan sætte ild til).

For nylig delte Nail Sunny så en video på Instagram af en af deres seneste kreationer, som efterlod en kunde med en miniaturegaffel, ske, kniv og tandstikker fastgjort til fingrene på hendes højre hånd.

Og ja, hun kan godt bruge minibestikket til at spise med: I videoen ser man, hvordan hun bruger sin langefinger til at skære i en chokoladedessert, som hun derefter plukker op med gaflen knyttet til pegefingeren.

Det er da praktisk, men det har sine begrænsninger. Som en bruger kommenterede på Instagram: “Jeg ved godt, at det er meningen, at det skal være sjovt, men hvordan skal hun tørre sig i røven?”

Mon ikke det er derfor, at hun ikke har endnu et sæt bestik fastgjort til sin anden hånd.

Det skulle være mærkeligt, hvis Nail Sunny ikke også på et tidspunkt finder ud af, hvordan de skal sætte små serveringsbakker på hver finger også. Dette er stedet, der har transformeret fingernegle til et sæt tænder (komplet med hulrum), til en miniature boks med McDonald’s-fritter, og til otte bare bryster med brystvorter og det hele.

Nå, men held og lykke næste gang turen går til IKEA! Pas nu på, du ikke knækker neglene på kjöttbullar.